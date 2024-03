Las izquierdas y la Semana Santa, ¿una realidad incompatible?

¿Es posible que a una persona de izquierdas le guste la Semana Santa? Incluso, ¿es posible que una persona de izquierdas sea creyente? Son preguntas recurrentes y los datos están ahí. Aunque las cifras no son tan elevadas como las que corresponden a los partidos ubicados en la derecha del arco político, una masa considerable de personas que apoyan a partidos de izquierdas se declara creyente, sea practicante o no. Según la encuesta poselectoral de Andalucía del CIS, el 57,4% de los votantes del PSOE son creyentes. También lo son el 19,4% de los votantes de Por Andalucía y el 30,8% de las personas que dieron su confianza a Adelante Andalucía.

El binomio izquierda y Semana Santa es perfectamente compatible

Antropólogos como Isidoro Moreno, un verdadero referente sobre la cuestión, ya señalaron que el binomio izquierda y Semana Santa es perfectamente compatible. El secreto estaría en la cultura y en la identidad. Sin embargo, otros autores, como Salvador Rodríguez Becerra, también habrían apuntado que la Semana Santa constituiría uno de los aspectos más significativo de la ‘religión propia’ de los andaluces. Por tanto, la Semana Santa, además de cultura e identidad, sumaría una forma de creer particular, sostenida sobre el cristianismo aunque desapegada de la Iglesia, como demuestra el crecimiento de las asociaciones civiles que procesionan en los días previos a la Semana Santa.

Para discutir sobre ideología y Semana Santa, Adelante Andalucía ha organizado una charla-debate el lunes 18 a las 19.00 horas en su sede de Sevilla (Calle Llerena, 18) con la arqueóloga y fundadora del Proyecto Palio, Grecia Mallorca, y con el investigador de la Universidad Pablo de Olavide, Daniel Marín. También participará la portavoz local de Adelante Andalucía, Cristina Hernández. El objetivo de este encuentro es intercambiar opiniones y datos sobre la importancia de la Semana Santa en relación al andalucismo y el papel que juegan las izquierdas ante ella.

Desde Proyecto Palio se defiende a través de redes sociales la importancia de la Semana Santa como un fenómeno cultural, identitario y religioso en Andalucía. En palabras de una de sus fundadoras, Grecia Mallorca, «la Semana Santa es un evento transversal del que no se escapa nadie y que se identifica como un símbolo propiamente andaluz». Por su parte, el investigador de la Universidad Pablo de Olavide, Daniel Marín, describe el crecimiento de la Semana Santa como el auge de una forma novedosa de creencia. «La gente quiere ‘creer sin pertenecer’ y en las cofradías es fácil encontrar esto. Nadie te va a pedir que afirmes los dogmas, que vayas los domingos a misa o que dones dinero a la Iglesia», afirma. Ambos coinciden que la elasticidad de la Semana Santa permite que personas muy diferentes tengan cabida en ella aunque esto no evita que haya tensiones entre distintos puntos de vista. «Que en la Semana Santa quepan personas de color político no quiere decir que no haya puntos de vista enfrentados. De hecho, las personas con posiciones de derechas tenderán a interpretar la Semana Santa como un fenómeno exclusivamente religioso y dentro de la Iglesia», apunta Grecia Mallorca.

Nuñez de Herrera y El Socialista

Y es que, como ya describiera Antonio Núñez de Herrera en su Teoría y realidad de la Semana Santa, una cosa es la religión católica apostólica y otra, bien distinta, la Semana Santa andaluza. «El nazareno -dice Núñez de Herrera- envuelve sus sandalias en el último número de El Socialista».