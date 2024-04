Chayo Mohedano da la puntilla a Antonio Tejado: "No creyeron mis palabras cuando expuse lo que estaba viviendo"

Alejada de los medios de comunicación por voluntad propia hace tiempo, Rosario Mohedano ha reaparecido en la entrega de la gala de los Premios Indalo de Mojácar y, a pesar de que su intención ha sido la de mantenerse al margen de la detención de Antonio Tejado -padre de su hijo mayor y con el que mantuvo una tormentosa relación durante dos años- por ser el presunto autor intelectual del violento robo a la casa de su tía María del Monte, ha hecho una excepción y ha dejado entrever que a ella no le ha sorprendido en absoluto lo sucedido.

"Cuando salió el tema yo puse una publicación en Instagram diciendo que no me llamaran la prensa. No soy quien para hablar. Y aparte, eso lo superé sola. Yo todo eso lo superé sola. Toda esa gente que ahora me llama para saber lo que opino sobre este tema, me criticaron duramente y no creyeron mis palabras cuando yo les estaba exponiendo lo que estaba viviendo" asegura con amargura, pasando de puntillas por lo mal que lo pasó cuando se separó del sobrino de la cantante con un bebé, y las duras críticas que recibió por parte de ciertos medios de comunicación cuando confesó cómo había sido su noviazgo con Tejado, envuelto en rumores de infidelidades, fuertes discusiones...

Pero todo eso ha quedado atrás, y sin mencionar siquiera a su expareja asegura que "yo ya lo he superado y miro por mi hijo, que es lo más importante" -que ahora tiene 15 años- y por eso prefiere no revelar qué opina de la presunta implicación de Tejado en el atraco a la vivienda de María del Monte, a la que también conoce muy bien.

Y, dejando claro que no le remueva nada de lo que le pase al padre de su hijo, asegura que el hecho de que esté en prisión "no nos afecta. No nos afecta si la prensa no llama. Nosotros tenemos una vida totalmente apartada de todo eso".

Además, y por primera vez, Chayo desvela que se enteró antes de que se publicase en prensa que Tejado había sido detenido por el robo a la casa de su tía: "A mi me informan antes que a la prensa, entonces no me extrañó que me llamasen para saber mi opinión. Yo me enteré el viernes y la noticia se da el sábado, entonces yo ya tomo conciencia de lo que va a pasar". "Entonces, vuelvo a decir, me machacaron muchísimo, me machacaron muchísimo. En su momento no me creyeron, les valía mucho más. Hacerme daño... Y ya te digo, ya lo pasé, ya lo superé y no tengo mucho más que decir. No es mi tema" sentencia, dando la puntilla a Tejado en su peor momento.

Sin relación con su prima Rocío Carrasco

Cuando le preguntamos por su prima Rocío Carrasco, con la que no tiene relación, Chayo reconoce que ya no espera ningún tipo de acercamiento: "Me han pasado muchas cosas y luego, aparte, es que ella no quiere. Eso es lo más importante. Ella ya no quiere tener contacto con nosotros, entonces ¿para qué vamos a seguir...? Yo tengo mucha vida, tengo muchas cosas que hacer a lo largo del día, y entonces, bueno, estoy con la gente que quiere que esté" explica resignada.

Sin embargo, su nula relación no es impedimento para desear lo mejor a su prima en su boda religiosa con Fidel Albiac coincidiendo con sus bodas de plata de amor. "Yo estuve en una boda muy bonita después de muchísimos años de relación, y bueno, que hagan lo que ellos quieran, lo que les haga felices. A todos los míos les deseo siempre muchísima felicidad. Lo que quiero es que sean felices, claro" concluye.