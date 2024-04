Habrá minuto de silencio en el Betis-Celta después de no lucir brazaletes negros por Lopera

El reciente fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera la noche del pasado Sábado Santo, aún continúa en la actualidad sevillana.

El Real Betis, que el pasado domingo jugó en Montilivi ante el Girona (3-2) tras el parón internacional, no lució en homenaje a su difunto expresidente brazaletes negros, algo que ha levantado revuelo. Desde la cúpula directiva de la entidad se ha asegurado que tras el nuevo paréntesis por la final copera, se guardará un minuto de silencio por Lopera antes del Betis-Celta en el Benito Villamarín, fijado para el próximo 12 de abril.

Un hecho, el de no lucir brazalete negro en tierras catalanas, que se une a la no comparecencia de los mandatarios béticos ni al responso ni al funeral de Lopera, en el que sí estuvieron presentes por parte del Sevilla FC Del Nido Carrasco y Pepe Castro, y en el que también se dejó ver como emisario del Real Madrid, Emilio Butragueño, todos ellos no correspondidos por el Betis, que por mera deferencia debiera haber acudido.

Sí que acudió la comitiva del club con Ángel Haro, presidente; José Miguel López Catalán, vicepresidente; Joaquín Sánchez; y Ramón Alarcón, CEO de la entidad, a dar el pésame sobre el mediodía del Domingo de Ramos.

Un mes de marzo para el olvido

Un luto, valga el símil, que persigue al Betis en el campeonato nacional durante todo el mes de marzo, en el que ha sido derrotado en los cuatro enfrentamientos ligueros que ha disputado: Atlético de Madrid en el Metropolitano (2-1), Villarreal en el Benito Villamarín (2-3), Rayo en Vallecas (2-0), y este pasado domingo en Montilivi frente al Girona (3-2).

Cuatro partidos con diferentes puestas en escena, pero mismo desenlace en los que ha recibido 10 goles en contra y ha marcado sólo 5. Guarismos que lo alejan de la Real Sociedad, ya a siete puntos con la sexta plaza a buen recaudo a falta de ocho jornadas para la finalización del campeonato.

Volver a Europa por cuarto año consecutivo

Por ello, al Betis le queda luchar y revertir la dinámica en este nuevo impasse en el calendario y presentarse de nuevo el viernes 12 de abril en el Villamarín ante el Celta de Vigo, 17º peleando por salvarse, y volver a alegrar a la afición bética, que únicamente ha visto ganar a su equipo en dos ocasiones en 2024 en el feudo verdiblanco.

Veremos si en esta semana de Pascua de Resurrección, el Betis es capaz de expiar sus pecados y pensar en volver a Europa por cuarto año consecutivo.

Hasta que el sábado se dispute en La Cartuja la final de la Copa del Rey entre Athletic y Mallorca, no se conocerá si la séptima plaza, dueña de los de Pellegrini por el momento (hay un Granada-Valencia aplazado y si ganan los chés, superarán a los verdiblancos), dará acceso a la Conference League.