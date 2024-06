Jimeca lidera desde Arahal el mercado de multibasculantes para camiones, que exporta a 40 países

“Nuestros productos son muy buenos, y los más competitivos en el mercado, porque tenemos profesionales buenísimos que siempre están pensando cómo mejorar la calidad. Grandes empresas de la industria de la automoción nos han preguntado si tenemos interés en vender la empresa, pero esa no es nuestra intención, queremos seguir creciendo. Y está siendo muy grato recibir en Arahal a jefes de multinacionales internacionales que son competidores y que nos proponen acuerdos. Nunca habíamos imaginado que eso iba a suceder”.

Nos lo confiesa Francisco González, jefe de ventas de Jimeca, empresa industrial de liderazgo en el diseño y fabricación de multibasculantes para carga y descarga en camiones con capacidades que van de 3.000 a 30.000 kilos.

Jimeca fabrica en el municipio sevillano de Arahal el 70% de los multibasculantes industriales que se hacen en España. En sus instalaciones, con 86.000 metros cuadrados al lado de la autovía A-92, también hacen otros muchos productos para funciones complementarias: semirremolques, contenedores de obras, cajas para depositar residuos que se trasladan a plantas de reciclaje, etc. En el año 2023 alcanzó como facturación la cifra de 21 millones de euros en ventas, exportando a 40 países.

En su web, que está en cinco idiomas (español, inglés, alemán, italiano y portugués), pueden verse imágenes y datos de sus envíos más recientes desde su fábrica en Arahal a Chile, Francia, Colombia, Italia y Reino Unido. Por ejemplo, para un cliente inglés, que les ha comprado dos multibasculantes para cargas de 14.000 kilos, 4 multibasculantes para cargas de 8.000 kilos y 12 contenedores de escombros.

Producto propuesto por los clientes

El nombre de Jimeca es la abreviatura en siglas de la denominación con la que se constituyó como empresa en 1985: Jóvenes Industriales Metalúrgicos Cooperativas Arahelenses. En 1998, los socios decidieron convertirla en sociedad limitada. Una de sus máximas es: “De lo que más se aprende es de la relación con los clientes”. Y la idea de crear multibasculantes para camiones, que no estaba en el planteamiento inicial de lo que querían producir, surgió de las necesidades que les comentaban varios clientes para mejorar los procesos de carga y descarga basculante de contenedores para vehículos industriales.

Algunos de los trabajadores de la empresa Jimeca, en sus instalaciones en Arahal. / El Correo

Fueron mejorando el prototipo inicial, con los comentarios que les hacían propietarios de camiones en la provincia de Sevilla. “Nos apoyaron mucho, para que subsanáramos imperfecciones y pudiéramos compararnos con lo que hacían grandes fabricantes internacionales. Así fuimos mejorando, hasta que logramos patentarlo”, recuerda Francisco González.

Durante sus primeros años de actividad, en Jimeca solo vendía a quienes llevaban camiones a sus instalaciones en Arahal para que les montaran sus equipos. A partir de 1990 empezaron a vender el producto suelto a los carroceros. “Desde 1992 ya habíamos generalizado la venta por toda España, tanto de los equipos multibasculantes como los productos complementarios. Comprobamos que las multinacionales vendían sus productos a precios muy superiores. Y nos llevamos la sorpresa de que los nuestros cada vez tenían más aceptación. Hasta el punto de que han pasado décadas y todos los carroceros que nos han comprado por primera vez después han seguido siendo clientes y nos siguen haciendo pedidos”, explica Francisco González.

Trabajan con marcas de camiones como DAF, Iveco, Scania, Renault, Mercedes y Volvo. Y han fabricado equipos para empresas que dan servicios en infraestructuras, construcción y gestión medioambiental, como Urbaser, Ferrovial, FCC, Acciona, Valoriza, Prezero.

El jefe de ventas de Jimeca destaca que “carroceros que son en España representantes de grandes marcas, nos están comprando a nosotros porque el precio de las multinacionales es casi el doble que el nuestro, y eso que nosotros solo utilizamos aceros de gran resistencia. Y ya han viajado a Arahal directivos de grandes empresas para plantearnos posibles acuerdos. Incluso alguna ha planteado la posibilidad de que fabriquemos algunos productos como línea de marca blanca para que los vendan junto a los suyos”.

En Jimeca están fabricando al año unos 2.500 multibasculantes, unos 1.500 contenedores de obras, y unas 500 cajas para residuos, amén de otros productos. “Vimos que el mundo se orientaba cada vez más hacia el reciclaje, a tener contenedores para recoger por separado el cristal, el cartón, el plástico, etc. Vimos que eso iba a tener una demanda tremenda. Además de los multibasculantes, empezamos a diseñar más productos que podían ser utilizados por los camiones con multibasculante: el contenedor de obras, las cajas de residuos (plástico, cartón,..., incluyendo para poda y jardinería); unas carrocerías pensadas para que los almacenes de productos de construcción puedan paletizar y cargar mejor, etcétera”.

