Salud saca pecho de su gestión y asegura que las listas de espera caen en Andalucía

La Junta ha sacado pecho este martes del trabajo de la Consejería de Salud y anuncia que las listas de espera de la sanidad andaluza han caído una vez más. Salud vuelve a anunciar los datos de las listas de espera y aplauden que, a pesar de que "el sistema sigue funcionando", los pacientes que esperan se han reducido.

La Consejera de Salud, Catalina García ha defendido tras el Consejo de Gobierno que el número de pacientes en lista de espera quirúrgica fuera de plazo ha caído 15,4% de diciembre de 2023 a junio de 2024. También cae, según la Consejería de 142.507 pacientes a 140.516, lo que supone un 1,5%. Además, sostiene que, en este mismo periodo el tiempo de espera para ser operado en Andalucía ha caído un 6%, de 150 a 141 días, más de cuatro meses y medio. Sin embargo, el número de pacientes en plazo ha crecido en 6.000, ya que han entrado pacientes nuevos, puesto que, según ha insistido la consejera "el sistema no para".

En cuanto a las consultas externas, a día 10 de junio, la consejera revela que el número total de pacientes se han reducido un 0,02%. Además, el Gobierno andaluz valora que la lista de espera para una primera cita en consultas externas de quienes sobrepasan los 60 días es de 443.755 pacientes frente a los 486.562 que había en diciembre. En las consultas también se han reducido los días de espera, que pasan de 143 a 134, unos cuatro meses y medio.

Moreno aplaude que el plan funciona

"La mayor parte de nuestro esfuerzo va dirigido a disminuir las listas de espera", ha confirmado García. La consejera defiende que da los datos ahora y no hace una semana, cuando se había comprometido a hacerlo para esperar a que pasaran las elecciones al Parlamento Europeo, "para no usar esta sala para algo que no se debe" porque "los datos son positivos".

"El Plan de Garantía Sanitaria funciona", ha sentenciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en sus redes sociales. El presidente andaluz ha aplaudido el trabajo de la Consejería y ha señalado que desde su Gobierno están "empeñados en mejorar la sanidad pública de Andalucía".

La consejera de Salud anunció el tercer plan de choque para intentar reducir las listas de espera el 21 de febrero con 283 millones de euros con los que se pretendía aumentar las horas de trabajo del personal sanitario. Con esta medida, el objetivo final de la Consejería es la reducción a finales de año de un 60% del número de pacientes que espera una cirugía y un 18% de todos los que esperan una operación.

Crece el trabajo de los sanitarios

"Se atienden más consultas, se opera más y esto se hace en menos días", ha defendido la dirigente popular. "Hay que reconocer el gran trabajo por parte de los profesionales del sistema sanitario público", ha asegurado García. Esta ampliación se traduce ahora en un crecimiento de la actividad extraordinaria en quirófanos de un 383,2%. Las operaciones han pasado de 2.790 intervenciones en 2023 a 13.481 en 2024.

El Plan de Garantía Sanitaria también incluía una partida de 120 millones de euros para concertar algunos servicios. Al respecto, García ha explicado que a finales "van a empezar los contratos negociados sin publicidad". Asimismo, ha señalado que están terminando el proceso de los acuerdos marcos. La Consejera ha confirmado que esperan que antes de que termine junio "empiecen a trabajar con estas clínicas" en Sevilla.

Una vez más, la consejera ha destacado "déficit de facultativos a nivel nacional", que provocará, según ha criticado, el cierre de centros de salud en algunas comunidades autónomas este verano. Por ello asegura que está esperando la respuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García. La popular ha aplaudido el aumento en un 38% de las plazas MIR, aunque lamenta que esto no hubiese llegado hace cinco años, cuando ha asegurado que comenzaron a pedirlo.

Las listas de espera y la gestión de la Consejería de Salud son el principal motivo de crítica por parte de la oposición al Gobierno de Moreno. Una y otra vez, representantes de todo signo político han pedido la dimisión de García y han denunciado la privatización de la sanidad pública andaluza. Hace un mes los populares andaluces cerraron filas en torno a la consejera, para disipar cualquier duda sobre su continuidad en el Gobierno.