Almonte aprueba definitivamente la regularización de carruajes en El Rocío

El Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha aprobado de manera definitiva la medida de regularización de la tracción animal en la aldea del Rocío durante la romería tras completar todos los trámites administrativos correspondientes, de forma que las dos alegaciones presentadas se ha resuelto negativamente, entre ellas la presentada por rocieros de diferentes hermandades que consideraban "injusta" la tasa, por lo que recogieron firmas para acompañar esta alegación.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, ya en el bando publicado hace días, con motivo de esta celebración, quedaba recogida la necesidad de que los carruajes dispongan de una matrícula identificativa, toda vez que la pasada semana señaló que no se modificaría la tasa de estancia de bueyes durante la romería, por lo que seguirá siendo de 14 euros.

Desde hace semanas, los propietarios de carruajes pueden solicitar el pase de circulación a través de una plataforma online, cumplimentando una serie de documentos, incluyendo seguro de responsabilidad civil, fotografías del carro y seguro del caballo, entre otros. Ahora, con la aprobación definitiva, cada solicitud será asignada con un número de matrícula, que deberá ser incorporado al seguro del carro. Presentado este documento y abonada la tasa, se entregará la placa.

El proceso de regularización del tráfico en la aldea almonteña contempla dos ordenanzas: una que especifica las modalidades según las dimensiones de los carros, debatida en el Pleno de este miércoles, y otra que establece las tasas, aprobada anteriormente. La primera de ellas es la que quedaba pendiente, por encontrarse en periodo de alegaciones, que finalmente han sido desestimadas al no referirse al texto de la ordenanza.

El Ayuntamiento ha señalado que la iniciativa de recogida de firmas presentada en este tiempo ha sido suscrita "por menos de 400 personas" y el precepto legal señala que debe estar apoyada, al menos, por el 10% de firmas de los vecinos, que en el caso de Almonte serían más de 2.700 firmantes, "no habiéndose presentado ni propuestas de acuerdos, ni proyecto de reglamento".

Estarán exentos de esta tasa los denominados carruajes especiales que se dividen en dos categorías: aquellos cuyos titulares de solicitud de matrícula estén empadronados en el municipio y los carros que acompañan a las hermandades durante el camino y no circulan por la aldea, a excepción de su entrada y salida del camino y presentación de hermandades.

Para los carruajes pequeños, de un sólo eje, aquellos arrastrados por uno o más animales de clase caballar o mular que transiten por la aldea de El Rocío, la matrícula tendrá un precio de 50 euros. Los carruajes mayores, aquellos que sean arrastrados por uno o más animales de clase caballar o mular y que transiten por la aldea durante la Romería, deberán pagar 120 euros.

El Ayuntamiento ha señalado que se trata de una medida "que busca dotar de mayor seguridad a quienes pasan en El Rocío sus días grandes, convirtiéndola en el enclave de mayor población de Andalucía"; además de adaptarse a la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

Alegaciones de los rocieros

El pasado mes de abril los rocieros que presentaron las alegaciones señalaron que "no concebían" que se pueda cobrar una tasa "en un viario público" que "nada tiene que ver con otras celebraciones privadas" y "solo durante la romería", toda vez que creían que esto "puede afectar a la imagen de la romería de El Rocío", al considerar que esta ordenanza "resulta de todo punto injustificada e innecesaria" ya que "las exigencias sobre tenencias de animales ya está reguladas" en la reciente ley de bienestar animal, así como también lo está la responsabilidad civil de tenencia de animales, por lo que "no se requiere de mayor regulación de la ya existente".

Así las cosas, estos rocieros lamentaban que es "desigual" que el cobro de la tasa en la aldea durante la romería solo afecte a personas que no estén empadronadas en Almonte, además de afirmar que desde el punto de vista legal la modificación de la ordenanza "no aporta nada", toda vez que remarcan que la circulación de caballos y coches de caballos en El Rocío "se desarrolla desde hace siglos" y que la situación actual "no es extraordinaria".

De la misma manera, apuntaban a que esta tasa tiene una finalidad "recaudatoria" que es "del todo injusta" para los fieles rocieros y creen que "atenta" contra diversos derechos y libertades ciudadanas y que no posee "ninguna" finalidad mediambiental, sino que, al contrario, "vulnera los objetivos de sostenibilidad".

Por su parte, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, defendió la modificación de la normativa para la regularización de la tracción animal en El Rocío durante la romería como forma de "ordenar" el tránsito en la aldea y para tener un "control" de seguridad ante posibles accidentes o casos de maltrato animal, de forma que, a través de la matrícula se puede registrar a la persona responsable del vehículo.

Sin incremnto en la tasa de buyes

De otro lado, con respecto a una posible subida de tasas de estancia de bueyes en la aldea, el Ayuntamiento de Almonte celebró una reunión el pasado viernes con los representantes de las hermandades que alojan estos animales durante la Romería en las corraletas de El Rocío en la que quiso aclarar que "la tasa para los bueyes este año va a seguir siendo la misma, 14 euros aproximadamente por buey, durante cinco días; unos 2,5 euros al día".

A pesar de ello, Bella señaló que en la administración local hay un periodo de transición en este primer año de legislatura, en la que "nos encontramos con una herencia de costes no revisados que han experimentado un alza, similar a muchos otros aspectos", pero que "sin embargo, la tasa para los bueyes este año va a seguir siendo la misma", a pesar de que "los costes reales ascienden a más de 50 euros", según puntualizó.

Al respecto, aclaró que la propuesta municipal es "la de llegar a un acuerdo", por lo que se ha emplazado a las casi una decena de filiales que hacen uso de estos terrenos, a la vuelta de la romería, para "estudiar la futura gestión de este espacio en el que el Ayuntamiento ha realizado una inversión considerable en el mantenimiento de las 200 corraletas, durante todo el año".