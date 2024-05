La sanción a Sainz, más leña al fuego con la FIA

Fernando Alonso explotó en el sábado tras la carrera sprint de Miami, después de que los comisarios dejaran sin sanción una maniobra de Lewis Hamilton en la primera curva que eliminó a Norris y Stroll y envió al asturiano al fondo del pelotón. "No le sancionarán porque no es español", pronosticó antes de conocer la decisión exculpando al británico, que horas más tarde se burló de la situación y amenazó con repetir su acción el domingo: "Voy a volver a tirarme con todo en la curva 1", bromeó Lewis con total impunidad.

Alonso habló de discriminación hacia los pilotos españoles y prometió que se reuniría "con la FIA o con quien haga falta" para proteger a las futuras generaciones. Muchos pensaron que las palabras de Fernando eran producto de su 'calentón', más aún porque en su caso ya acumula 6 puntos en su Superlicencia tras las severas penalizaciones de Australia y China... pero apenas 24 horas más tarde, Carlos Sainz recibió el mismo trato, con un polémico castigo de 5" por su lucha con Piastri, que le bajó del cuarto al quinto puesto final en la carrera del domingo.

El piloto de Ferrari fue llamado a declarar y antes de conocer el veredicto, ya mostró su sorpresa por la investigación. Al contrario que Alonso, dijo que "no opino de nacionalidades, opino más de consistencia o inconsistencia en el criterio sancionador. Piastri me ha hecho algo muy parecido a lo que hizo Magnussen ayer (le penalizaron tres veces por fuera de pista) y a él no le caído ninguna y no me ha devuelto la posición", decía refiriéndose al primer incidente con el australiano en su pulso por la cuarta posición. El segundo toque, que dejó tocado el alerón del McLaren, sí tuvo castigo para Carlos, que además de los 5" , recibió 1 punto en su licencia.

“La gente estaba siendo muy agresiva, y yo con el coche que tenía este fin de semana no podía adelantar de otra manera que no fuera en frenada. Checo me ha echado de la pista, Oscar también. Tocaba ser agresivos porque no estaban penalizando mucho. Le he pasado, ha habido contacto pero como lo ha habido casi con Checo. Me extrañaría mucho que me penalizasen por eso”, consideró a la espera de la sentencia. Entre los argumentos esgrimidos por los comisarios de Miami hay uno que roza el ridículo: "De no ser por la ligera pérdida de control de la parte trasera por parte del coche 55, la colisión probablemente no habría ocurrido y habría sido una lucha dura pero buena", dice la nota de la FIA.

Inconsistencia

La situación es aún más grave si tenemos en cuenta que la sanción a Carlos benefició a Sergio Pérez, que heredó su cuarto puesto después de protagonizar una disparatada salida en la que casi se lleva puestos a varios pilotos, incluído su compañero Verstappen y que a Sainz le costó ceder dos posiciones cuando había logrado superar a Leclerc y situarse segundo tras apagarse los semáforos.

Todo ello en un fin de semana en el que los jueces del Mundial se cebaron con Magnussen por su conducción temeraria, pero miraron hacia otro lado con acciones como las de Checo o Hamilton. Y que empezó con la confirmación de la sanción impuesta a Alonso en China por su toque en la sprint con Sainz: 10" y 3 puntos en la Superlicencia del asturiano. Después de revisar la apelación de Aston Martin, la FIA decidió desestimarla por considerar "irrelevantes" las nuevas pruebas aportadas (las imágenes 'on board' del coche).

Alonso también fue castigado con dureza en Australia por un lance con George Russell (Mercedes). Le cayeron 20 segundos y tres puntos de la Superlicencia, más que a Hamilton por mandar a Verstappen al hospital en 2021. En seis grandes premios, el asturiano ya suma 6 puntos negativos y está a otros 6 de perderse una carrera según el reglamento. Por eso, cuando repasó el fallo de los comisarios por la salida de Hamilton en Miami, no se mordió la lengua. "Lewis se tiró como un toro. Tuve que abrir la trazada, porque venía sin control. Si yo hago eso, seguramente recibiré una penalización", lamentó.

La FIA y la F1 (Liberty) buscan espectáculo en las carreras y de ahí sus constantes experimentos, como las propias carreras sprint o las modificaciones en la normativa. Pero por otra parte, sus comisarios penalizan las luchas en pista, lo que acaba derivando en adelantamientos a base de DRS en recta y poco más. Y cuando un piloto arriesga más de la cuenta, la batalla solo se permite en algunos casos. Ni siquiera se rigen por la norma de "si hay daños en el coche del rival, hay sanción". A Sainz le castigaron por golpe en la frenada al McLaren de Piastri, pero a Hamilton no le trataron igual por dejar fuera de combate a Noris y Stroll