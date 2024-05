Doñana y la Lista Verde: ¿Qué es y qué pasos debe seguir el espacio natural para su readmisión?

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es el organismo internacional de referencia en la preservación del medio ambiente en el mundo. Su Lista Roja, por ejemplo, recoge las especies más amenazas del planeta y la Lista Verde, es uno de los distintivos de calidad ambiental más reconocido en el ámbito de la gestión y la gobernanza de los espacios naturales protegidos.

En Andalucía, dos de sus parques nacionales, Doñana y Sierra Nevada han contado con este marchamo de calidad ambiental. Sierra Nevada, que formó parte de la lista hasta 2019, completó el proceso de readmisión hace unas semanas, por lo que de nuevo forma parte de este selecto club. En el caso del Espacio Natural de Doñana, la reunión de este miércoles es el punto de arranque para culminar su vuelta a la Lista Verde, tras conocerse el pasado mes de diciembre que no cumplía el estándar.

El Espacio Natural de Doñana se incorporó en el año 2015. No obstante, la inclusión de un parque natural en esta lista no es permanente. Supone someterse a procesos de evaluación cada cinco años. Según la UICN, Doñana no aprobó en junio de 2022.

La UICN confirmó a El Correo de Andalucía que con este encuentro "se ayudará a desarrollar el objetivo compartido para que nuestros miembros comprendan cómo recuperar el estatus de Lista Verde". No obstante, desde la organización recalcan que la evaluación del cumplimiento de esos criterios lo realiza un grupo de expertos independientes. Según recoge su manual, en cada país que participa en la Lista Verde, se nombra a un equipo de expertos técnicos, denominado EAGL.

El Espacio Natural de Doñana inicia el proceso para estar en la Lista Verde de la UICN. / Francisco J. Olmo/Europa Press

¿Qué es la Lista Verde?

El programa Green List of Protected and Conserved Areas (Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas), con gran repercusión internacional en el ámbito medioambiental y conservacionista, persigue "mejorar la contribución que las áreas protegidas, gobernadas de forma equitativa y eficaz, hacen al desarrollo sostenible mediante la conservación de la naturaleza y los valores sociales, económicos, culturales asociados a ellas".

La UICN ha reconocido la buena gestión ambiental de 77 enclaves en 60 países del mundo

Hasta el momento, este organismo ha reconocido la buena gestión ambiental de 77 enclaves en 60 países del mundo. A finales del año pasado se incluyeron 16 nuevos emplazamientos, entre ellos áreas protegidas y conservadas en China, Francia, México, Perú y Zambia.

¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr la readmisión de Doñana?

Doñana ya figura como "candidata" en el procedimiento para formar parte de este listado, por lo que ya ha completado el registro, lo que supone la intención implícita de cumplir con los requisitos del organismo. Una vez registrado, la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, el departamento competente de la Consejería de Sostenibilidad, deberá recopilar pruebas y documentación que expliquen cómo se gestiona el parque y si la gestión cumple con los requisitos del estándar de la Lista Verde.

Llegados a este punto, en el que ahora mismo se encuentra la joya natural andaluza, la información aportada se revisa por un equipo de expertos técnicos que también realizarán una visita al sitio para verificar la presentación. En la reunión de este miércoles, por tanto, se revisará la solicitud, toda la documentación y "los conocimientos adquiridos durante la visita", según puntualiza la UICN, y se determinará si hace falta realizar alguna recomendación o revisión por parte panel de expertos de la organización internacional.

Si eso ocurriese, estos podrían devolver la recomendación al equipo local para su posterior discusión. En caso de que el panel estuviera de acuerdo, emitirán su valoración y recomendarían incluir Doñana en la Lista Verde a la Directora General de la UICN, quien a su vez también podría solicitar información adicional.

La admisión, como los dos espacios naturales andaluces que han formado parte de la lista han comprobado en los últimos años, es por un período de 5 años con una revisión intermedia. El proceso de evaluación debe completarse en un plazo de 5 años.

¿Cuáles son los requisitos para formar parte de la Lista Verde?

Entre los criterios que permiten cumplir ese estándar se encuentran la buena gobernanza, que incluye la transparencia y la rendición de cuentas, garantizar la participación de las voces y su legitimidad o tener capacidad adaptativa. También el diseño y la planificación del parque, que se ocupa de definir los valores naturales y qué medidas de conservación se contemplan a largo plazo; las amenazas y el contexto social y económico del lugar. Finalmente, el manejo efectivo y los resultados exitosos de conservación.