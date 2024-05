La sevillana Blanca Manchón, evacuada de urgencia de 'Supervivientes': "¡El pulso, comprueba el pulso!"

Una de las imágenes más impactantes del programa Supervivientes ha sido emitida anoche, teniendo como protagonista a la windsurfista sevillana Blanca Manchón que sufrió un fuerte desmayo tras haber estado dos horas pescando en el mar, causando una enorme preocupación entre sus compañeros. Al ver que eran incapaces de reanimarla el pánico se apoderó de la isla mientras esperaban a que llegara el médico.

Al salir del mar, Blanca se desplomó y quedó inconsciente durante varios segundos. "¿Blanca? ¡Que yo no sé qué hacer en estos casos!", exclamaba Laura Matamoros, visiblemente asustada por la escena que estaba presenciando: "¡Tomadle el pulso!". "¡Sácale la lengua!", pedía Gorka al ver que la deportista no reaccionaba.

Finalmente, Blanca abrió los ojos y empezó a toser, pero seguía sin poder reincorporarse. "Lleva dos horas en el agua pescando y no ha cenado, desayunado ni almorzado", explicaba Aurah. "Me pesa el cuerpo un montón", comentaba por su parte la concursante, con un hilo de voz, después de que llegara el doctor para llevársela en barca y hacerle las pruebas pertinentes.

En su regreso a la playa, ya recuperada, les explicó lo sucedido al resto de supervivientes: "He tenido un desvanecimiento, no me acuerdo de nada (...) ha sido un sobreesfuerzo, tengo que descansar un poquito pero estoy bien. Me han puesto bastantes bolsas de suero y la tensión ha ido remontando poco a poco".

Ángel Cristo sentencia, una vez más, a su madre Bárbara Rey

Después de haber contraído matrimonio con Ana Herminia el pasado domingo en la boda más romántica de 'Supervivientes', Ángel Cristo hacía balance de cómo han ido sus primeros días y sobre todo, cómo vivió el día más feliz de su vida hasta el momento. "Poder sentir su mirada, sus manos y sus besos, para mi ha sido el chute de fuerza que necesitaba para aguantar hasta el final" confesaba Ángel ante Carlos Sobera.

ANGEL CRISTO JR HABLA DE CÓMO FUE SU BODA CON ANA HERMINIA EN 'SUPERVIVIENTES' / TELECINCO

Con mucho sentido del humor tras su noche de bodas, el hijo de Bárbara Rey reconocía que no había habido tiempo para un momento de mayor intimidad tras el 'sí, quiero' en la playa: "Aunque esa noche no hubo carricoche, fue la noche más bonita del mundo".

Disfrtuando de algunas de las imágenes del día más bonito que ha vivido en el concurso hasta ahora, Ángel recordaba a las personas que había echado de menos en la ceremonia: "A mis hijas, a mis primos de Valencia, a mi profesor Juan de inglés, a todos mis amigos que tengo poquitos, pero los mejores del mundo". Cuando Carlos le preguntaba por la madrina haciendo referencia a Bárbara Rey, Ángel se motraba muy claro: "No, no la he echado de menos, ni la voy a echar de menos, por supuesto que no. Yo ya dije que había cortado el cordón umbilical en ese sentido y para esa persona yo no tengo ni una sola lágrima más".