Dodi Lukebakio: "He soñado con marcar en el derbi"

Dodi Lukebakio (Bélgica, 1997) era uno de los puntales del Hertha Berlin que no pudo salvar la categoría. El descenso le hizo replantear su futuro y recalar en un Sevilla FC falto de piernas y velocidad en el ataque. Este belgacongoleño de 26 años jugó un papel destacado en el derbi berlinés con tres goles en seis partidos. Este domingo espera ser igual de relevante en el Benito Villamarín como en la capital alemana.

Llegado a finales de agosto, un prometedor debut hacía presagiar que Víctor Orta había traído a Sevilla a un jugador diferente: encarador, rápido, con buena zancada y con gol. Nada más lejos de la realidad, encajó en el esquema de José Luis Mendilibar y marcó en su debut contra Las Palmas y dejó un gran tanto ante el Almería en la goleada por 5-1.

Como el equipo, se fue diluyendo hasta que cayera lesionado en Son Moix a inicios de diciembre al sufrir un esguince de alto grado en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. En menos de tres meses consiguió recuperarse y reaparecer en los Juegos Mediterráneos ante el Almería, también con gol. Desde entonces, ha ido entrando en los minutos finales, anotando también en Gran Canaria en las postrimerías.

El Gran Derbi y el sueño de Lukebakio

Se acerca el derbi el próximo domingo en el Benito Villamarín ante el eterno rival y Dodi Lukebakio resume qué siente ante estas citas: "Es un partido muy importante para nosotros, porque es un derbi y siempre es bueno ganar. La atmósfera en este tipo de partidos es realmente increíble. Pero sí, estamos muy enfocados y vamos a intentar nuestro mejor para ganar el partido".

Pregunta: ¿Has soñado con ganar en el derbi? Respuesta: Sí, por supuesto. He escuchado muchas cosas sobre este partido. Es uno de los mejores derbis. Estoy muy emocionado y estoy esperando mucho este partido, porque creo que es un partido que todos quieren jugar.

Tras jugar en estadios imponentes como el Constant Vanden Stock del Anderlecht o el Olympiastadion del Hertha, ahora disfruta del Ramón Sánchez-Pizjuán: "Por supuesto que prefiero el Sánchez-Pizjuán. Siempre estoy muy contento de jugar en casa. Los fans son increíbles. Estoy muy emocionado por ver cómo nos apoyarán el domingo".

El extremo belga en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros / Álex Mérida

Su llegada al Sevilla FC

Un verano de muchos vaivenes tras el descenso en Berlín con el Hertha lo puso en el escaparate de la Premier League y diversos clubes de La Liga. A finales de agosto fue presentado como nuevo jugador sevillista hasta 2028.

Con las ganas de jugar la Champions League y proseguir su ascenso, llegó Lukebakio a Sevilla.

"Hubo mucho interés de diferentes clubes, también en España. Es muy importante buscar un proyecto en el que pueda jugar, porque para mí es lo más importante. En todos los lugares en los que he jugado, he tenido muchos minutos. Es el mejor modo para mejorar y todavía lo necesito. Cuando el Sevilla me quiso no fue difícil. Ya en invierno tuve opciones de venir, pero el Hertha no me dejó salir. Victor Orta jugó un papel muy importante en mi elección. Hablamos mucho y, por supuesto, le dije que sí, porque es un gran club. Estoy muy contento. La temporada no es fácil, pero sé la situación y es muy importante ser positivo", resume el belga sobre su llegada a la entidad nervionense y el papel que Víctor Orta jugó en su contratación.

Jorge Jiménez / Álex Mérida

Lukebakio prefiere jugar en banda derecha

A su llegada, Mendilibar lo situó en la izquierda, luego con Diego Alonso en la derecha, y con Quique juega de segundo delantero, con mayor libertad. "Juego donde el entrenador me pide. Lo más importante es el equipo", aclara Lukebakio, aunque deja claro que lo que le gusta es jugar en la banda derecha: "Es mi posición principal".

