Qué hacer si te cae cera en un ojo: cuidado porque puede tener muchas complicaciones

El impacto de una pequeña gota de cera en un ojo puede tener serias consecuencias. Además del dolor intenso, la doctora Margarita Cabanás, jefa del servicio de Oftalmología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, advierte de que puede originarse una úlcera. Una lesión que en caso de no tratarse correctamente puede tener serias complicaciones.

En un momento en el que los más pequeños se entretienen en Semana Santa esperando los pasos de las hermandades cumpliendo la tradición de pedir cera a los nazarenos, la precaución debe de ser máxima. La oftalmóloga da una serie de recomendaciones, que ha difundido en sus redes sociales, para explicar cómo hay que actuar en caso de que una gota de cera caiga en un ojo. Algo mucho más peligroso que si cae en la piel, al ser una superficie mucho más delicada.

Cómo limpiarlo

Cabanás explica que lo primero y más importante es "la descontaminación inmediata de la superficie ocular". Es decir, hay que proceder lo antes posible a limpiar el ojo. No debe hacerse con cualquier cosa. La doctora recomienda hacerlo de forma "inmediata" con "una solución estéril", si es que la tienes a mano disponible, y si no con agua del grifo. "El lavado debe continuar en un centro médico u hospital", avisa la oftalmóloga de Virgen del Rocío. Debe comprobarse que no queden partículas de cera en el ojo.

"Una vez finalizada la irrigación, se comprobará que no queden partículas en el ojo", señala la doctora Cabanás en sus consejos. El facultativo que atienda al paciente en caso de quemadura en un ojo no se limitará al lavado del ojo. La doctora deja claro que es un proceso doloroso y que por eso lo más común es que se receten analgésicos para evitar el intenso dolor que puede sentirse.

Es doloroso

"Las quemaduras en la conjuntiva o córnea pueden ser dolorosas, por lo que los afectados pueden necesitar analgésicos", señala la oftalmóloga de Virgen del Rocío. "También se puede suministrar gotas ciclopéjicas para prevenir los espasmos dolorosos de los músculos que contraen la pupila, así como una pomada antibiótica", prosigue en sus recomendaciones.

Así que ya saben. Máxima precaución en caso de que una salpicadura de cera vaya al ojo del pequeño o del adulto. Lavar con celeridad e ir a una consulta médica para que lo vea un especialista deben ser los siguientes pasos.