La oposición carga contra Salud y las listas de espera: "Son las peores de nuestra historia"

Las palabras más repetidas este jueves en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento andaluz, (además de Carmen Crespo) han sido tres: "Listas de espera". Representantes de todos los partidos políticos, incluido el PP, han pedido la comparecencia de la consejera de Salud, Catalina García, para explicar por qué los últimos datos del Gobierno revelan que los pacientes que aguardan para ser operados en Andalucía crecieron un 19% en el último trimestre de 2023, "las peores de nuestra historia".

García ha reconocido "las listas de espera son una importante preocupación" del Gobierno andaluz, porque "no arrojan datos buenos, y detrás de los datos siempre hay personas". Aun así, la consejera ha insistido durante su defensa en que la situación es complicada tras los retrasos que dejó la pandemia, la cronicidad de algunas enfermedades y la falta de médicos MIR. Un discurso recurrente cuando le señalan los defectos de su cartera y sacado pecho de su gestión para asegurar que la sanidad "ha evolucionado" en cinco años. "Vamos a seguir trabajando", ha defendido la consejera.

El 31 de diciembre de 2023 había 205.005 andaluces a la espera de poder entrar en un quirófano. El tiempo de espera era de 174 días, pero un 38% de esos pacientes llevaba más de seis meses aguardando. En Sevilla, el número de pacientes que esperan más de un año para operarse aumentó más de un 80% en solo seis meses. Esta cifra aumentó de junio a diciembre, si en verano 2023 la cifra de personas en esta situación era de unas 8.400, medio año después los pacientes aumentaron hasta superar los 15.200.

"Puede ser su última intervención"

Hasta 873.266 andaluces esperan también para poder ser atendidos por un especialista, que tienen una media de espera de 143 días, casi cinco meses. Más de la mitad de ellos tienen que esperar como mínimo dos meses para ir a la consulta. En Jaén, para poder acudir a un médico especialista, los pacientes tienen que aguardar 239 días.

En la oposición han aprovechado este debate para poner en relieve las principales críticas que le realizan al Gobierno andaluz. Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía, ha aprovechado para despedirse de la consejera "porque no se sabe si puede ser su última intervención". "Esperamos que no fiche por la privada", ha recalcado Mora en referencia al el fichaje, que en estos momentos está en stand by, del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por la aseguradora privada Asisa.

Inmaculada Nieto, la portavoz de Por Andalucía, ha insistido en la necesidad de celebrar un pleno monográfico sobre la sanidad. Hace ya un año que el PSOE pidió dedicar una sesión plenaria exclusivamente a este tema, pero el PP lo ha bloqueado desde entonces gracias a su mayoría absoluta. Como el resto de diputados que han tomado la palabra, ha denunciado los "contratos sucesivos con clínicas privadas" y ha asegurado que, aun así, las listas de espera "han seguido creciendo". "Consejera, por ahí no es. Tiene que rectificar", ha insistido.

La sanidad centra los ataques de la oposición

Vox también ha resaltado que la gestión de la consejera no ha conseguido reducir el número de pacientes que aguardan una cita y ha pedido que se aumente la financiación. Rafael Segovia ha destacado como los distintos plazos han aumentado en los últimos meses y ha denunciado además que "el retraso del diagnóstico debería haber bajado las listas, pero también han crecido". Segovia ha prometido seguir este viernes con su discurso, cuando se votará una reprobación contra la consejera.

"Las peores listas de espera de nuestra historia y además aumentando", ha sentenciado María Ángeles Prieto, del PSOE. La socialista, que ha señalado son "las peores de España", ha indicado "no pasa lo mismo en todas las comunidades autónomas" y se ha preguntado "¿qué pasa en Andalucía entonces?". Además, Prieto ha acusado a la consejera de "fortalecer" la sanidad privada a costa de la pública con el modelo de gestión del Plan de Garantía Sanitaria del Gobierno.

El huracán que vive la sanidad andaluza parece que no tiene fin. Hace meses que la Consejería dirigida por García se ha convertido en el principal motivo de los ataques de toda la oposición, incluso Vox, contra el Gobierno de Juanma Moreno. La imposibilidad de reducir las colas en la sanidad pública y el fichaje de Guzmán, han dado alas a la izquierda y la extrema derecha para atacar a los populares. Desde todas las bancadas del Parlamento se ha pedido la dimisión de García. "No trabajo para nadie más que para los andaluces", ha repetido García este jueves.

Pese a las críticas continuas por la gestión de la sanidad pública, el PP no pierde apoyos. Este lunes el Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) de marzo revelaba que de celebrarse las elecciones ahora, los votos a los populares crecerían y llegarían a tener un respaldo del 46,1% de la población y entre 58 y 61 escaños.