Carmen Crespo llevará las políticas contra la sequía de Juanma Moreno a Bruselas

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, han llegado este jueves a la sesión del control del Gobierno de Andalucía con una sonrisa. No es para menos, la almeriense será candidata a las elecciones del Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 9 de junio. Con este movimiento, el presidente andaluz insiste en la importancia que tiene para él la respuesta de su Ejecutivo a la sequía y cómo quiere que esto tome peso en Europa.

Como ya avanzó La Voz de Almería, la consejera ocupará un puesto de relevancia en la lista de los populares para los comicios europeos. Crespo es la encargada de las políticas contra la sequía en Andalucía. Las infraestructuras hídricas han sido una de las banderas que el Gobierno de Moreno ha ondeado en los últimos meses ante la falta de lluvias. El presidente llegó a pedirle al Papa Francisco que intercediera porque las precipitaciones llegaran a la comunidad autónoma.

El Gobierno andaluz ha insistido en repetidas ocasiones que la sequía que padece en estos momentos Andalucía se extenderá por gran parte de Europa por el cambio climático. De hecho, Moreno ha ido a Bruselas a sacar pecho de sus medidas relacionadas con el agua y ha pedido que se reconozca la singularidad climática que padece Andalucía. El peso de los populares andaluces, que desde los últimos comicios europeos ha alcanzado la mayoría absoluta, ha favorecido que Moreno se haya podido imponer e intente que la próxima legislatura en Bruselas ponga el foco también en las políticas hídricas.

La importancia de las políticas hídricas

"Llevo años trabajando en Bruselas para que las políticas del agua se tengan en cuenta", ha asegurado el dirigente popular, porque, como ha subrayado, la acción de Europa tiene "un impacto enorme" en el campo andaluz. "Es la persona más idónea para que trabaje en beneficio del campo español, pero sobre todo el campo andaluz y los retos del agua", ha explicado el presidente, que ha insistido en que la política almeriense "es una persona que lo conoce muy bien".

Llevo años trabajando en Bruselas para que las políticas del agua tengan espacio Juanma Moreno — Presidente de la Junta de Andalucía

El presidente ha reconocido estar "muy satisfecho" de que la consejera de Agricultura ocupe un lugar "muy privilegiado" en el listado popular. Junto a ella, el cupo andaluz lo cierra el exministro del Interior y exalcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. El ya eurodiputado es el único escaño popular que tiene Andalucía en estos momentos en la Cámara de la UE desde que María Teresa Jiménez Becerril abandonara Bruselas para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados. Eso sí, Zoido no tendrá un lugar tan destacado en la lista como la todavía consejera.

La consejera, que es diputada por Almería, forma parte del Gobierno andaluz desde el primer Ejecutivo de Moreno, y con anterioridad había ocupado la portavocía del grupo parlamentario del PP en el Parlamento y fue delegada del Gobierno en Andalucía durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Futuros cambios en el Gobierno de Andalucía

A pesar de que días atrás, en un encuentro en la Cadena Ser, Moreno negó que pensara en una reforma para reforzar su ejecutivo cuando se llega al ecuador de la legislatura, finalmente se confirma que se aprovechará la lista de las europeas para darle ese impulso a su gabinete. Sin embargo, la marcha de Crespo, que aunque no se ha dirigido a los medios, tampoco ha dejado de sonreír, deja ahora una incógnita en el Gobierno andaluz: ¿quién ocupará su puesto?

"Este es un Gobierno tranquilo y los cambios no hay que hacerlos rápido", ha señalado el presidente. Además, ha asegurado que "no habrá ningún problema". "Lo importante es que somos un equipo y no existe individualismo como en otros ámbitos territoriales", ha reconocido.

Ya en la sesión de control, la bancada popular en el Parlamento ha dedicado un aplauso a la consejera y el portavoz del PP en la Cámara, Toni Martín, ha definido a la almeriense como "una auténtica embajadora de Andalucía", "Donde está Carmen Crespo, Andalucía está defendida", ha apludido el diputado popular.

Los aplausos se han repetido en el agradecimiento de Moreno a la consejera. El presidente ha insistido en que llevan "muchos años trabajando en Bruselas para abrir un hueco y que Andalucía esté muy presente". "Necesitamos una voz autorizada en Bruselas por eso me parece muy positivo que podamos tener una representante del nivel de Carmen Crespo", ha zanjado.