Huelva es la Casablanca española en ‘Operación Barrio Inglés’, una serie con sello andaluz

“Sevilla es cine, Andalucía entera. Tenemos todos los ingredientes necesarios para que se invierta más. Tenemos tantas historias que contar. Cada vez que leo sobre Andalucía pienso, ¿en serio ha pasado esto aquí?”. Estas palabras del actor sevillano Almagro San Miguel sobre la serie que acaba de rodar, ‘Operación Barrio Inglés’, son reivindicativas y de orgullo. No es para menos. La primera serie española sobre la Segunda Guerra Mundial está ambientada y grabada por completo en provincias andaluzas.

¿Cuántas películas y series históricas existen sobre nazis con origen en Hollywood? Difícil de cuantificar. Pero no todo está contado. Al menos, no todo lo que pasó en España. Y por supuesto, ni mucho menos está narrado en acento andaluz. Porque para adentrarse en el papel que tuvo Huelva como nido de espías británicos y alemanes en mayo de 1940 no había otra manera de hacerlo.

La nueva serie de ficción de RTVE, que pronto será estrenada, ha sido presentada este lunes en Sevilla, en presencia de la concejala de Turismo Angie Moreno, el secretario general de cultura de la Junta, José Vélez, el productor, Gonzalo Crespo Gil, y buena parte del reparto, entre otros.

La presentación de la serie de RTVE, 'Operación Barrio Inglés', en la ciudad de Sevilla / Rafa Aranda

Narra una historia de amor en mitad de la Segunda Guerra Mundial, en la que la capital onubense fue un enclave estratégico para controlar los barcos de ambos bandos que atravesaban el estrecho. Es decir, se reproducen todos los conflictos de la guerra pero a escala reducida.

Aunque España era neutral, en Huelva se concentró una importante colonia británica y se convirtió en la Casablanca española. Una historia casi desconocida para el gran público. “La serie va a funcionar muchísimo. Es una mezcla de historia y de cuento. Tiene un gustito especial. A la gente le va a gustar”, afirma el actor Paco Tous. “La hemos luchado mucho. Cuando la veáis vais a alucinar”, añade San Miguel.

Un refuerzo para la ficción andaluza

El hecho de que la serie tenga un absoluto tinte andaluz supone una muestra del potencial para la ficción de la comunidad, a nivel de producción, a nivel actoral y a nivel de localizaciones. “Es un orgullo que podamos tener este nivel de productoras y de actores en Andalucía”, asegura José Vélez, secretario general para la cultura de la Junta. “Que sea una producción casi netamente andaluza, que hayan trabajado más de 400 personas en este rodaje, es muy importante”, añade.

“Me gustaría que llegara ya el día en que los andaluces no tengamos que justificarnos" Paco Tous — Actor de la serie 'Operación Barrio Inglés'

Todos se encuentran maravillados por el toque andaluz que tiene la serie, desde los nacidos en la comunidad como desde fuera. Para muestra, lo que confiesa Peter Vives, uno de los protagonistas, nacido en Barcelona: "Ha sido un descubrimiento personal rodar en el sur. La calidad humana, el equipo técnico que hay, todos muy profesionales, es lo básico. He quedado gratamente sorprendido".

El reparto de la serie 'Operación Barrio Inglés' ha estado en la presentación en Sevilla / Productora Emociona Media

¿Falta inversión en la ficción andaluza? “Está bien que Sevilla sea un bello plató, pero tiene que ser más”, reclama Paco Tous, que también rompe una lanza en favor del acento: “Me gustaría que llegara ya el día en que los andaluces no tengamos que empezar justificando por qué lo hacemos en andaluz, por qué se rueda en Andalucía, por qué hay productoras andaluzas”. “Es cuestión de todos, sobre todo vosotros los políticos, que tenéis que machacar mucho esa historia”, señala.

La productora Emociona Media, que está detrás de la serie, ha contado con un 85-90% de equipo técnico andaluz, un porcentaje también mayoritario en el reparto. “Era muy importante que la serie sonara en andaluz. No siempre las cadenas de televisión aceptan eso y no es sencillo negociar”, confiesa su showrunner, Gonzalo Crespo.

Huelva, Sevilla y Jerez, un set inmejorable

La serie se ha rodado en diferentes localizaciones de Huelva, Sevilla y Jerez de la Frontera. En la primera, destacan espacios como Minas de Riotinto, el barrio de Bella Vista, el puerto de Punta Umbría o la Playa de Mazagón. Y en Sevilla, el Palacio de Monsalves, la Plaza de España, el cementerio de San Fernando y el pabellón de Cuba.

Rodaje de la serie de RTVE, 'Operación Barrio Inglés', en Andalucía / RTVE

“Qué mejor promoción para Sevilla como ciudad y como destino que una serie de este tipo y con este reparto tan maravilloso. Gracias por elegir Sevilla como plató de cine”, destaca Angie Moreno, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Por su parte, José Vélez destaca el haber sido capaces de “trasladar la imagen de una Andalucía distinta de sol y playa” y enseñar “al público” la convivencia con “el patrimonio”, como por ejemplo el Palacio de Monsalves.

¿De qué va Operación barrio inglés?

Las minas de Riotinto, propiedad de los británicos para obtener mineral para armas y artilerría, se convierten en el gran objetivo de los alemanes, que mandan a miembros del servicio secreto para investigar. Y en ese conflicto es imposible mantenerse al margen.

Lucía (Aria Bedmar), una veinteañera, vive con su familia en el Barrio Inglés de Huelva. Allí, es contratada por una compañía minera inglesa para trabajar como secretaria. A la vez, está comprometida con Francisco (Rubén Cortada), el delegado del Gobierno en Huelva, que tiene simpatía por los alemanes y por los derechos de los británicos sobre las minas, un complicado equilibrio.

Lucía acaba enamorándose de Peter (Peter Vives), el gerente de La Compañia. Un atractivo inglés que abandonó su trabajo como espía por motivos traumáticos y la presencia alemana le obligará a retomar el espionaje y enfrentarse a sus peores miedos. Ese amor hace que Lucía también se convierta en espía y juntos vivan misiones peligrosas para frenar el avance de los alemanes. Aunque ella oculta muchos secretos que podrán en peligro a sus seres queridos y podrían cambiar el transcurso de la guerra.

Estos tres actores forman parte de un reparto en el que destacan Paco Tous, Almagro San Miguel, Juan Gea, Bea Arjona, María Morales, Yan Tuak, Sue Black, Marco Cáceres, Stefan Weinert, entre otros.

La serie, coproducida por RTVE junto a la productora andaluza Emociona Media y Onza (El Ministerio del Tiempo), cuenta con ocho capítulos de una hora de duración. Se verá en unas semanas en La 1 de RTVE y después estará disponible al completo en RTVE Play.

Está en el aire si tendrá continuidad, aunque su productor, Gonzalo Crespo, ha anunciado que ya hay ventanas internacionales comprometidas, por la presencia alemana e inglesa en la serie, y podría tener una o dos temporadas más.