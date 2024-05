Los seguros privados crecen desde 2011 y el 23% de andaluces tiene ya una póliza de salud

Maribel (nombre ficticio) tiene un mioma uterino. Aunque este tipo de tumor benigno es bastante habitual, teme que llegue el día en el que necesite operarse. Por si lo hace, esta sevillana de 40 años decidió abrirse un seguro de salud privado el año pasado para tener la opción de someterse a la intervención quirúrgica. Maribel es una de las casi dos millones de personas que en 2023 tenía un seguro privado en Andalucía. Y la tendencia sigue al alza, según los datos de Unespa (la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras).

Ana no tiene seguro privado, pero se lo está pensando, principalmente por las consultas con especialistas. "En la Seguridad Social te hacen una citología cada tres años y llevo desde abril de 2023 esperando una ecografía mamaria porque tengo un bultito desde hace tiempo. No me ha llegado la cita y ahora tengo que reclamarla", lamenta esta malagueña. "Mi amiga fue a la ginecóloga por la privada y en dos semanas le dieron los resultados de citología, ecografía y mamografía. Eso me hizo pensar", cuenta.

Los datos de Unespa —que "representa a cerca de 200 compañías que juntas abarcan prácticamente todo el negocio en España"— revelan que los seguros privados en Andalucía llevan aumentando de manera continuada más de diez años. Tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP, las pólizas de salud no han parado de crecer en la comunidad.

El 23% de los andaluces tiene seguro privado

En Andalucía cada vez hay más personas que optan por abrirse un seguro de este tipo. En 2023, la proporción de población andaluza con una póliza privada de salud fue del 22,6%, ocho puntos porcentuales más que en 2011. El número de andaluces con acceso a sanidad privada ha pasado de 1,2 millones de personas a más de 1,9 millones en poco más de una década.

Según explican desde Unespa, hay que tener en cuenta que estos datos sólo se refieren a los seguros de salud de asistencia sanitaria; no se incluyen, por tanto, los seguros de subsidio (aquellos en los que la aseguradora no tiene en cuenta la enfermedad o lesión de su asegurado, sino el periodo de inactividad que deberá pasar).

Si se desgrana el dato general de Andalucía, se aprecian diferencias significativas en el territorio. Málaga y Sevilla son las provincias con mayor proporción de población con seguro privado, un 30% y un 26% respectivamente el año pasado. En el extremo opuesto, esta cifra en Jaén no llegó al 14%, y en Granada fue del 16,5%.

Desde Unespa apuntan a las empresas como factor que explicaría estas diferencias. Según explican, cada vez es más frecuente que las empresas incluyan planes de seguros privados en sus paquetes retributivos "como mecanismo de pago en especie".

Por un lado, desarrollan, esto funciona como mecanismo de retención del talento y también como atractivo frente a la competencia: "El seguro de salud es, de hecho, uno de los beneficios sociales más valorados entre la plantilla", aseguran. Por otro lado, permite a las empresas reducir el absentismo laboral, ya que sus trabajadores pueden acudir directamente al especialista sin necesidad de pasar antes por Atención Primaria.

Esta dinámica, explican desde Unespa, influye en que en Málaga y Sevilla, centros empresarial y administrativo de Andalucía —el funcionariado del la Administración General del Estado tiene la condición de mutualista—, haya una mayor proporción de población con seguro de salud privado. Esta explicación se extendería a otros territorios del país, como Madrid y Cataluña, que lideran el ránking de comunidades autónomas con más seguros privados.

Más de una década aumentando

Una de las principales conclusiones que se extraen de los datos de Unespa es que, en mayor o menor medida, desde 2011 los seguros privados en Andalucía no han parado de crecer.

El siguiente gráfico muestra la diferencia neta de población andaluza con un seguro privado cada año respecto al año anterior. El mayor incremento se dio en 2020, el año del estallido de la pandemia: casi 100.000 andaluces se hicieron una póliza privada ese año. El año siguiente, también fuertemente marcado por la crisis sanitaria del Covid, fue el segundo año en el que más crecieron los seguros de salud: en 2021 más de 85.500 andalucuces se hicieron un seguro privado.

Aunque desde la oposición se ha criticado en reiteradas ocasiones que los seguros de salud en Andalucía se han disparado desde que Juan Manuel Moreno (PP) llegó al Gobierno autonómico, los datos de Unespa desmienten esta afirmación.

Después de 2020 y 2021, marcados por la pandemia, 2016 fue el año en el que más crecieron los seguros de salud privados respecto al año anterior en la comunidad, durante el mandato de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Más de 83.600 personas se hicieron ese año un seguro privado, prácticamente la misma cifra que en 2021. Ese año fueron las grandes movilizaciones en Andalucía y el médico granadino Jesús Candel, Spiriman, ya fallecido, llegó a sacar a la calle a 80.000 personas en defensa de la sanidad pública.

El año siguiente, 2017, también durante el gobierno de Díaz, fue el cuarto año dondelos seguros de salud privados más subieron en comparación con el año anterior: más de 78.600 nuevas pólizas, según los datos de Unespa.

Por debajo de la media nacional

A pesar de estar cifras, Andalucía se encuentra algo por debajo de la media nacional. En el conjunto del país, la proporción de población con póliza privada fue del 26%, tres puntos más que en Andalucía.

Madrid (40,5%), Cataluña (34%) e Islas Baleares (32,5%) son las comunidades que encabezan este listado. Por el contrario, las comunidades autónomas en las que sus habitantes menos recurren a la sanidad privada son Navarra (12%), Cantabria (13%) y Murcia (14%).