Podrían crear más empleo si hubiera más soldadores

Jimeca tiene en plantilla 200 personas, la mayoría habitantes de Arahal, de Morón, de Paradas, de Marchena, de La Puebla de Cazalla. “Y no tenemos más porque no encontramos personas bien formadas, porque tenemos carga de trabajo para incorporar de modo continuo. Si alguien nos enviara 10 profesionales bien formados en soldadura y en hidráulica, empezarían a trabajar de inmediato. Tenemos la mala experiencia de una empresa de trabajo temporal a la que recurrimos para eso, nos envió 10 personas y tuvimos que descartar a 9 porque no tenían nivel. Necesitamos personas que tengan al menos un año de formación, entre soldadura, hidráulica, y montaje. No vale con hacer durante una semana un curso de soldadura”.

No solo por los problemas que sufren para encontrar más personas cualificadas, sino por lo que conocen de primera mano en sus entornos profesionales y sociales, Francisco González exhorta a las autoridades de las diversas administraciones públicas a “volcarse en impulsar formación de calidad, porque nos vamos a encontrar muy pronto, en tres o cuatro años, que no va a haber suficientes fontaneros, carpinteros, electricistas, soldadores, etc.”.

Para afrontar el reto de intentar exportar, sin tener previamente formación y experiencia para ello, Francisco González hizo en Sevilla dos masters de comercio internacional. Y para tener al menos una persona de apoyo, incorporó a José Palma, quien se ofreció por su experiencia para empresas del sector aceite y aceituna. En sus múltiples vicisitudes para abrirse camino en la competencia nacional e internacional, Francisco González pone un ejemplo sobre lo que ha cambiado su situación. “Hace cinco años, fuimos a Holanda a visitar una gran empresa, VDL, que incluso fabrica autobuses. Llegué con mi catálogo, mis tarifas, mi pendrive con un video, y me recibieron en una sala espectacular, con una pantalla enorme, y admito que me sentí empequeñecido”.

La semana pasada, directivos de esa empresa holandesa han estado en Arahal, en la sede de Jimeca, “y cuando han vuelto a su país nos han hecho un pedido de 15 equipos. En la reunión, su director comercial nos preguntó qué garantía le dábamos de que el producto es muy bueno. Y le dijimos: Le doy un listado de todos los países donde vendemos, y si encuentra un carrocero que tenga alguna queja sobre nuestros productos, los primeros pedidos se los enviamos gratis. ¿Quién da una garantía como esa?”.

Doblegar el tópico sobre la identidad andaluza

Achacan a los tópicos que pesan sobre la imagen de Andalucía que sea el país europeo con mayor reputación industrial, Alemania, el único relevante donde no han conseguido exportar. “Hemos viajado a Alemania para reunirnos con directivos de empresas y nos reciben de modo distante. Y han llegado a decirnos que cómo van a comprarle un producto industrial a una andaluza, si lo que hay en Andalucía es flamenco y vino. Pero sabemos que algunas de esas empresas alemanas compran en Austria productos Jimeca a distribuidores austriacos”.

Una de las líneas de negocio en la que han incrementado mucho sus ingresos es en la de concurrir a concursos públicos, ya sean de comunidades autónomas, empresas estatales, ayuntamientos, etc. Francisco González señala que “cuando empezamos a presentarnos a concursos, no ganábamos ninguno. Fuimos aprendiendo de esos reveses, y de los últimos 100 a los que nos hemos presentado, hemos ganado 97. En los únicos tres que no nos han elegido han sido en Cataluña, donde les dan muchos puntos a las empresas que son catalanas y por eso es imposible superarlas”.

Al respecto, nos comenta que “hace escasas semanas hemos ganado un concurso de Aena. Es una enorme satisfacción que, tras analizar a todos los candidatos, digan que la mejor propuesta técnica es la de Jimeca; el mejor plazo de entrega es el de Jimeca, y el mejor precio es el de Jimeca. Y hemos ganado a empresas mucho más fuertes que tienen miles de trabajadores”.

En su ampliación de gama de productos, están muy satisfechos por la aceptación que en el sector agrícola ha tenido su equipo 'Multiagris', un remolque con equipo multibasculante que puede transportar tanto maquinaria en plataformas como depósitos, contenedores de residuos forestales, etc. Eso permite que un tractor tenga también la función de vehículo multifuncional, con capacidades que van de 5.000 a 25.000 kilos.

Apoyo a exportar producto industrial

Desde Jimeca, y para fortalecer que haya en Andalucía más empresas industriales, recomiendan a las autoridades que “es necesaria su ayuda para que muchas más intenten exportar. Ojo, nosotros no proponemos darle dinero a cualquiera, sino tener en cuenta las propuestas serias de empresas como la nuestra, cuando se exponen iniciativas bien documentadas sobre los esfuerzos para abrir mercado en un país, y se presentan datos justificados de todos los viajes y visitas a empresas. Hay que ayudar a exportar más productos industriales. Cualquier pyme industrial tiene que hacer un gran esfuerzo para abrir mercados. Por mucho que nos gusten el aceite y las aceitunas, la economía andaluza es mucho más que eso”.