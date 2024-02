'RHMS': una experiencia de teatro, cine y musical para revivir una película de culto

Una enorme y jugosa boca roja, con grandes dientes blancos, sobre un fondo negro. No hay lugar para la duda: estás adentrándote en el universo de The Rocky Horror Picture Show. Tanto los fans más acérrimos de la mítica película de 1975 como quienes no la conozcan tendrán la oportunidad de 'vivir' este clásico el próximo viernes 23 y sábado 24 de febrero de la mano del especátulo Rocky Horror Madness Show.

Son ya siete las temporadas que la compañía sevillana Ekléctika lleva montando 'el Rocky': un live-show que fusiona el audiovisual y el teatro para dar vida y relanzar a la gran pantalla a la película de culto dirigida por Jim Sharman. Toda una experiencia artística aliñada con una buena dosis de interacción con el público que será acogida por las salas de mk2 Cinesur, en los cines de Nervión Plaza. Las entradas pueden adquirirse por internet, en este enlace, o presencialmente en taquilla.

"Es un acontecimiento especial. Los fans lo viven como un evento, una fecha que reservan en sus calendarios, de ahí el éxito y la continuidad del proyecto", cuenta Marina Bravo, directora del Rocky. Y así lo atestiguan las cifras: las entradas para el espectáculo se agotan cada año.

La familia de 'Rocky Horror Madness Show' / Compañía Ekléctika

"El público no se cansa"

Un castillo. Una especie de Doctor Frankenstein. Una joven pareja de recién casados. Travestis. Rock and Roll. Son algunos de los elementos que conforman el cóctel inclasificable de The Rocky Horror Picture Show. El musical, dirigido por Jim Sharman en 1975, pasó de ser un fracaso en taquilla a una cinta de culto en la historia del cine. El fenómeno ha llevado a grupos de fanáticos del clásico a juntarse anualmente para revisionar la cinta y a compañías de teatro a representarlo.

Es el caso de Ekléctika, productora que lleva siete años con el live-show del Rocky. Sólo interrumpieron las representaciones en 2020, debido a la pandemia. Su directora reconoce que para la compañía la acogida del público fue "inesperada". "A priori piensas que este tipo de espectáculos no tiene cabida en Sevilla, y hay gente que lleva viniendo desde que empezamos. El público no se cansa", relata. Y añade: "Como hay una respuesta tan positiva por parte del público, no tiene pinta de que acabemos pronto".

De presupuesto cero a llenar salas

Cuando en 2017 tres jóvenes recién titulados en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla se propusieron dar forma al live-show del Rocky, no podían imaginarse que siete años más tarde estarían representándolo y llenando salas. Nieve Castro, Pablo Espinosa y Marina Bravo comenzaron poniendo en marcha una campaña de crowdfunding para recaudar dinero. Gracias al apoyo de aquellos mecenas y al respaldo de patrocinadores consiguieron los mimbres con los que construir el espectáculo.

El formato del proyecto supone una experiencia completa para los espectadores, ya que combina el audiovisual con el teatro. "Una película es proyectada al tiempo que un elenco de actores la representa in situ, en el mismo lugar de la proyección y con las mismas líneas de diálogo. Además el público podrá participar durante la proyección ya que se le entregará un kit con herramientas que usar de manera interactiva durante el espectáculo", detalla la organización. “Los espectadores y espectadoras nunca se van a sentir tan libres en el cine como lo harán en el Rocky", aseguran las organizadoras.

El elenco de actores y actrices del Rocky está compuesto por Benjamín Lozano, Alberto Rojas, Ángel Martín, Ángela Van-Begin , Javier Ruiz-Bobillo , Araceli de Areba, Lola Buzón, Nieve Castro, Julián Salguero y Elena Segura, bajo la dirección de Marina Bravo.