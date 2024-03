La otra penitencia: el dolor de pies de los jartibles

La Semana Santa es una época llena de emociones y tradiciones, pero también puede ser una penitencia para nuestros pies. En El Correo de Andalucía hemos querido conocer la opinión de Marta González Morón, podóloga y cofrade sevillana afincada en Barcelona, quien nos da algunos consejos para evitar que el dolor arruine a los jartibles las ganas de ver y ser partícipe de las cofradías en Semana Santa.

Lo más importante: un calzado cómodo y estable

"El calzado es fundamental", afirma Marta, profesional en la Clínica Podológica Blanca Alba. "Debe ser cómodo y estable, no solo unas deportivas cualquiera. En Sevilla nos gusta arreglarnos para Semana Santa, pero hay que encontrar un equilibrio entre la estética y la comodidad."

Unas uñas impecables para evitar sorpresas

Un buen corte de uñas es imprescindible. "Cortarlas rectas y evitar limar los bordes es fundamental. Si tienes un callo, una uña clavada o cualquier otra patología, acude a tu podólogo antes de Semana Santa. Imagina ser Nazareno de San Gonzalo con un callo que te tortura durante horas", advierte la experta.

Pies transpirables e hidratados

"El calzado transpirable es vital, sobre todo si llueve o hace calor. Y no olvides hidratar tus pies a diario, especialmente entre los dedos, para prevenir hongos y otras afecciones", aconseja Marta.

Cuidados especiales para costaleros y penitentes

"Tras la procesión, revisa tus pies minuciosamente. Busca pequeñas heridas o inflamaciones. Si las encuentras, realiza baños de agua fría y caliente alternados. Para los nazarenos que van descalzos, recomiendo drenar las ampollas con cuidado y aplicar Betadine yodo. Nunca arranques la piel ni uses apósitos que puedan generar heridas", explica la podóloga.

Baños de sal: ¿sí o no?

"La opinión sobre los baños de sal está dividida. Yo prefiero el cambio de temperatura que proporcionan los baños de contraste", aclara Marta.

Levantá de costaleros / Arzobispado Sevilla

Estiramientos para prevenir lesiones

"Realizar estiramientos de piernas antes y después de las procesiones es fundamental, especialmente si no estás acostumbrado a caminar tanto. Un poco de movimiento te ayudará a prevenir lesiones", añade.

Cremas antiinflamatorias para el final del día

"Aplicar una crema antiinflamatoria como Voltarén al final del día te ayudará a aliviar el dolor y la inflamación", recomienda Marta.

Guarda estos tips de la podóloga cofrade para que tus pies no sufran la penitencia del jartible

Calzado cómodo y estable.

Uñas cortadas rectas y sin limar.

Pies transpirables e hidratados.

Revisión post-procesión.

Baños de contraste.

Estiramientos.

Cremas antiinflamatorias.

Empatía con los músicos

"Como cofrade y ex- componente de una banda de música, quiero aprovechar el altavoz que supone El Correo de Andalucía para recordar la importancia de respetar a los músicos". Y nos lo explica así: "ellos son los que más sufren, con dolor de pie y espalda por las largas caminatas, esperas y hasta el peso de los instrumentos. Un poco de empatía y comprensión no les vendría mal", señala a la par que recalca "la importancia de no cruzar las filas de las bandas ni caminar a su lado mientras tocan para evitar lesiones en los labios y la boca". No des la nota durante la Semana Santa ni dejes que tus pies sufran un calvario.