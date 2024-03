Semana Santa Sevilla 2024: ¿Sol o lluvia? Antonio Delgado analiza los modelos

Antonio Delgado, conocido físico de partículas y cofrade sevillano, ha publicado en su segunda aproximación al tiempo que tendremos en la próxima Semana Santa 2024

En una nueva entrega de las aproximaciones al tiempo para la Semana Santa de Sevilla, Delgado anuncia que "todavía es pronto para hacer una predicción precisa del tiempo para la Semana Santa en Sevilla". Sin embargo, este andaluz conocido por sus análisis meteorológicos en redes sociales, ha realizado una aproximación basada en los modelos actuales.

Tiempo seco y soleado para el Pregón de Juan Miguel Vega

Antonio Delgado indica que "es poco probable que llueva mucho en Sevilla hasta el Viernes de Dolores". El fin de semana de Pasión, donde se celebra el Pregón de la Semana Santa de Sevilla, y que pronunciará Juan Miguel Vega, "se espera seco, soleado y con temperaturas cálidas".

Nada claro para la Semana Santa

Los modelos a largo plazo aún no ofrecen una imagen clara para la Semana Santa. No obstante, Delgado observa algunos indicios que sugieren que la estabilidad no será la tónica dominante. No se ve un anticiclón en las Azores ni una dorsal africana potente que asegure buen tiempo.

Las predicciones actuales son probabilísticas y se basan en conjuntos de escenarios. El modelo europeo ofrece 51 escenarios y el americano 31. Fijarse en una salida concreta de un solo modelo no es útil.

El resumen de la aproximación al tiempo para la Semana Santa según Antonio Delgado

Mucha incertidumbre sobre el tiempo que hará en Semana Santa.

Poca probabilidad de lluvia hasta el Viernes de Dolores.

Fin de semana de Pasión seco, soleado y con temperaturas cálidas.

La predicción del tiempo es una ciencia inexacta y siempre existe la posibilidad de que se produzcan cambios inesperados. Estas predicciones probabilísticas están basadas en conjuntos de escenarios.