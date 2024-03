Cinco consejos para vivir la Semana Santa con los niños

Descubrir las particularidades de la Semana Santa, apreciar sus tesoros y adentrarse en los secretos de sus hermandades no es tarea sencilla —de hecho puede llevar toda una vida—, pero en ello reside parte de su encanto. Tanto si eres sevillano y deseas iniciar a tus hijos, sobrinos o nietos en una de las celebraciones más importantes del mundo, como si vienes de fuera, aquí van cinco consejos que te permitirán disfrutarla al máximo.

1. Planifica las jornadas

Si no conoces la ciudad, e incluso si has nacido en ella pero no estás habituado a callejear, es imprescindible diseñar una ruta. En el caso de las familias con hijos, resulta muy recomendable comenzar por la mañana y realizar visitas a los templos, ya que esto permite observar los pasos de cerca. Otra opción es presenciar alguna salida, para lo cual es necesario acudir con tiempo. Para planear el recorrido resulta imprescindible hacerse con un programa de mano con los horarios de las procesiones. Estos suelen repartirse de manera gratuita en los días previos al Domingo de Ramos.

Salida del Amor / El Correo

2. Explícales el verdadero significado

La Semana Santa es la conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, por lo que reducirla a lo estético y cultural hace que pierda su sentido. Si quieres vivirla a fondo con los más pequeños resulta recomendable explicarles su significado, e incluso participar junto a ellos en algún oficio religioso. Los más señalados son la Misa de Palmas, que tiene lugar durante la mañana del Domingo de Ramos, los oficios del Jueves y el Viernes Santo, y la Vigilia Pascual, la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección.

3. Prepara recursos

Dado el importante incremento en el número de nazarenos, esperar algunos pasos puede resultar un suplicio, sobre todo si vas con niños. Por ello es importante contar con recursos que les haga la espera más amena. Además de escuchar las retransmisiones de radio y ver videos en YouTube, resulta muy edificante narrarles leyendas y curiosidades sobre las cofradías, retarles a encontrar detalles en las insignias o instar a familiares y amigos para que les cuenten anécdotas. Y por supuesto debes animarlos a pedir caramelos y estampitas y hacer una bola de cera.

Una niña recoge cera en su bola / El Correo

4. Disfruta más allá de las procesiones

Además de contemplar los pasos, es importante conocer el lado lúdico de la Semana Santa, por lo que aconsejamos disfrutar de la gastronomía, admirar los pasitos en miniatura de los escaparates o visitar alguna exposición. Invita a tus niños a probar las torrijas y cómprales nazarenos de caramelo. Los más chiquitines serán felices con alguno de los globos que salpican las calles, y los más grandes coleccionando estampitas. Y si son aficionados a la música, nada mejor que un tambor o una corneta de juguete de los que venden en los puestos.

5. Incúlcales respeto

Este consejo es importante para todos los ámbitos de la vida, y en el caso de la Semana Santa, muy especialmente. Dado que el éxito de la fiesta depende de la colaboración de todos, es imprescindible inculcarles respeto a los niños, lo cual incluye guardar silencio cerca de los pasos, respetar a los nazarenos, utilizar las papeleras y no cruzar entre las bandas de música. También hay que evitar comportamientos que puedan herir la sensibilidad de los creyentes, seguir los consejos de las autoridades y obedecer las señales instaladas en las calles.