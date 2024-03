Plaza de España: Icónica Fest logra el premio al mejor emplazamiento

Icónica Sevilla Fest ha vuelto a ser premiada, por tercer año consecutivo, en los Iberian Festival Awards, galardones que cada año reconocen a los mejores festivales de la Península. Tras alzarse en sus ediciones de 2021 y 2022 con premios como 'Mejor Festival' o 'Mejor actuación en España', ahora el festival de Green Cow Music se ha visto galardonado con el premio a 'Best Venue', con el que se reconoce a la Plaza de España como el mejor lugar donde se realiza un festival dentro del territorio peninsular.

Este premio fue anunciado el pasado viernes en Granada, ciudad que ha acogido en este 2024 la entrega de los galardones a las ediciones 2023, y en la que Icónica Sevilla Fest ha conseguido posicionarse en primer lugar frente a otros 50 candidatos a este premio, donde también se encontraban emplazamientos "históricos y tan mágicos" como el Teatro Romano de Mérida, el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII de Madrid, la Sierra de Sintra, la Catedral de Cuenca o los Jardines del Generalife, entre otros.

En este espacio, obra cumbre de Aníbal González, podrá disfrutarse un año más de artistas icono de las músicas de todos los estilos y tiempos, como Carl Cox, Jamie Cullum, Danna Paola, Marc Anthony, Tom Jones, Myke Towers, Boris Brejcha, Wos, Loreena Mckennitt, Keane, The Prodigy, Carlos Vives, The Cult, Arcade Fire, Michael Bibi, Manuel Turizo o Take That, entre otros.

Icónica Sevilla Fest 2024 está organizado por Green Cow Music y cuenta con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla, siendo Santa Lucía su partner oficial. Las entradas para sus conciertos están a la venta en 'www.iconicafest.com'.