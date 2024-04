Samara, incansable en su apoyo a Antonio Tejado, se vuelca con la madre de su novio en su peor momento

Antonio Tejado está "acorralado" tras el volcado de los datos de su teléfono móvil. Y es que los investigadores han obtenido información muy relevante que deja contra las cuerdas al sobrino de María del Monte y que podría ser clave para demostrar su implicación en el violento robo que sufrió la cantante en su vivienda el 24 de agosto de 2023.

Entre los mensajes que se han filtrado a los medios de comunicación, destacan los que intercambió con su tía días antes del robo y en los que la folclórica le enviaba imágenes de sus relojes de alta gama, lo que demostraría que Tejado conocía perfectamente las piezas y el valor de las mismas, que posteriormente fueron sustraidas de la casa de la artista.

Lo que sí está claro es que el volcado de su móvil complica mucho las cosas a Antonio y aleja un poquito más su salida de prisión en libertad provisional. Un duro golpe para su familia, especialmente para su madre, que al parecer habría sufrido un ataque de ansiedad tras los últimos descubrimientos de la investigación.

Incansable en su apoyo tanto a su novio como a su suegra, Samara Terrón se ha convertido en uno de los pilares de la madre de Tejado, María José García. En esta ocasión la ha acompañado a hacer la compra, y ha sido a su llegada a la casa de la cuñada de María del Monte cuando ambas han presumido de su unión en este complicado trance.

Muy serias, ni la novia ni la madre de Antonio han querido hacer declaraciones, dejando en el aire si los datos obtenidos de su móvil podrían ir en su contra, y si a pesar de todo continúan confiando en su inocencia como han mantenido desde el primer momento.

Ambas están mostrando todo su apoyo a Antonio Tejado, una actitud muy diferente a la de su ex, Chayo Mohedano, padre de su hijo mayor y con el que mantuvo una tormentosa relación durante dos años- quien prefiere mantenerse al margen de lo que ha ocurrido. La sobrina de Rocío Jurado deja claro que el hecho de que el padre de su hijo esté en prisión "no nos afecta. No nos afecta si la prensa no llama. Nosotros tenemos una vida totalmente apartada de todo eso".