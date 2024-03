Luis Enrique y el PSG se hartan de Mbappé, pero a él le da igual: "A ver cuando le pitamos como a Messi"

Todavía no es oficial, pero esta temporada sí será la última de Mbappé en el PSG, según todas las informaciones. Los meses que le quedan vistiendo la camiseta del equipo parisino antes de fichar por el Real Madrid no serán fáciles. Sobre todo por la parte de Luis Enrique y de la afición de un conjunto que este viernes asistió a un episodio surrealista. Mbappé fue sustituido al descanso del partido contra el Mónaco cuando los dos equipos iban 0-0. Terminó viendo el encuentro en la grada al lado de su madre y agente, Fayza Lamari, riéndose, como si lo del césped no fuera con él.

Luis Enrique: "Jugará cuando lo considere oportuno"

Todo esto sucede apenas unos días antes de que el PSG viaje a Donosti para medirse a la Real Sociedad en la vuelta de los octavos de la Champions, un partido al que acuden con una ventaja de dos goles. No es la primera vez que Luis Enrique toma una decisión similar. Desde que se conoció que comunicó a Nasser Al-Khelaifi, presidente de su todavía equipo, la decisión de irse al final de temporada, 'Lucho' se ha hecho a la idea de aprender a jugar sin él.

Kylian Mbappé, hablando por el móvil tras ser sutitudo en el estadio del Mónaco. / PRIME VIDEO

Así lo reconocía después del 0-0 final del PSG ante el Mónaco. "Cuando yo lo considere oportuno jugará y, cuando no, no. Como hacen todos los entrenadores. Tarde o temprano esto va a ocurrir. En algún momento tendremos que aprender a jugar sin Kylian", defiende el asturiano, que también cambió al capitán frente al Rennes. Ahí decidió sacar a Mbappé del terreno con el líder de la Ligue 1 en desventaja.

Terminó empatando, pero esta pasividad y desencuentro está afectando a un club que tiene más que encaminado el título doméstico. Sin embargo, necesitará el aporte de Mbappé para la travesía de la Champions, donde podría darse el caso de un enfrentamiento frente al Real Madrid. Después del partido en Mónaco, donde jugó varias temporadas tras salir de su cantera y antes de fichar por el PSG, Luis Enrique volvió a ser asediado con preguntas sobre la gestión de la situación del futuro fichaje del equipo blanco. “¿Y qué te hace pensar que tu equipo puede ganar el partido sin él?”, le repreguntaron.

La afición del PSG: "El pseudocapitán se mofa del equipo"

“No voy a entrar en ese juego. Soy un profesional y ya le respondí a tu colega y sigo respondiendo de la misma manera: no hay problema, para mí es solo una cuestión de gestión y de la forma. En mi opinión, gestiono el equipo lo mejor que puedo”, agregó el técnico. Lo que más cabreó a la afición del PSG fue lo que sucedió tras el cambio de Mbappé. Las cámaras de la retransmisión, que corre a cargo de Prime Video, captaron al jugador sonriente y hablando por el móvil en el túnel de vestuarios.

Después cruzó el estadio saludando a los aficionados, dando una vuelta de honor y firmando autógrafos. Terminó viendo el encuentro en la grada junto a su madre y agente, Fayza Lamari. Muy cerca del director deportivo Luis Campos. Un 'show' retransmitido que llenó las redes sociales de mensajes en contra de Mbappé, pero también de 'Lucho'. "Hemos terminado el partido sin el 'pseudocapitán' que se mofa del equipo yéndose al palco tras su sustitución". "A ver cuando pitamos a Mbappé como hicimos con Messi". "Ese entrenador ha de saber que la temporada acaba en junio". Debates que al internacional francés le parecen ajenos.