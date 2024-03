Stephen Frears: "Las mujeres son más interesantes que los hombres"

El primer encuentro con Stephen Frears (Leicester, 1941) es en el ascensor. Sube y baja de hacer entrevistas, está cansado del calor con el que ha amanecido Sevilla, ciudad a la que ha llegado hace unas horas. Su agenda no ha parado desde entonces.

En las pocas entrevistas que concede, suele ser un hombre de pocas palabras, pero en el encuentro con la prensa, el director de cine británico está relajado, charla amigablemente sobre la ciudad y bromea con que en Reino Unido no tienen estas temperaturas.

El director de películas como Un café irlandés o Amistades peligrosas está de visita express en la capital andaluza con motivo de la segunda edición Hay Festival Fórum en Sevilla. El evento, que se celebra del 14 al 17 de marzo, reúne a escritores, periodistas y directores de cine para hablar sobre literatura, arquitectura, medioambiente y otros temas.

Con exquisitos modales british y con un look muy acorde a sus compatriotas que visitan estos días Sevillla en las vísperas de la Semana Santa, Frears hace un repaso a casi 60 años de carrera y a los guiones de los que se ha enamorado en una filmografía cargada de galardones pero sin estatuillas de Hollywood.

El director es el responsable de algunas de las películas más importantes del cine europeo en las que las mujeres protagonistas como la reina Isabel II o Florence Foster Jenkins pues reconoce que "las mujeres son más interesantes que los hombres". "Mi experiencia siempre ha sido de mujeres muy fuertes desde mi madre, a las mujeres con las que he viví y me he casado y ahora mi hija", explica.

Meryl Streep, Julia Roberts, Glenn Close y ahora Kate Winslet han trabajado con él. El director indica que, para él, hacer cine es mantener una conversación: "Yo hablo con ellas, no hago que hagan nada, las dejo hacer y grabo conversaciones largas". Aunque sí que señala que "Helen (Mirren) dijo el otro día que estaba aterrorizada haciendo de la reina", pero que él estuviera dirigiéndola "la tranquilizó".

Frears ha sido una de las personas que mejor ha narrado la historia del Reino Unido, desde Victoria y Abdul, una de sus últimas películas a Mi hermosa lavandería, sobre una relación homosexual en el Londres de Magaret Thatcher. Ahora lamenta lo "compleja" que es la vida en su país por culpa del "estúpido" Brexit. "El partido laborista no quiere hablar de eso pero fue un completo acto de insensatez", comenta para asegurar que él "nunca" lo hubiera hecho porque hay gente que lo está pasando "fatal". Eso sí, advierte de que en Inglaterra "se viene un cambio y las cosas van a estar mejor".

De 'The Queen' al 'Kategate'

En numerosas ocasiones, Frears se ha declarado antimonárquico, aunque una de sus obras más conocidas sea The Queen, el retrato que realizó sobre cómo Isabel II gestionó la muerte de Lady Di.

El artista reconoce que la reina era una "mujer extraordinaria" y que para los británicos fue "como una madre", pero que la institución monárquica es una "idiotez". El director ríe también sobre la actualidad de la corona, y bromea que, al no tener Twitter, no está tan actualizado sobre todo lo que está pasando alrededor de la figura de Kate Middleton.

La última polémica de los royals daría para una película, pero el octogenario director no firmaría el guion. Frear nunca ha escrito el guion de ninguna de sus obras. "Siempre estuve fascinado con que los guionistas pudieran escribir lo que estaba en mi cabeza sin que yo supiera que estaba dentro", reflexiona. Además señala que solo ha trabajado con "grandes escritores", con los que a veces ha tenido éxitos y a veces ha "fracasado".

El británico reconoce que "jamás" intentaría escribir una película porque sería como "insultar a los escritores brillantes" con los que ha colaborado. "Yo no puedo hacer lo que hace Almodóvar", insiste para aclarar que él siempre ha dependdido de otras personas. Frears va más allá y recalca que "probablemente sea lo opuesto a un autor", aunque, entre risas, admite que eso ha podido jugar a su favor en muchos momentos.

Frears no habla lo que no sabe ni de lo que no le interesa. No ha visto Barbie, que se ha ido de vacío en los Oscar, y considera que las películas de Marvel no son cine. Las películas de hoy no son las de su infancia, cuando se hacían largometrajes de una forma que ya "ha acabado". Frears recuerda que iba al cine a ver películas sobre la vida, de historias corrientes, con personajes y actores que interesaban, pero lamenta que las cosas han cambiado. "Primero se cargaron las películas sobre América y ahora están empezando a cargarse las europeas", puntualiza, aunque se apresura a aclarar que estas son solo las ideas de "un hombre viejo".