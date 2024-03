Detectan una nueva partida de fresas marroquíes con hepatitis A

Las autoridades sanitarias españolas han detectado en frontera una segunda partida de fresas marroquíes infectadas con hepatitis A que, en esta ocasión, tenían como destino Polonia. Según la información recogida por el Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (Rasff), consultada por EFE, esta segunda notificación tuvo lugar el pasado viernes, tras la detección producto de los controles rutinarios en frontera que se desarrollan para la entrada de productos a territorio comunitario. España subió la alerta a la Rasff para informar a las autoridades comunitarias y a Polonia porque era el destino de la partida.

Las fresas, procedentes de Marruecos, estaban contaminadas con hepatitis A y entraron el pasado viernes por el Puerto de Bilbao, con destino a Polonia, y, según ha asegurado este lunes el Ministerio de Sanidad, ya han sido destruidas tras su detección por el sistema de alerta para el control de alimentos, sin que hayan llegado al consumidor.

Se trataba de una partida de 2.000 kilos de fresas que eran transportadas en 400 cajas, según ha informado a Europa Press el Ministerio de Sanidad, que han explicado que siempre se procede al rastreo del envío de productos, se realizan todos los análisis necesarios con el fin de evaluar su calidad y determinar cualquier posible riesgo para la salud.

Por ello, han explicado, es habitual que se produzcan este tipo de situaciones, como el ocurrido con las fresas, aunque en esta ocasión ha trascendido a la opinión pública. Para Sanidad, la detección de alimentos contaminados demuestra que "el sistema funciona", ya que se retiran y destruyen antes de que llegue a manos de los consumidores.

Por el momento, la Comisión Europea sigue con esta alerta activa, por lo que puede haber más actualizaciones sobre la misma.

Esta es la segunda alerta en marzo, después de que a primeros de mes otra partida con fresas marroquíes también infectadas con hepatitis A fuera detectada en la frontera, con destino al mercado español. En aquel momento, las organizaciones agrarias pidieron incluso la paralización inmediata de las importaciones de productos frescos desde Marruecos.

Paralización de las importaciones

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía ha vuelto a reclamar este lunes que no entren productos frescos de Marruecos después de que haya saltado de nuevo una alerta sanitaria por la presencia del virus de la hepatitis A en fresas importadas de ese país.

Concretamente, según ha informado la organización agraria en un comunicado, el pasado 15 de marzo en el sistema Rasff (Rapid Alert System Feed and Food) España detectó un segundo lote de fresas marroquíes infectadas con este virus, con calificación de riesgo serio y potencialmente grave, tan sólo días después de notificar la primera.

Por ello, ha exigido de nuevo -como ya hizo el 6 de marzo con la primera alerta por hepatitis A- la paralización inmediata de las importaciones de fresas y otros productos frescos de Marruecos, ante la gravedad de las alertas sanitarias en las mercancías de este país.

Eduardo López, secretario de Organización de COAG Andalucía, ha afirmado que no han atendido la demanda de esta entidad y, por tanto, no han defendido la salud de los consumidores, ya que no se han tomado medidas y ha vuelto a ocurrir, permitiendo "un auténtico atentado contra la salud pública", por lo que ha exigido responsabilidades a todos los niveles, Unión Europea, Gobierno español y Junta de Andalucía.

"Reclamamos a la Unión Europea que ponga pie en pared al descontrol en la entrada de productos frescos de terceros países y se ponga en marcha una aduana común con un estricto protocolo de análisis de las mercancías que quieran entrar en territorio europeo", ha exigido.

COAG Andalucía ha sido la única entidad que ha denunciado públicamente el entramado comercial en Andalucía en torno a las importaciones de Marruecos, que suponen "una competencia desleal, y que hacen uso de todo tipo de artimañas y resquicios legales para especular con la alimentación sin ningún tipo de escrúpulo".