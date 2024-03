El Ayuntamiento: “El problema de la Plaza España no es Icónica”

El Icónica Fest llevará decenas de conciertos a la Plaza de España por cuarto año consecutivo. Este festival apostó desde el principio por un lugar emblemático de la ciudad: “Desde el primer momento ha sido clave que los artistas sean el 50% y la plaza, la otra mitad”, ha subrayado Javier Esteban, director del evento, durante el acto de presentación de la nueva edición, que arrancará el próximo 7 de junio con la actuación de Aitana.

Así durante más de un mes se podrá ver a Tom Jones, Marc Anthony, Take That o Kiko Veneno cantar delante de las torres, arcos y columnas que diseñó Aníbal González. Un espacio que acumula casi tanta polémica como fotografías, desde que hace unas semanas el Consistorio planteara cerrarlo y cobrar entrada a los no nacidos ni empadronados en la provincia de Sevilla.

Sin embargo, parece que esta medida no afectaría al festival de música en futuras ediciones: “El problema de la Plaza de España no es para nada Icónica”, ha aclarado Minerva Salas, delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla. “He presidido la Comisión Provincial de Patrimonio, y el respeto y el cuidado con el que tratan a este monumento es brutal, y me quedo corta”.

La delegada de Cultura, Minerva Salas (izquierda), junto al director del festival, Javier Esteban (centro), durante la presentación / Icónica Fest

“La organización respeta el patrimonio de la ciudad como pocos hacen. Este evento pone en valor el buen uso del lugar y recupera la idea inicial de su arquitecto”, ha precisado Salas. La delegada ha querido elogiar de paso la programación del Icónica: “Este festival nos acoge a todos: yo voy con mi hija, mi padre o con mis amigas. Tener esa oferta tan variada es un auténtico privilegio”.

“No hay nadie más interesado que nosotros en cuidar la plaza”

“Me gustaría que se hablara de Icónica con respeto; ese cajón en el que nos mete una parte de la prensa nos perjudica la moral, porque nos gastamos mucho dinero en que la plaza esté cuidada”, ha afirmado Javier Esteban en la mañana de este martes. “De hecho todos los años encargamos un informe para saber cómo está, y una vez que termina el evento siempre la dejamos mejor”, ha apostillado.

“Pido a los periodistas que nos auditéis, porque estamos tranquilos. No hay nadie más interesado que nosotros en cuidar la Plaza de España”, ha manifestado Esteban. “El gobierno anterior, cuando empezó Icónica, hizo un presupuesto de mantenimiento de la plaza de 100.000 euros. Nosotros dejamos en la actualidad al ayuntamiento 300.000 y un impacto de 70 millones de euros en la ciudad”.

Esta cuarta edición del Icónica cuenta con 37 conciertos confirmados hasta el momento en 27 noches diferentes, según informa la organización. Con respecto al daño que puedan causar los altavoces instalados para estos espectáculos, el director del festival añade que encargaron una auditoría a una empresa especializada que les confirmó que las puntas de las torres “reciben una presión de sonido igual que el que emite el tráfico de una carretera normal a 30 metros”.

La delegada de Cultura ha mostrado su apoyo en todo momento a este festival: “Sevilla no se entiende tampoco sin Icónica”. “Tenemos la firme confianza de que este es un proyecto ganador que merecía la ciudad”, ha concluido el director del evento.