"Pero sí, puedo jugar en cualquier lugar. Jugué mucho en Alemania solo como delantero. También puedo jugar como segundo. Puedo jugar en la izquierda. Pero mi mejor posición es la derecha", resume el belga sobre su sitio preferido dentro del campo.

Jorge Jiménez / Álex Mérida

Una lesión de rodilla lo tuvo parado tres meses

Un esguince de alto grado en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha en Son Moix el 9 de diciembre del pasado año lo apartó durante tres meses de los terrenos de juego. Como relata Dodi, "no estoy acostumbrado a tener lesiones, pero todo en la vida sucede por alguna razón".

"Dios me dio mucho poder. Estoy muy agradecido. Hoy estoy de vuelta. Esto también es la vida. Tenemos que tomar las situaciones como son"

En una temporada complicada, el extremo no ha podido lucir y mostrar su repertorio ni ofrecer en muchos partidos su mejor versión, aunque cada vez se encuentre mejor y haya dejado destellos de su calidad antes de caer lesionado.

Con todo, Lukebakio cree que su mejor versión está por llegar: "Algo bueno ya hemos visto, pero por supuesto, no es fácil. Muchas cosas suceden con diferentes entrenadores. Y cuando no ganas los partidos la confianza de todos baja. Así que no siempre fue fácil mostrar lo mejor, pero creo que lo mostré un poco. Y espero mostrar más, por supuesto. Es mi objetivo".

Jorge Jiménez / Álex Mérida

En Sevilla ha encontrado un hogar Confiesa el 11 del Sevilla que está totalmente aclimatado a la ciudad: " La ciudad, el club, todo es genial. Creo que en mi carrera no me sentí nunca en casa así. Mi familia y yo estamos pasando un buen tiempo y eso es muy importante".

La religión juega un papel clave en su vida

No se cansa de repetir la importancia que tiene Jesucristo en su vida, pero no sólo en los momentos malos como cuando atravesó la lesión de rodilla, en su día a día. "No sólo los tiempos difíciles, sino también los buenos. Para mí es importante ser humilde. Cuando todo va bien es gracias a Dios. Él nos da el poder, nos da las oportunidades. Él crea todas estas cosas para que podamos ser buenos. Y cuando son tiempos difíciles es como una lección. Hay que tomarlo así para crecer y ser una persona mejor. Para aprender de situaciones, de errores. Entonces, por supuesto, Jesús es todo para mí".

"Cuando todo va bien es gracias a Dios. Él nos da el poder, nos da las oportunidades"

Isco, Fekir y Ronaldinho, su referente

Conoce perfectamente a Isco y Fekir y la forma de jugar que tienen. "Son jugadores famosos, los conozco. Lo único que debes hacer es respetarlos. ¿Cómo no los voy a conocer?. Por supuesto. ¿Quién no lo sabe? Por supuesto, son jugadores famosos. Los conozco. Creo que lo que hacen es para respetarlo. Solo tengo respeto por ellos. Son buenos jugadores".

Pregunta: ¿Tu referente es Ronaldinho, cierto? Respuesta: Sí, por supuesto. Ronaldinho es uno de ellos. También Neymar. Me gustan esos jugadores. Cuando están en el campo disfrutan mucho. Así es como lo veía cuando era niño. Siempre quiero disfrutar cuando estoy en el campo.

Jorge Jiménez / Álex Mérida

El lado personal de Dodi Lukebakio

Se define como "un jugador rápido, con 'skills' y una buena pierna izquierda". Tiene muchos amigos en el vestuario, como Loïc Badé, que lo integró al llegar al igual Erik Lamela. También Ivan Rakitić lo acogió y le dio la bienvenida. El mejor jugador que recuerda del Sevilla es Diego Armando Maradona. Aún recuerda el gol que le marcó al Almería en el Ramón Sánchez-Pizjuán y tiene un sueño: "Quiero ganar la Champions League y la Copa del Mundo".