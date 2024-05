Curro Romero, operado con éxito en Sevilla de una fractura de cadera

Buenas noticias para el mundo del toro. Curro Romero ha salido con éxito de la operación llevada a cabo en el hospital Virgen Macarena de Sevilla. El diestro ha sido intervenido, con epidural, tras su fractura en su fémur derecho que se produjo el pasado viernes en su casa tras una caída. La operación se ha llevado a cabo a primera hora de la mañana de este miércoles 29 de mayo por los doctores Cejudo y Saval y todo ha transcurrido satisfactoriamente, según fuentes familiares.

La intervención se había demorado hasta este miércoles debido a los problemas circulatorios de Romero, que toma una medicación anticoagulante. El torero, que permanecerá algunas horas en reanimación antes de ser pasado a planta ya se recupera acompañado de su mujer, Carmen Tello, sus familiares y allegados con la vista puesta en el alta. El mundo del toro ha querido mandar mensajes de cariño durante toda la semana por la preocupación que existía con el percance del camero.

La caída se produjo el viernes después del desayuno: "Estaba él tomando el café y le avisamos que nos avisara cuando acabara porque teníamos miedo que se pusiera de pie porque tenía poco equilibrio", expresó Carmen Tello en el programa de Canal Sur "Hoy en día". "Él es un genio y figura, le salió no molestar, se levantó solo con el bastón, dio un giro y se cayó."

A pesar de la caída, el Faraón de Camas no se quejó en ningún momento del dolor, pero conforme pasaron las horas fue a más. Al día siguiente, el sábado fue a peor: "No se podía levantar, no podía moverse ni poner la pierna derecha". En un principio se pensó que podría ser un brote de Parkinson, enfermedad que padece el torero. Tras hacerle múltiples pruebas se detectó la rotura del fémur derecho y los especialistas dijeron que había que operarlo.

Carmen Tello reconocía hacía una horas sus nervios ante la intervención: "Ahora le van a intervenir. Espero que salga todo bien" ha confesado sin poder disimular sus nervios. Ha admitido su preocupación porque el postoperatorio del torero de 90 años sea sencillo, salga todo bien, y puedan irse pronto a su residencia en la capital andaluza para continuar con su recuperación y comenzar enseguida la rehabilitación para que Curro pueda retomar la normalidad cuanto antes.