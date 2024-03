Homenaje a Lola Herrera: bendita veteranía para subir el telón

La vigésimo séptima edición del Festival de Málaga ya ha encendido sus pantallas. La primera, anoche, la más grande, la del Teatro Cervantes, que abrió sus puertas para celebrar la tradicional gala de inauguración con la que presentar los atractivos de la cita, que este año bate récord de películas (250 seleccionadas y agendadas en sus diferentes secciones) y que, además, estrena su condición de certamen de categoría A, codeándose con los imprescindibles mundiales del sector, como San Sebastián, Cannes, Venecia y Berlín, tras recibir el aval de la Federación de Productores Cinematográficos.

Un momento de la actuación de Miss Caffeína. / Gregorio Marrero

Marta Etura, actriz de aquilatada trayectoria, compartió escenario con dos novatos en estas lides, Omar Banana y la malagueña La Dani, recientes nominados a Actor Revelación en los Premios Goya por 'Te estoy amando locamente'. Los tres presentadores condujeron al público por los diferentes contenidos que nutren la flamante nueva convocatoria del certamen de cine en español aunque en el guión de la gala primó notoriamente (quizás demasiado) el spot publicitario de las bondades de Málaga (¿cuándo termina el chauvinismo sano y cuándo empieza el publirreportaje tipo Málaga, qué hermosa eres?), algo que en los festivales de categoría A no suele darse. Habrá que ir afinando en este sentido y matizar la (necesaria: al fin y al cabo, la fiesta del cine en español la pagamos los malagueños) autopromoción de la capital de la Costa del Sol.

Carmen Linares, amiga, cantó para Lola Herrera. / Gregorio Marrero

Veterana y orgullosa

Lo mejor fue, claro, el homenaje a Lola Herrera, un reconocimiento a una trayectoria extensa y fecunda. Veterana y orgullosa, pocas mujeres representan más perfectamente el espíritu de la Biznaga Ciudad del Paraíso que Lola Herrera. Pionera, aguerrida, luchadora en mil batallas pero siempre con la sonrisa y las mejores maneras, actriz de actrices, maestra de jóvenes intérpretes en el arte de emocionar, la vallisoletana vivió anoche una de las grandes veladas de su larga carrera. «Cuando me llamaron del Festival de Málaga para decirme que me iban a otorgar esta cosa tan preciosa [mirando a la Biznaga] me dio una sorpresa muy grande. No he hecho prácticamente cine, mi pasión ha sido siempre el teatro, el directo, porque cuando te enganchas al teatro práctica y únicamente vives para el teatro. Pero a quien se le haya ocurrido esto, se lo agradezco en el alma, porque este tipo de noches no se viven fácilmente».

Nil Moliner protagonizó otro de los momentos musicales de la velada inaugural del certamen. / Gregorio Marerro

El cariñoso beso de Héctor Alterio a Lola Herrera. / GREGORIO MARRERO / Gregorio Marrero

Recibió dos sorpresas la homenajeada: la primera, musical, un cante de Carmen Linares, con quien Herrera trabajó en un homenaje a Federico García Lorca; la segunda, la presencia de Héctor Alterio, el «último hombre» de su vida (aunque «eso se lo dice a todos», bromeó el argentino). Y muchos compañeros, discípulas y amigos y amigas enviaron mensajes en vídeo para demostrar el afecto y admiración que sienten por una de nuestras grandes damas de las tablas: Carmen Maura, Mónica Cruz, Raphael (por cierto, él recibió la Biznaga Ciudad del Paraíso el año pasado), Massiel, Marisa Paredes, Juanjo Artero y Beatriz Luengo, entre otros, agradecieron a Lola Herrera su pasión por la interpretación, su valentía a la hora de derribar estereotipos y su generosidad a la hora de compartir tarea.

Omar Banana, Marta Etura y La Dani, presentadora de la gala. / Gregorio Marrero

Su discurso fue breve, improvisado, porque no quería escaletas ni guiones; habló desde donde quiso hablar, desde el amor a su profesión y a los que la comparten con ella. «Conectar con la gente, intercambiar emociones, llorar y reír... Es muy hermoso sentir el amor, sentir la complicidad de los compañeros, mirar unos ojos en el escenario y encontrarlos... Soy una apasionada de mi trabajo y me encanta poder estar a los 88 años haciendo lo que más me gusta», resumió la actriz. Y es que, sí, Lola Herrera está de gira teatral con 'Adictos', acompañada por Lola Baldrich y Ana Labordeta. Lleva trabajando, como dice ella misma, «desde el año 57 del siglo pasado», y ha visto el Teatro Cervantes «cayéndose un poco, terminar de caerse y luego reconstruido». Y lo que le queda.

Actuaciones

Una actuación (por llamarla de alguna manera: voz en directo, música pregrabada) de Miss Caffeína, con la canción con la que optaron a ganar el reciente Benidorm Fest (Bla, bla, bla) rompió la emoción del momento y zanjó la gala de inauguración del Festival de Málaga de una manera un tanto anticlimática. Además de ellos y de la citada Linares, la música en la noche inaugural del Festival de Málaga la pusieron Valeria Castro y Nil Moliner, en un tono intimista y quedo, más apropiado para la ocasión.