Prodigy y Kiko Veneno se suman a Aitana y Tom Jones como plato fuerte de Icónica Fest

El Icónica Fest celebra su cuarta edición con un cartel lleno de estrellas de la música como Tom Jones, Marc Anthony, Aitana, David Bisbal, Take That, Raule, Vetusta Morla, Raimundo Amador o Rozalén. “Estamos muy satisfechos de tener una programación diferente en la que damos cabida tanto a artistas andaluces como a otros nacionales e internacionales”, ha dicho Javier Esteban, director del festival, durante el acto de presentación del mismo, celebrado en la mañana de este martes en el hotel Meliá Sevilla, en el que se han anunciado las actuaciones de The Prodigy, Kiko Veneno, Manuel Turizo, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Raimundo Amador, entre otros.

La mezcla de estilos musicales vuelve a marcar la oferta: “A nosotros nos gusta decir que vamos desde Arcade Fire a Siempre así. Ese eclecticismo hace de Icónica uno de los mejores festivales de España”, ha declarado Esteban. El director del evento ha señalado que con esta misma filosofía nació hace cuatro años y “así sigue a día de hoy”.

El festival arrancará el próximo 7 de junio con el concierto de Aitana y se prolongará hasta el 16 de julio, cuando la conocida banda británica Take That se suba al escenario de la Plaza de España. En total, 37 conciertos confirmados hasta el momento en 27 noches diferentes, según informa la organización, lo que supone un aumento considerable con respecto a la pasada edición, en la que hubo 22 citas musicales.

Organizadores, patrocinadores y autoridades municipales, en la presentación / Icónica Fest

Para artistas como Raule, que actuará el 14 de junio, la de Sevilla será una noche especial: “Como el bolo que daremos aquí, seguramente no haya otro en toda la gira”, ha comentado el cantante jerezano en el acto de presentación del festival, que ha contado con una pequeña actuación del grupo sevillano Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. “Espero lo mejor del público. Siempre estoy por ahí, pero tocar en mi ciudad es diferente”, ha añadido Raimundo Amador, que también participará en este festival.

Miles de entradas vendidas y millones de euros de impacto económico

Hasta el momento se han vendido 80.000 entradas, aunque el objetivo es superar las cifras del año pasado, cuando se llegó a las 105.000. “Seguramente nos iremos por encima de las 160.000 entradas vendidas. Ojalá todos los que vengan por primera vez se queden y busquen el cartel el año que viene”, ha afirmado Javier Esteban.

La organización de la cuarta edición del Icónica Fest ha supuesto un coste de 10 millones de euros, según informaba el director del evento, 1,8 millones más que en 2023. El impacto económico para Sevilla, eso sí, es mucho mayor: “El año pasado tuvo un impacto de 70 millones de euros en la ciudad. Para nosotros es un orgullo ser el tercer mayor evento de la ciudad, tras la Semana Santa y la Feria de Abril”, ha apuntado Esteban.

“Tengo que agradecer a Javier haber soñado este festival para la ciudad y haberlo hecho realidad. La música no se entiende sin Sevilla y viceversa”, ha manifestado Minerva Salas, delegada de Cultura y Deportes. “Este festival nos acoge a todos: yo voy con mi hija, mi padre o con mis amigas. Tener esa oferta tan variada es un auténtico privilegio”.

“Yo ya no me voy a la playa hasta que no acaba el Icónica”, ha bromeado la delegada. “Ahí estamos y estaremos para animar las noches veraniegas sevillanas”, ha señalado por su parte Javier Esteban. El calor volverá en esas fechas a la ciudad, pero otro año más habrá decenas de conciertos con los que olvidarse un poco de sus efectos.