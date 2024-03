Pilar Palomero, Premio Málaga Talent: "Soy muy consciente del privilegio que es poder hacer películas"

La directora Pilar Palomero recibe el Premio Málaga Talent del 27 Festival de Málaga y en la tarde de este domingo ha participado en un encuentro junto con el director del certamen, Juan Antonio Vigar, donde ha afirmado que "soy muy consciente del privilegio que es poder hacer películas y lo importante que es disfrutarlas".

"Tengo muy presente, quizá porque vi muy de cerca la posibilidad de nunca dedicarme al cine, y, entonces, soy muy consciente del privilegio que es poder hacer películas y lo importante que es disfrutarlas. E, incluso, en los momentos más duros, que los hay" el poder decir "que es una maravilla poder estar haciendo películas y de la manera que yo quiero ahora mismo", ha asegurado.

Nació en Zaragoza y es licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Dirección de Fotografía en la Escuela de Cine de Madrid. Así, ha asegurado que el cine fue antes que la filología hispánica, pero "muy de la mano de la literatura".

"A mi me gustaba mucho escribir, pensé que filología, que leer, iba a ayudarme en ese camino de ser cineasta", en un momento, ha señalado, "en el que tampoco sabía" y "no tenía muy claro si quería ser guionista, directora de fotografía, directora", algo que fue descubriendo "poco a poco".

Ha reconocido, al respecto, que quizá "no era consciente, o no me creía, que ser cineasta podía ser un oficio", ya que "me lo planteaba casi como un sueño; lo veía como un sueño inalcanzable; por eso, creo que me costó mucho verbalizarlo".

Ha recordado su experiencia en Sarajevo, "algo muy loco", aunque ha dicho que fue una "decisión magnífica" donde sitió "que era cineasta y entendí que ser cineasta va más allá de qué películas hagas o cómo las hagas, que es una cosa que está dentro de ti".

También ha hablado de la historia de 'Las niñas', que la tuvo en la cabeza "mucho tiempo". "Tenía muchas ganas de hablar de como yo sentía como había sido mi educación y la de mi entorno".

Precisamente, con Las niñas recibió la Biznaga de oro del Festival y después también premios Goya, algo que fue "precioso", pero "extremo en todos los sentidos". En concreto, ha rememorado la cronología, que fue en plena pandemia, que aunque lo primero era la emergencia sanitaria, "me vi con mi primera película, que me había costado años, que había luchado por sacarla adelante lo que no está escrito, pensando que igual la tenemos que meter en un cajón". "Este Festival es muy importante y lo valoro tanto porque para 'Las niñas' fue fundamental", ha apostillado.

Sobre La maternal ha asegurado que tiene también mucho que ver la pandemia, momento que se volcó en la escritura del guion, llevando a cabo un camino inverso a lo hecho con Las niñas. Ha hablado, asimismo, del "proceso de enamoramiento" con el tema, algo que "tiene que suceder cuando te planteas una película".

'Los destellos'

También ha dado lugar el encuentro para hablar sobre Los destellos, que fue rodada en noviembre, y "tengo muchas ganas de compartirla", ya que se está terminando aún: "Es una película en la que siento que he volcado todos los temas que me obsesionan sobremanera desde que tengo uso de razón" como "el paso del tiempo, la memoria, lo que perdura, lo que desaparece y las huellas que vamos dejando tras nosotros".

Precisamente, sobre futuros trabajos y tras ser cuestionada, ha señalado que ha escuchado que "lo difícil es hacer la segunda película; lo he escuchado mucho también de la tercera, sobre todo en el caso de mujeres" y "es algo que tengo muy presente".

"Pienso que hay que estar siempre con los pies muy en la tierra y siendo muy consciente que levantar una película; conseguir la financiación; que se confíe un dinero en ti, dinero público, que creo que hay que tratarlo siempre con absoluto rigor; es complicado", ha señalado.

"Quiero que mi quinta película, la décima o las que estén por venir no sé cuántas serán, hacerlas con el mismo esfuerzo y la misma ilusión que la primera, como si fuera la primera o la última, lo mismo", ha sostenido.

En relación con ser ejemplo para futuras generaciones, ha señalado que "más que verlo en mi, lo veo mis compañeras", con las que "estoy muy en contacto". Es más, ha afirmado que una de las "cosas más bonitas que me he encontrado" es "descubrir a mi lado a unas personas a las que admiro muchísimo y que veo que, de algún modo, están cambiando el panorama", que "han propuesto una mirada con la que me siento muy conforme, que comparto con ellas y una manera de hacer cine diferente y creo, también, me atrevería a decir, que, incluso, más sana para todos". "Hablo de mis compañeras pero también hablo de muchos compañeros, por supuesto", ha aclarado.

"El cine no lo hace un director"

Ha afirmado que "ser cineasta, dirigir, tiene más que ver con estar seguro de lo que quieres decir, y decirlo de una manera que tenga mucho que ver con quién eres, que solo tú lo puedas contar de esa manera".

Así, ha incidido en que "el cine no lo hace un director, pero nunca, jamás" y ha señalado que sus películas las ha hecho "con un equipo muy talentoso, al que admiro muchísimo, y que están formados en un oficio concreto".

"Ellos son cineastas también, igual que lo son los productores. Un cineasta no es únicamente el director" y ha subrayado la importancia de que cuando se colabora, "sea en el departamento que sea, esperas de esa persona que tenga sensibilidad cinematográfica y cinéfila".

Tiempo

Por otro lado, sobre lo que le gustaría que perdurase de sus películas cuando pase el tiempo, la directora ha dicho que "sus películas, lo digo de verdad, perdurar en el tiempo es muy complicado" y, a más corto plazo, ha aludido a "que se sientan que son películas que están hechas de una manera muy visceral, o sea que realmente me esfuerzo mucho, no sólo en lo que es la película, en el resultado", también "controlo mucho lo que es el hacer la película, el rodaje o la posproducción, el rodearme de un equipo, de gente en la que confíe, sobre todo que disfrutemos".

También ha respondido al hecho de si por ser mujer le ha resultado más difícil abrirse camino, y ha recordado que cuando estudiaba dirección de fotografía, "en mi clase éramos 12 alumnos, éramos seis chicas y seis chicos, y cuando empecé a trabajar, yo nunca trabajé con una directora de fotografía en los diferentes equipos" y en los rodajes "era raro también ver mujeres, bueno raro es casi un eufemismo, es que no veía mujeres en jefaturas de equipo". "Esto es muy sintomático", ha apostillado.

Ha dicho, sobre si es más difícil abrirse camino, que no puede decir un caso concreto, pero sí ha advertido de "cosas que ocurren, gestos" que "te hacen darte cuenta que falta mucho".

Así, ha celebrado que haya directoras de fotografía, de arte, jefa de sonido y "es algo bastante reciente", pero "qué ganas también" de que las que lleguen por detrás "no lo tengáis que responder, porque ya lo demos por algo natural" y "lo tengamos muy superado", ha concluido.

Pilar Palomero recibirá en la noche de este domingo el Premio Málaga Talent, que otorga el Festival de Málaga en colaboración con el diario La Opinión de Málaga, para premiar la trayectoria de una de cineasta con una todavía corta pero muy premiada y exitosa carrera.