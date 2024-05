Cuatro tiendas ‘low cost’ de sello andaluz que tienen el ‘look’ perfecto para tu graduación

Combatir las altas temperaturas e ir ideal parece misión imposible y las graduaciones están de vuelta. Este tipo de eventos supone el fin de una etapa y el comienzo de otra por lo que el look debe rendir homenaje. Es una fecha que merece ser recordada y sabemos que la elección de la vestimenta puede ser complicada.

Si no tienes aún idea de lo que quieres llevar y la fecha se aproxima, te traemos un total de cuatro tiendas con sello andaluz que te ayudarán a elegir el outfit que más se adecúe a ti. Toma nota sobre algunas de las tendencias que hay en esta temporada.

Tendencias y protocolos

En la categoría de vestidos el corte midi sigue siendo el gran vencedor. Tanto si eres alta, como si no, este tipo de vestidos te sentarán de escándalo. Además, se ajustan perfectamente al “protocolo” que hay establecido dentro del universo de las graduaciones. De nuevo, los colores pasteles vuelven a ser tendencia en esta temporada primavera-verano de 2024; el malva, azul y rosa bebé o el amarillo serán los más elegidos por las chicas dando ese toque coquette que está tan en tendencia. Aunque si el evento se produce en la tarde/noche, el dorado no abandona al igual que los clásicos siempre elegidos como el rojo o el negro.

Los vestidos largos también son un acierto para la ocasión. En este tipo de opciones hay que tener especialmente cuidado para no sobrepasar la línea de lo formal. Recordemos que es un evento importante pero no una alfombra roja ni una gala de premios. Los estilos de los vestidos son como un lienzo en blanco: de satén, con tirantes o asimétrico, con escote halter o bardot y con el tejido drapeado, puede ser alguno de los diseños más adecuados y que mejor se adaptan a los gustos de las chicas. Sin embargo, los vestidos cortos pueden ser una alternativa no muy acertada dada la seriedad del evento, aunque no existe una norma que dicte que no pueda llevarse.

Los monos llevan décadas siendo protagonistas en este tipo de celebraciones. Esta alternativa es la ideal si quieres ir cómoda y sin ningún tipo de preocupación. Los hay desde anchos o rectos de piernas hasta escotes en la parte delantera o trasera. Por supuesto hay una amplia variedad con respecto a tipos de tela y de estampados, aunque recomendamos que el tejido trate de ser de un color liso para que los complementos acompañen y den ese toque especial al look.

Si ninguna de las dos opciones anteriores se ha adecuado a tus gustos o preferencias, no sufras porque los conjuntos de dos piezas puede que sea tu alternativa. Hay múltiples formas de combinarlo: falda/pantalón combinada con una blusa o un traje de chaqueta son dos estilos que nunca fallan. Serás un éxito total y el centro de todas las miradas.

No podíamos olvidarnos por supuesto del calzado. La opción más elegida son las sandalias de tacón con un poco de plataforma en múltiples colores y estilos: acabadas en punta, con tacón ancho o atadas al tobillo son alguna de las opciones que son tendencia.

Tiendas andaluzas ‘low cost’

Los meses de mayo y junio están repletos de búsquedas en las webs de las tiendas de moda y entendemos que nuestras graduadas buscan siempre el mejor precio. Desde El Correo de Andalucía recomendamos alguna de las tiendas dedicadas a la vestimenta para eventos que te dejarán con la boca abierta.

Buganco

La sevillana Buganco apuesta por la elegancia. Ofrece prendas que están en tendencia a un precio asequible para todos los bolsillos.

Mariquita Trasquilá

Ubicada en plena calle Cuna, Mariquita Trasquilá, una firma dedicada a vender diseños fabricados en Andalucía.

Nicolett

Desde su tienda física en Marchena, Nicolett se define asimisma como “sencilla y a la última tendencia tanto en línea casual como de invitada”.

Alliwant

Saltamos a la provincia malagueña con Alliwant, una de las marcas favoritas entre las jóvenes, que brinda un estilo diferente y único entre sus prendas.

Todas estas marcas comparten un denominador común y es el buen precio que ofrecen a cambio de una inmensa calidad entre sus distintos diseños. Sin duda, sea cual sea tu opción recuerda que debes sentirte cómoda y segura disfrutando al máximo de la celebración.