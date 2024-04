El Benito Villamarín se teñirá de verde

El próximo domingo Sevilla se paralizará una vez más como cada vez que hay derbi sevillano. Esta vez, ElGranDerbi se jugará en el Benito Villamarín a partir de las 21:00 horas.

El Real Betis Balompié sabe que se juega mucho en estos seis encuentros ligueros que restan de temporada, y el más inminente es contra su eterno rival, el Sevilla Fútbol Club.

Una victoria verdiblanca acercaría más a los de Manuel Pellegrini a repetir clasificación europea por cuarto año consecutivo. El buen hacer del club de las trece barras tiene claro que el Villamarín tiene que ser una marea verde el domingo, y por ello desde la entidad se anima a teñir de verde el feudo bético, así como se instó a hacerlo por toda la ciudad desde el pasado lunes.

Isco hace un llamamiento a la afición

Isco Alarcón se ha convertido desde que llegó el pasado verano al Real Betis en el buque insignia sobre el verde en las alineaciones de Manuel Pellegrini. Firmando una de sus mejores campañas con la elástica verdiblanca, el mediapunta costasoleño nacido en Arroyo de la Miel, ha querido mandar un mensaje a la afición bética alentando a acudir en masa al Benito Villamarín y poner el templo verdiblanco a reventar.

"Familia, soy Isco. El domingo tenemos que reventar el Villamarín, nadie se queda en casa. Y recordad: siempre todo al verde. ¡Vamos!

Diversas cuentas de X, antiguo Twitter, animan e instan a la institución verdiblanca a realizar el próximo sábado, día antes del partido, un entrenamiento a puerta abierta para alentar a los suyos de cara a un partido crucial catalogado por todos los jugadores como una final por volver a Europa, nada más y nada menos que contra el Sevilla.

A la misma vez, se recuerda acudir todos vestidos de verde y respetar la cartulina que coloque el club en cada asiento.

Desde el Betis, de momento no se va a alterar la rutina de cara al derbi sevillano y el equipo continuará entrenando como es habitual en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Ayoze Pérez habla de la magia del Benito Villamarín

Un estadio, el Benito Villamarín que vuelve loco al tinerfeño, y que confiesa qué tiene para él de mágico el feudo verdiblanco: “Me quedo con la sensación cuando estás en ese túnel y saltas al terreno de juego justo antes del inicio del partido. Durante el partido uno está focalizado en el partido en sí. Sientes que hay buen ambiente, que la afición está animando al equipo. Pero ese momentito antes de iniciar el partido, en el que puedes desconectar por un momento del partido y disfrutar y mirar alrededor ese ambiente, yo creo que es con lo que me quedo. Es especial. He estado en varios lugares, buenos y con buenas aficiones. Pero la sensación que se tiene aquí no se puede igualar”.