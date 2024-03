Maluma se une al cartel del Icónica Fest

Nueva incorporación al ecléctico cartel de Icónica Sevilla Fest: el cantante y compositor Maluma, una de las grandes estrellas internacionales del pop latino, actuará el próximo 25 de junio en la Plaza de España de Sevilla.

Con millones de fans en todos los rincones del mundo, el artista vuelve a la capital de Andalucía para ofrecer una noche para el recuerdo llena de reguetón, trap, baladas, reggae, salsa o tantos otros estilos que componen su forma de ser sobre el escenario. Las entradas para este concierto estarán a la venta a partir de las 12 horas de mañana viernes 22 de marzo en www.iconicafest.com

La carrera artística de Maluma comenzó hace ya más de una década. Fue en agosto de 2012 cuando lanzó Magia, su primer álbum de estudio que se convertiría en Disco de Oro en Colombia y le valió su primera nominación a los Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista. Ya en 2015 lanzó el que sería su segundo álbum de estudio, logrando combinar en él dos estilos, el Pretty Boy –baladas suaves– y Dirty Boy –cargado de reggaetón–, e iniciando en él colaboraciones con grandes artistas del género urbano como Farruko, Arcángel, Cosculluela y Alexis & Fido. Así, Maluma llegó a 2018, año en el que vio la luz F.A.M.E., su cuarto álbum que fue lanzado con el sencillo Marinero.

Además de contar con grandes colaboraciones, ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, siendo en mayo de 2019 la fecha elegida para presentar 11:11, su cuarto álbum de estudio que incluyó 16 nuevas canciones, trabajando en dos temas con Ricky Martín y Madonna, siendo estos los temas que lo llevaron a convertirse en todo un álbum de talla mundial. Con todo ello el artista comenzó a girar en 2022 con Papi Juancho World Tour, gira proveniente del disco realizado durante la pandemia y con la que Maluma ha visitado ciudades de Asia, Estados Unidos, Europa y países de Oriente Medio, siendo entonces el primer gran artista en reactivar sus conciertos después de la pandemia.

Así, en el pasado 2023 llegó su álbum Don Juan, consolidando la evolución de su carrera artística. Tras los anuncios realizados de otros nombres como los de Carlos Vives y Manuel Turizo, ahora Maluma se une a los artistas colombianos que actuarán en la IV edición de Icónica Sevilla Fest, y es que este, Colombia, es el país invitado 2024 del Festival.

Un festival ecléctico y galardonado

Esta nueva confirmación llega solamente días después de conocerse el nuevo reconocimiento para Icónica Sevilla Fest obtenido en los Iberian Festival Awards, que han elegido a la Plaza de España de Sevilla como el mejor lugar de la Península Ibérica donde se celebra un Festival, así como también solo una semana después de la presentación oficial de IV edición.

Con esta inclusión de Maluma y los nombres anteriormente anunciados, son ya 38 los artistas y grupos confirmados y que actuarán en la sinigual Plaza de España de Sevilla durante 28 noches de Festival, entre las que se encuentra la noche en la que Keane tocará a Sevilla y que se ha alzado en este pasado fin de semana con el primer Sold Out 2024 de ICÓNICA.

Más concretamente, en este espacio sinigual que acoge al Festival, obra cumbre de Aníbal González, podrá disfrutarse un año más de artistas icono de las músicas de todos los estilos y tiempos, como Carl Cox, Jamie Cullum, Danna Paola, Marc Anthony, Tom Jones, Myke Towers, Boris Brejcha, Wos, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, The Cult, Arcade Fire, Michael Bibi, Maluma, Manuel Turizo o Take That, entre otros.