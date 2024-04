Las notas de los jugadores de Betis y Sevilla en El Gran Derbi

Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club midieron sus fuerzas en El Gran Derbi disputado en el Benito Villamarín en un partido trabado y que por momentos careció de mucho fútbol, sobre todo por parte visitante.

Los verdiblancos, como viene pasando en jornadas anteriores, notaron el cambio de Isco y los de Manuel Pellegrini perdieron ideas sobre el terreno de juego.

Adelantó Isco de penalti al Betis tras un centro de Fornals en el que Sánchez Martínez señaló mano de Lukebakio. Tras la reanudación, salió Jesús Navas y entró Kike Salas, y en la primera que tuvo a la salida de un córner botado por Acuña, empató el partido con un certero testarazo ante el que nada pudo hacer Rui Silva.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(5) Rui Silva: intrascendente casi todo el duelo, apenas tuvo que intervenir. En el empate no pudo hacer nada. Debe mejorar su juego de pies.

(5) Youssouf Sabaly: un trabajador incansable tanto en defensa como a la hora de proyectarse en ataque. Se le hizo de noche en varios momentos y se complicó en demasía.

(4) Germán Pezzella: por no despejar llegó el córner que sacó Acuña y que significó el empate tras el cabezazo de Kike Salas, en el que pierde la marca.

(7) Chadi Riad: supo medirse con un gran delantero por alto como es En-Nesyri. No le perdió la cara al partido y se impuso a su compañero en Marruecos.

(5) Juan Miranda: a raíz del gol al Celta ha vuelto a elevar su nivel. Demostró saber jugar un derbi y estuvo activo en ataque aunque sufrió con Lukebakio en la segunda mitad.

(9) Johnny Cardoso: con permiso de Isco, el mejor fichaje del Betis este año. Llegó en invierno, se aclimató rápido al fútbol español y ayer sentó cátedra en el Villamarín. El mejor del Gran Derbi.

(8) Guido Rodríguez: ganó todos los duelos por arriba y por abajo en el partido. De nuevo, otra gran actuación y cada día mejor junto a Johnny. Si hay un despiste de un compañero, aparece Guido para arreglar la faena.

(6) Pablo Fornals: su debe, la falta de gol. Tuvo antes del centro con el que generó el penalti que marcó Isco el 1-0, pero su remate lo sacó Ramos. No cesa en los esfuerzos y nunca da un balón por perdido. Jugador necesario. En el inicio del partido, pudo ver la roja.

(8) Isco Alarcón: cuando no tiene tanta lucidez como acostumbra en su juego lo compensa con esfuerzo y sacrificio y demuestra que hay un Betis con él y otro sin él que se atasca. Vio la quinta y no jugará en El Sadar. Se estrenó en el derbi desde los once metros.

(7) Ayoze Pérez: cada día se encuentra mejor sobre el campo. Aporta dinamismo y genera peligro constantemente, pero le falta terminar con más acierto algunas jugadas o soltar antes el balón.

(5) Cédric Bakambu: es el delantero que necesita el Betis. No para de ofrecerse y tirar desmarques y siempre va a la presión en salida rival. Se lesionó en el momento más inoportuno tras quedarse sólo frente a Nyland. Casi seguro, baja para el resto de campeonato.

Willian José (3): salió dormido y rápido evidenció por qué Bakambu le había quitado el puesto tras el Celta. No generó nada.

Nabil Fekir (6): su mejor versión llega cuando tiene a Isco cerca para asociarse. Con el malagueño cansado y el equipo falto de ideas, quiso ser protagonista y pidió constantemente el balón, pero no halló el camino ni a sus compañeros.

Ez Abde (5): es inexplicable que salte Abde al campo y el Betis pierda la verticalidad que había mostrado. Apenas pudo intentar 1vs1. En los últimos minutos, su cabezazo se encontró con el travesaño.

Rodri (5): lo intentó desde la derecha y sacó un buen centro con la diestra a la cabeza de Abde que se estrelló en el larguero.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(5) Ørjan Nyland: cometió un error grave en un balón disputado con Bakambu y casi terminó en gol de Fornals. Se rehizo en la segunda mitad con buenas manos a Ayoze e Isco.

(4) Jesús Navas: no supo mantener su costado y sufrió con Ayoze. Sustituido tras la reanudación.

(6) Loïc Badé: atento con Ayoze cada vez que sobrepasó a Navas. Se mostró seguro

(8) Sergio Ramos: es el mejor jugador de este Sevilla. Organiza a sus compañeros, da tranquilidad y demuestra su jerarquía. Antes del penalti, salvó un gol bajo palos a remate de Fornals.

(6) Marcos Acuña: comenzó como central zurdo en línea de tres y terminó como carrilero demostrando saber adaptarse y ser polivalente. Asistió a Kike Salas en el empate.

(5) Lucas Ocampos: estuvo más cómodo en el carril diestro tras el cambio de Navas que en el izquierdo. Correcto en defensa, aportó poco arriba.

(5) Lucien Agoumé: mejoró sus prestaciones respecto al día del Mallorca. Cumplió en su primer derbi.

(5) Boubakary Soumaré: se pegó a Isco y lo incomodó en sus transiciones. Bien situado.

(4) Suso: volvió a evidenciar que aporta más saliendo como revulsivo que desde el once. Perdido.

(Sc) Isaac Romero: se lesionó a los 13 minutos.

(4) Youssef En-Nesyri: Chadi Riad estuvo muy atento y no le dejó generar peligro en el área. Fuera de ella, donde vivió casi todo el partido, desaparecido.

(4) Dodi Lukebakio: Entró por Isaac antes del cuarto de hora y se marchó a cinco del final por Lamela. Tuvo el 0-1 en su cabeza a placer sin portero. En la segunda parte, mejoró algo y ganó varios duelos a Miranda.

(8) Kike Salas: salió en el minuto 54 y en el 56’ ya había conectado con un cabezazo al fondo de la red un córner botado por Acuña para poner el 1-1 definitivo. Correcto abajo.

(Sc) Erik Lamela: no aportó nada al Sevilla.

(Sc) Juanlu: entró junto a Lamela a falta de cinco para el final.