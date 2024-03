El PSOE andaluz se pone en pie contra el cupo fiscal que pide Cataluña

Numerosos miembros del PSOE andaluz han saltado en contra de las exigencias del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, con respecto a la financiación autonómica. Los socialistas de Andalucía han pedido "diálogo y respeto mutuo".

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, le ha advertido al presidente catalán de que el nuevo sistema de financiación autonómica "será fruto de un acuerdo equilibrado entre todos con el Gobierno de España o no será". Espadas se ha pronunciado de este modo en su cuenta de X después de que Aragonés haya animado a la Junta de Andalucía a "defender siempre sus intereses" en materia de financiación autonómica, pero avisando de que no está dispuesto a "aceptar que me digan cuál es, ni que limiten cuál es el sistema de financiación que Cataluña necesita".

"Señor Aragonès, Andalucía conquistó su autonomía y autogobierno para combatir la desigualdad entre territorios de España a la que nos condenó la derecha muchos años. Andalucía y Cataluña somos comunidades de régimen fiscal común y el nuevo modelo de financiación o será fruto de un acuerdo equilibrado entre todos con el Gobierno de España o no será", ha asegurado el también portavoz del PSOE en el Senado, que también ha avisado al presidente catalán de que "la legítima defensa de sus intereses tampoco será viable a costa de los nuestros", por lo que le ha pedido diálogo y respeto mutuo.

Cuál es el sistema que necesita Cataluña

"No, nunca, jamás, bajo ningún concepto. Hasta aquí. No tributan los territorios, lo hacen los contribuyentes", ha insistido también el diputado Mario Jiménez. El socialista ha señalado en X que "ningún supremacismo que limite la igualdad en España". Además, ha defendido que "ninguna aritmética" justifica comprometer "los derechos de los andaluces". "Ni ayer, ni hoy, ni nunca", ha zanjado.

Durante su intervención en Madrid en los desayunos informativos de Europa Press, Aragonés ha asegurado que nunca va a "decir a los ciudadanos de Andalucía cuál es el sistema de financiación que ellos necesitan". "Que defiendan sus intereses siempre. Pero no voy a aceptar que me digan cuál es, ni que limiten cuál es el sistema de financiación que Cataluña necesita", ha subrayado.

Acto seguido ha reivindicado la vía de la negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat en materia de financiación. "La historia nos demuestra que con anterioridad la dinámica política de negociación siempre ha sido bilateral. Eso se tendrá que negociar en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat", ha añadido.

Sobre si el sistema que proponen es posible o no, Aragonès ha declarado que "también nos decían que la amnistía era imposible", por lo que cree que el gobierno de la Generalitat es "mucho más creíble" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez.