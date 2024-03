La Organización de Consumidores: “El Consejo, con los dos millones y medio que coge de la Carrera Oficial, podría destinar 3.000 euros para acabar con la reventa de sillas”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado la reventa ilegal de sillas en la Carrera Oficial de la Semana Santa de Sevilla. Esta práctica, que se realiza a precios desorbitados, es habitual en portales web y agencias de viajes, y perjudica a miles de sevillanos que no pueden acceder a un abono por los canales reglamentarios.

OCU Sevilla ha presentado una denuncia ante el Consejo de Cofradías con pruebas de la reventa ilegal de sillas por parte de empresas. Estas incluyen agencias de viajes, turoperadores, hoteles y establecimientos turísticos. En algunos casos, incluso se asegura que estas empresas tienen un cupo de sillas autorizado por el Consejo, algo que OCU desmiente y que deja en entredicho la gestión del organismo cofrade.

La organización recuerda que el Reglamento del Consejo establece un procedimiento sancionador para este tipo de prácticas, que puede llegar a la pérdida del abono por parte del titular. OCU exige al Consejo de Cofradías que aplique medidas para detectar y sancionar la reventa ilegal de sillas, y que los abonos de los infractores reviertan en la bolsa de oferta de sillas por los canales establecidos.

En El Correo de Andalucía hemos hablado con Juan Carlos Cutiño, portavoz de la OCU sobre la problemática de la reventa de las sillas

"La policía puede perseguir la falsificación de entradas, la estafa y otros delitos. Sin embargo, la reventa de sillas no se considera un delito, como mucho una infracción administrativa. Pero en este caso, ni siquiera eso aplica, ya que la Ley de Espectáculos Públicos de Andalucía no se aplica a la Carrera Oficial de Sevilla. Esta se considera un acto de culto religioso y, por lo tanto, queda fuera del ámbito de aplicación de la ley".

Para el Consejo es un asunto de la polícia “El problema que hay es que el único que puede meterle mano a esta cuestión, es el Consejo pero ante esta problemática, el año pasado, Paco Vélez se despachó diciendo que que eso era la policía quien tenía que perseguirla”

"La única norma que regula la reventa de sillas en la Carrera Oficial es el Reglamento del Consejo. Este reglamento fue creado por un grupo de personas, entre las que me encuentro yo, para evitar situaciones como la que se produjo durante la pandemia con el derecho de devolución. El problema con el reglamento antiguo era que no establecía un procedimiento con garantías, lo que permitía que las personas a las que se les quitaba el abono pudieran recuperarlo a través de la justicia ordinaria.”

Pero la OCU va a más, y destaca casos concretos en el que la reventa se anuncia en diferentes portales como ya recogió El Correo de Andalucía.

“El Consejo nos planteaba: ¿Y cómo detectamos nosotros la reventa?

Cutiño apunta a una solución sencilla: "Hay 300 anuncios en portales de compraventa entre usuarios. El Consejo, con los dos millones y medio que coge de la Carrera Oficial, podría destinar 3.000 o 5.000 euros a investigar a los vendedores. Llamas, quedas, pagas y con las pruebas se abre un expediente sancionador al vendedor y se publica: El Consejo ha retirado no sé cuántos abonos por venta fraudulenta. Esto disuadiría a los revendedores, ya que ahora el Consejo no puede hacer nada.”

Una comisión investigadora para estudiar la reventa de las sillas

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla ha creado una comisión, formada por miembros del Consejo y expertos externos en la materia, que analizará los posibles fraudes detectados para la reventa de sillas y palcos en la carrera oficial de la Semana Santa. Esta comisión, que se reunirá la próxima semana, abordará diversas medidas para intentar frenar estos abusos, así como las posibles sanciones a quienes incumplan el reglamento, que prohíbe la reventa, e incluso la cesión directa de las sillas y palcos a otros usuarios.

¿Existen grandes tenedores de paquetes de abonos y sillas?

Juan Carlos Cutiño apunta a que la problemática viene de los antiguos silleros. "Cuando se elaboró el primer reglamento, en el que trabajé junto a Manolo Román (ex tesorero y expresidente del Consejo de Cofradías) y Eduardo Del Rey Tirado, abordamos el tema de los silleros que controlaban grandes parcelas de sillas en la Carrera Oficial. La propuesta era que cada silla estuviese a nombre de un titular, que sería el único que podría ocupar su asiento, pero no fue posible". El portavoz de la OCU relata que en ese momento "algunos silleros se quedaron con hasta 70 abonos, por lo que se acordó establecer un máximo como recoge el reglamento vigente".

¿Qué hacen entonces los grandes dominadores de paquetes de sillas y palcos?

"Imaginamos que los grandes tenedores de abonos los repartieron entre la familia para seguir controlando grandes paquetes. Si no, no se explica la situación actual".

Anoche, en Sevilla FC Radio, los compañeros de Gólgota mostraron un corte en el que un particular ofrecía abonos en Tribuna de Campana, Palcos y Sierpes. "Es improbable que se trate de un particular real. Lo más probable es que sea alguien que controla un paquete importante de abonos. A este tipo de personas sí se les puede aplicar la normativa. Si se sancionara a dos o tres de ellos, el problema empezaría a resolverse".

El Corte Inglés retira la oferta de paquetes turísticos que incluían sillas en la Madrugá

Desde la OCU llamó mucho la atención que lo que más controversia ha generado es la venta de paquetes turísticos por parte de Viajes El Corte Inglés que incluían sillas para La Madrugá en la Plaza Virgen de los Reyes y se preguntan si se trata de las sillas de protocolo del Consejo.

Cutiño profundiza: "El Corte Inglés (que ha retirado el anuncio) no se arriesgaría a realizar esta oferta sin tener un fondo de sillas suficiente y la garantía de que los clientes no serán desalojados. La OCU ha enviado un escrito al Consejo informándole sobre este asunto y, además de al Consejo, ha enviado copias a la Delegación de Fiestas Mayores".

¿De dónde salen entonces esos paquetes de sillas que controlan hoteles y turoperadores?

"Es complicado saber cómo un turoperador como El Corte Inglés accede a esos paquetes de sillas. Algunos hoteles importantes también las ofrecen a sus clientes, a pesar de que el reglamento vigente impide que las personas jurídicas sean titulares de abonos de sillas o palcos". La OCU se pregunta si serán las sillas de protocolo que tienen los miembros del Consejo."Es difícil imaginarse a un gran turoperador buscando particulares para comprarles las sillas. No lo sé con certeza, pero no me cuadra".

El viaje que se anunciaba era para mayores de 60 años, "gente que no se puede dar muchas palizas en Semana Santa". "Si no se ofreciera con sillas para ver las cofradías, es probable que el viaje no les interesara. Las sillas las ofrecían en la Plaza Virgen de los Reyes y en zonas como Alemanes, donde sí se suelen ver sillas vacías con visibilidad reducida o mucho más expuestas a las condiciones meteorológicas".

¿Qué puede hacer El Consejo? Un titular, una silla

"El Consejo de Cofradías tendrá que tomar medidas y comunicarlas. La ciudadanía exige una gestión más profesionalizada y acorde al siglo XXI. Es incongruente que un usuario pueda tener hasta seis abonos, ya que el reglamento prohíbe la cesión, incluso gratuita. Al llevar a un amigo a tu silla, estás cediendo tu asiento. La solución es clara: un titular, una silla".

"Se debería habilitar un sistema similar al del fútbol, donde se pueda ceder el asiento a la entidad los días que no se vaya a usar. De esta forma, el Consejo podría disponer de ellas de manera oficial y los usuarios recibirían una compensación en la renovación del año siguiente".