Carmen Tello habla sobre el estado de salud de Curro Romero: "Le pedimos a la Virgen Macarena que todo salga bien"

La esposa de Curro Romero, Carmen Tello, ha dado las primeras declaraciones sobre el estado de salud del diestro. Carmen ha sido entrevistada en la mañana de este lunes en el programa de Canal Sur "Hoy en día" que lo presenta Toñi Moreno. Desde que se conociera la noticia, existe cierta preocupación en el mundo del toro tras conocer su ingreso hospitalario en el Hospital Virgen Macarena tras su rotura de cadera.

Carmen Tello ha querido comenzar la entrevista serena para dar un mensaje de tranquilidad de lo ocurrido. La caída se produjo el viernes después del desayuno: "Estaba él tomando el café y le avisamos que nos avisara cuando acabara porque teníamos miedo que se pusiera de pie porque tenía poco equilibrio". Pero, como expresa Carmen "es un genio y figura, le salió no molestar, se levantó solo con el bastón, dio un giro y se cayó."

A pesar de la caída, el Faraón de Camas no se quejó en ningún momento del dolor, pero conforme pasaron las horas fue a más. Al día siguiente, el sábado fue a peor: "No se podía levantar, no podía moverse ni poner la pierna derecha". En un principio se pensó que podría ser un brote de Parkinson, enfermedad que padece el torero.

La operación de Curro Romero será el miércoles

El domingo persistía el dolor por lo que decidieron trasladar al torero hasta el hospital Virgen Macarena, donde además trabaja el neurólogo de Curro, para realizarle las pruebas pertinentes. Tras hacerle múltiples pruebas se detectó la rotura del fémur derecho y los especialistas dijeron que había que operarlo. La operación está prevista el próximo miércoles: "Curro se encuentra bien, es un hombre muy duro como todos los toreros. Como toma anticoagulantes hay que esperar un par de días para la intervención", ha matizado Carmen Tello.

"Todo el personal sanitario está volcado con Curro desde que lo vieron llegar y lo tratan estupendamente. Ahora le pedimos a nuestra Virgen Macarena, que la tenemos aquí tan cerquita, que todo salga bien en la operación del miércoles. Quiero agradecer también todas las llamadas y mensajes de toreros y tantos amigos que se han preocupado por Curro, que es un hombre tan bueno y con tan poca maldad, porque me es imposible darle respuesta a todos«, ha concluido Carmen en la puerta del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, donde se encuentra ingresado el diestro.