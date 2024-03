Quique responde al racismo de un sector del Coliseum: "Orgulloso de cada poro que respira gitano"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, desveló este sábado en rueda de prensa que un sector de la grada del Coliseum le llamó "gitano" como insulto racista y despectivo y dijo que la actuación de esos aficionados fue "aberrante".

No fue el único insulto que algunos aficionados del Getafe lanzaron durante el choque ante el Sevilla. De hecho, el árbitro, Jesús Villanueva Iglesias, paró el encuentro en la segunda parte por los improperios que recibió el jugador argentino Marcos Acuña.

"Primero, quiero decir que estoy orgulloso de cada poro de mis venas que pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano y otra es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante. Aquí, parte del público, porque hay parte que no, se cree que puede ir a un estadio a decir lo que quiera", señaló.

"Eso pasa en todos los estadios, que se creen que pueden ir a decir lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Nosotros somos trabajadores que venimos a trabajar en un espacio que es un estadio. Me parece aberrante en unos tiempos en los que se están avanzando con tantas cosas y estar aguantando esto, que nos agarren para atrás y nos digan cosas que se salen de cualquier mínimo espacio de convivencia. Me parece aberrante", insistió.

Quique Sánchez Flores, que dirigió al Getafe en tres etapas diferentes de su carrera, también dejó claro que hubo una parte de aficionados del conjunto azulón que "se pusieron en contra" de los que estaban insultándoles.

"Parece mentira que no tengan memoria las personas. Eso me da un poco igual. Pero hay que tener memoria de lo que es el fútbol y hacia donde tenemos que dirigirlo. A los que pretendemos que esto se convierta que siga siendo en un ocio que apasione y se reúna gente en un foro con valores y con el ánimo de pasarlo bien, no podemos convertirlo en un circo que sacrifique, señalando con el dedo, a determinados jugadores", indicó.

"Hacen tantas cosas en el fútbol en tantas direcciones y tan poco en lo que realmente importa... Al final a lo mejor le tiene que pasar a alguien muy gordo y dar un giro y todos los mecanismos de los poderes se pongan a trabajar en esto. Es lamentable, más allá de que sea en un campo en el que hemos tenido historias, y muy positivas. Si entre todos no hacemos algo, no va a haber la oportunidad de que demos a las generaciones que vienen detrás un espacio como en el baloncesto, el golf o el tenis en el que la gente va a pasarlo bien y no a insultar", destacó.

Después, José Bordalás, entrenador del Getafe, también en rueda de prensa, se mostró de acuerdo con todas las afirmaciones de Quique y también habló sobre los supuestos insultos a Acuña: "No he oído nada. Si el árbitro y Acuña lo han oído, es normal. Estoy de acuerdo que se haya activado el protocolo. Estoy en contra de cualquier cántico, aunque sea una minoría. Estoy en contra de ello".

"Estoy de acuerdo con Quique. Llevamos tiempo denunciándolo y hasta que no se tomen medidas serias, desafortunadamente vamos a seguir oyéndolos. Nuestros jugadores lo han sufrido en muchos escenarios. Estoy en contra de cualquier insulto o cántico racista sea a quien sea y en el estadio que sea", explicó Bordalás.