Ayoze Pérez: "Estoy con toda la ilusión del mundo para afrontar la Eurocopa"

Esta mañana dio a conocer Luis de la Fuente la lista definitiva de jugadores que irán a la Eurocopa de Alemania que comenzará el próximo viernes 14 de junio.

La ofreció el seleccionador tras el entrenamiento matinal previo a medirse contra Irlanda del Norte en el último amistoso preparatorio antes del torneo continental.

El buen hacer de Ayoze Pérez en el partido frente a Andorra en el Nuevo Vivero de Badajoz, en el que marcó y asistió, ha terminado con buenas noticias, y el atacante del Real Betis Balompié, que se estrenaba con España, irá convocado a Alemania.

El verdiblanco finalmente cambiará el dorsal 9 que vistió en su debut por el 26 en la Eurocopa.

Finalmente, los descartes de Luis de la Fuente fueron el defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí, y los centrocampistas Marcos Llorente y Aleix García, de Atlético de Madrid y Girona respectivamente.

En esta tarde, han comparecido tanto seleccionador como delantero verdiblanco en rueda de prensa antes del partido en Son Moix que jugarán el sábado frente a los norirlandeses.

Luis de la Fuente sobre los descartados

Comenzaba Luis de la Fuente agradeciendo "el recibimiento que hemos tenido en Palma. Dar las gracias a los jugadores que han estado trabajando con nosotros, Aleix, Pau y Marcos". También tuvo palabras de agradecimiento para Rafa Nadal por participar en el vídeo: "esta es tu casa".

"Somos una familia y se lo he transmitido con total normalidad, y podían haber estado con nosotros perfectamente. Nos han deseado lo mejor. Desgraciadamente, había que dejar a tres fuera. Son grandísimos profesionales y grandes personas". Aclaraba sobre Pau Cubarsí, que "la prioridad es la selección absoluta, lo que venga después, Santi Denia, seleccionador olímpico, decidirá".

De la fuente sobre Ayoze Pérez

Repasó uno de los nombres propios que sorprendieron en Andorra, Ayoze Pérez, el delantero del Betis, a quien defendió y sobre el que ofreció los motivos para traerlo: "Porque es un grandísimo futbolista, se lo ha ganado, ha hecho un año fantástico, está trabajando de manera sensacional, con unas actuaciones en los entrenamientos de un nivel que no había tenido la fortuna ni el lujo de haber trabajado con él y cuando trabajas en la distancia corta descubres cómo son. En el plano futbolístico, creo que todos lo conocen y en el plano humano he tenido la oportunidad de conocerle mucho ahora. Puede aportar mucho: talento, clase, gol, diferentes alternativas tácticas, puede jugar en la banda, como delantero centro, de mediapunta. Creo que es un futbolista que nos va a dar mucho y viene con unas ganas y es su momento y él lo sabe. La motivación puede con todo, y ahora mismo creo que está en un momento excelente y top en cuanto a motivación y momento futbolístico".

Lista definitiva de dorsales de España para la Eurocopa de Alemania / Selección Española Masculina de Fútbol

"Tenía mi idea preestablecida"

Da a entender Luis de la Fuente que Ayoze era uno de los fijos entre los 26 que él tenía claro que iban a ir a la Eurocopa: "Reitero que mi idea la tenía preestablecida desde el primer momento, pero estoy abierto atendiendo a contratiempos, sensaciones, situaciones... Por eso el motivo de llevar más jugadores en una convocatoria que se tiene que reducir. Ayoze en el partido de Andorra vimos la continuidad del trabajo que ha hecho en su club, rendimiento en el que me baso. El otro día hizo un gran partido y demostró el talento que tiene, no me sorprendió".

"Le conozco bien futbolísticamente porque le veo todas las jornadas y cada día me ha ido sorprendiendo futbolísticamente y ha hecho un año fantástico. Está en un punto de madurez que no ha tenido en toda su carrera, está en su mejor momento", concluyó sobre el atacante del Real Betis.

Ayoze y cómo se enteró de que iba a la Eurocopa

"Todo surge esta mañana después del entreno, por ese límite de horas que necesitaba para presentar esa lista de elegidos, y a raíz de ahí es cuando nos enteramos. Por mi parte, mucha felicidad e ilusión y acudí a mi familia, a los más cercanos, a darles esa gran noticia. Un poco fastidiado por los compañeros que nos tienen que dejar, que es una situación un poco complicada, pero todos hicimos méritos para estar".

El partido de Andorra no cree que fuera decisivo: "No sólo se reduce a estos días"

"Creo que llegué con la idea muy clara de hacerlo lo mejor posible, demostrar lo que puedo hacer, aportar mi granito de arena, dar lo mejor de mí, y el míster es quien decide. Todo empieza desde el rendimiento con mi club también. No sólo se reduce a estos días, los cuales han sido muy buenos, el otro día fue un partido positivo por mi parte, y bueno la decisión del míster ha sido positiva para mí y estoy muy contento y agradecido al míster por confiar en mí y la oportunidad. Estoy con toda la ilusión del mundo para afrontar la Eurocopa".

"Lo primero fue contactar con mi familia y amigos cercanos, es una alegría muy grande para todos nosotros. Es verdad que palabras de agradecimiento a mi club, el Betis, mis compañeros, que han sido partícipes de esto al ayudarme durante todo el año a buenos logros y actuaciones, y en especial a Isco, que lamentablemente ha pasado por esta lesión, estaba en un gran momento y podría ser uno de los elegidos y una pena y le mando un abrazo desde aquí".

"Tenemos jugadores que todos somos diferentes en la faceta de ataque, tenemos diferentes características. Estos días que he estado más cerca, nos miramos los unos a los otros: actuaciones, acciones... Soy consciente de que tenemos un equipazo y en la faceta goleadora no tendría ninguna preocupación. Los que tenemos arriba tienen mucha capacidad para hacer goles"

Qué puede aportar Ayoze

"Mucho trabajo, goles, asistencias. Por edad, ese grado de experiencia también. En ese sentido, con toda la ilusión y las ganas del mundo, y al final aportando mi granito de arena, y sobre todo lo que el míster considere oportuno".

"Estoy en mi mejor momento"

"El cúmulo de cosas te diría que sí. Futbolísticamente hablando, el nivel de madurez... Son muchos factores que se juntan, y siento que es mi mejor momento, con mucha confianza, en ese estado de felicidad que te salen las cosas mucho mejor. A pesar de haber pasado 9 años en la Premier y tener buen rendimiento, en general diría que es mi mejor momento".

Se siente algo desconocido

Reconoce Ayoze que este tiempo en el Real Betis le ha servido para mejorar, pero es un trabajo que viene de lejos: "Puede ser, pero no le doy más importancia de la que tiene. He hecho muy buena carrera en la Premier, una liga de mucho prestigio, fueron nueve años de trabajo y sacrificio, y es el cúmulo de todos los años. En este año y algo en el Betis se me ha visto recompensado de esta manera, y ese nivel de madurez y futbolístico me han traído aquí.- Es un trabajo de muchos años en el que veo esa recompensa ahora y es maravillosa, representar a tu país en un evento tan importante".

Dorsal 26 en honor a su debut con el Tenerife

"Sí, van por ahí los tiros. Todo empezó con ese número. Le guardo un recuerdo muy especial, mis inicios, los orígenes. Tenía la posibilidad de elegir entre dos números y me decanté por el 26 de mis orígenes".