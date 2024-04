Carta abierta al Rector de la Universidad de Sevilla

Asamblea de Estudiantes de la Universidad de Sevilla / EUROPA PRESS

Sr. Rector Magnifico de la Universidad de Sevilla, Dr. Castro:

El pasado día 8 de abril, cuando le entrevistaban en la radio con motivo del Salón de Estudiantes 2024, el entrevistador, un periodista local de reconocido prestigio, le preguntó si las próximas elecciones de Rector/a se celebrarían por sufragio universal. Ciertamente no me extrañó que le respondiera con una larga cambiada, habida cuenta de la fobia que tiene a que la comunidad universitaria decida la elección de Rector/a libre y democráticamente con su voto directo. No obstante, que no me extrañase su respuesta no significa que no sintiera cierta preocupación por que la máxima autoridad de la Universidad de Sevilla (US) no fuera clara en cuanto garantizar el cumplimiento estricto del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Preocupación que se ha hecho mayor cuando en las jornadas que inauguró el lunes no dejó claro en su intervención esa garantía de cumplimiento de la legalidad.

La LOSU fue publicada en BOE el 22 de marzo de 2023, hace ya más de un año, y en la misma se establece de forma taxativa la elección directa de Rector/a por sufragio universal ponderado. Conocido que somos la única universidad pública que no elige su Rector/a por sufragio universal, debería haber iniciado de inmediato la tramitación de la reforma del Estatuto en este aspecto. Sin embargo, en lugar de hacerlo, se ha dedicado a demorarla, inventándose distracciones como: un teórico proceso de reflexión con resto de universidades, que ya nos lleva costado un buen dinero; jornadas de debate como las de estos días; o una preconsulta a la comunidad universitaria con la que nos está entreteniendo desde 17 de enero de 2024.

Puedo entender su frustración por haber perdido la guerra que se ha librado en nuestra universidad desde que el exrector Miguel Florencio cometió la tropelía de “robarnos” el sufragio universal, pero enrocarse tras la excusa absurda de la ausencia de reglamentos o de ley autonómica ofende a la inteligencia de la comunidad universitaria y lo único que hace es alargar los estertores de una anomalía democrática cuya defunción ha sido sancionada por la voluntad de la soberanía del pueblo español.

Sr. Rector Magnífico, es hora ya de que el antisufragismo que representa asuma la realidad. Una realidad simple y evidente marcada por el calendario. Realidad que no es otra que como Ud. tomó posesión el 20 de enero de 2021, en aplicación del artículo 19.3 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, su mandato termina el 19 de enero de 2025, por lo que para cumplir el artículo 51 de la LOSU antes de esa fecha debe convocar las elecciones a Rector/a y a su vez, previamente, el Claustro debe haber reformado el Estatuto y el Reglamento General de Régimen Electoral en lo que fuere necesario. Así de simple es la realidad.

Llegados aquí, y como quiéralo o no lo quiera, el sufragio universal ponderado se aplicará en la próxima elección a Rector/a de la US, es hora ya de que se deje de distracciones y festejos y ponga en marcha sin más dilación el art. 146.b del Estatuto. Le recuerdo que según el artículo 12.7 del Estatuto le compete convocar el Consejo de Gobierno que debe iniciar el proceso de reforma. Así mismo, también le recuerdo que a fecha de hoy el Estatuto de la Universidad de Sevilla incumple flagrantemente la LOSU en cuanto a la elección de Rector/a por lo que es su obligación legal la solución inmediata de dicho incumplimiento.

Entiendo que no es bueno ni para la Universidad de Sevilla ni para su dignidad terminar ocho años de Rector con una prórroga de mandato auto provocada y enfrascando a la Universidad de Sevilla en un proceso legal por vulneración de derechos fundamentales, (o peor, por desviación de poder por omisión, o por prevaricación, como ya he oído en los mentideros de la US), por eso, con todo respeto le pido, y así se lo reiteraré en el Claustro, proceda de una vez por todas como corresponde estatutariamente a las obligaciones de su cargo, para terminar su mandato en fecha y cumpliendo la obligación legal de que el próximo Rector/a sea elegido por sufragio universal conforme establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Y además le pido que, sin más dilación, anuncie públicamente el calendario oficial de reforma del estatuto en este aspecto para cortar cualquier especulación.

Atentamente.