Caridad, un lema grabado en el ADN de Santa Marta

Charitas Christi urget nos, (la Caridad de Cristo nos impulsa). Este es el lema que guía a los hermanos y hermanas de Santa Marta -una de las hermandades más esperadas en las calles de Sevilla la tarde del Lunes Santo-, para quienes la ayuda a las personas más desfavorecidas está en el epicentro de sus vidas. Pese a los malos pronósticos con los que empezó la jornada, la tregua del cielo permitió a Santa Marta hacer su estación de penitencia.

El Misterio de Santa Marta este Lunes Santo en la Parroquia de San Andrés. / El Correo

Y no solo por una de las sagradas imágenes que procesionan cada Lunes Santo, el Santísimo Cristo de la Caridad. Bien quedó demostrado con las dos misiones que emprendieron para ayudar a las personas que salían huyendo de Ucrania en el inicio de la guerra, de la que se cumplen ahora dos años. Y lo hicieron en el primer momento, cuando incluso a algunas administraciones les pilló con el paso cambiado.

Mujeres y niños, lejos del desastre de la guerra

Cogieron un autobús lleno de productos de primera necesidad apenas 15 días después de que estallara el conflicto con el objetivo de recoger a un grupo de madres ucranianas con sus hijos desde la ciudad de Záhony en la frontera entre Hungría y Ucrania. En esa primera misión fueron más de 80 personas las que consiguieron alejar de un destino nada halagüeño.

Miembros de la Hermandad de Santa Marta en su viaje a Ucrania. / Cedida

"El impacto fue desolador. Nos miraban de reojo, con el miedo en sus rostros, no sabían dónde iban y el horizonte para ellas y sus hijos era muy oscuro; es algo que no se me va a olvidar en la vida". Así lo recuerda Manuel Muruve, diputado de Caridad de la Hermandad y una de las personas desplazadas para hacerse cargo de estas mujeres en la primera incursión de Santa Marta en Ucrania.

Le brillan los ojos cuando recuerda aquellos días, y también la labor social que desempeñaron, una labor que reconforta a este procurador de los tribunales ya jubilado que ha encontrado en la ayuda a los demás su lugar en el mundo.

Mensajes de agradecimiento y cariño

Además, sigue manteniendo el contacto con muchas de aquellas mujeres que ayudó junto a sus hermanos, con las que se mensajea vía WhatsApp, mujeres que le siguen agradeciendo su esfuerzo y que ya han vuelto a su país.

"No tienes idea de lo importante que es tu apoyo para nosotros. Siempre agradecida a la Hermandad de Santa Marta". O "los hermanos y hermanas de Santa Marta nos dieron esperanza y fuerza para seguir viviendo" son solo algunos de los mensajes recientes que Manuel guarda como oro en paño en su teléfono móvil.

Y es que, de todos los que consiguieron traer a Sevilla, "apenas quedan aquí unas siete u ocho personas". Especial recuerdo tiene por un chico que llegó con apenas 21 años que se libró del frente por ser diabético tipo 1 -y que acogió una mujer que tenía un hijo con la misma enfermedad- y por una fotógrafa que, con sus tres hijas, ha sido capaz de rehacer su vida en la ciudad.

Fotógrafa ubicada en Sevilla

"Olia es una más en mi familia; le tenemos muchísimo cariño", asegura Muruve, un aprecio que reconocen también sus hijas Marta y Clara, que en la mañana de este Lunes Santo acompañaban a sus titulares en la Parroquia de San Andrés.

Esta refugiada ucraniana ha sido capaz de hacerse un hueco en el sector de la fotografía de Sevilla, y trabaja de manera continua con el peluquero Víctor del Valle, "ha llegado a publicar hasta en la revista Hola", subraya Muruve.

Apoyo a la emancipación de jóvenes con dificultades

La obra de caridad de la Hermandad de Santa Marta va más allá de las misiones a Ucrania. En estos momentos, se encuentra inmersa, entre otros, en un proyecto de emancipación para jóvenes con dificultades, menores de edad que se encuentran en la Congregación de Madres de los Desamparados y San José de la Montaña.

Se trata de una iniciativa que dio comienzo en el año 2019 para atender y apoyar a los jóvenes acogidos por dicha entidad, que al cumplir 18 años deben abandonar el Hogar para comenzar una nueva vida fuera de él. "Hasta el momento, los resultados están siendo excelentes, ya que nuestro proyecto está permitiendo a la mayoría de los beneficiarios un seguimiento que les facilita sus primeros contactos con el ámbito laboral", ha subrayado Muruve.

Lunes Santo marcado por el agua

La Plaza de San Andrés ha sido de continuo trasiego de paraguas en la mañana de este Lunes Santo. Han sido muchos los que han decidido visitar la Hermandad de Santa Marta en su templo por si el agua frustraba la salida del Misterio de Traslado al Sepulcro.

Unos designios que, afortunadamente, no se han cumplido. Santa Marta ha decidido finalmente hacer estación de penitencia al descender el riesgo de lluvia que ha estado amenazando durante toda la jornada el cielo de Sevilla. Pero una Hermandad es mucho más que salir o no a la calle. Su labor se desarrolla todo el año, siempre en beneficio de los más necesitados.