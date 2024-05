Rocío 2024: qué se come los días de camino y en la Aldea de El Rocío

Con la mayoría de las hermandades rocieras en camino ¿te has preguntado alguna vez qué se come durante El Rocío? Cuando los peregrinos emprenden su peregrinar hacia la Aldea de El Rocío, no solo se embarcan en unas jornadas de fe y devoción, sino también en una experiencia culinaria única que refleja la rica gastronomía de Andalucía.

Pedro Ramírez y su familia, que llevan más de 45 años sirviendo comidas a los romeros rocieros, nos han compartido las delicias más demandadas durante los días de camino y estancia en la Aldea, a la espera de que el Lunes de Pentecostés salga la Blanca Paloma.

Para el tentempié o tapeo rociero

Los tentempiés son esenciales para mantener la energía durante el camino. Aquí, el marisco, especialmente la gamba blanca de Huelva y los langostinos de Sanlúcar, son los favoritos. El jamón serrano de la Sierra de la D.O de Jabugo y las chacinas de la Sierra Norte de Sevilla son otros bocados exquisitos que no pueden faltar. Los chicharrones de Cádiz, el queso (manchego, zamorano o variedades de payoyos) y el lomo en manteca son también muy populares. Y, por supuesto, no podemos olvidar los montaditos de lomo y de pringá, un clásico de la cocina andaluza.

Manos expertas cortando jamón serrano / P.I.

Guisos tradicionales y rocieros

Los guisos son el corazón de la cocina rociera. El potaje rociero y las papas rocieras son platos que reflejan la esencia de esta región. La caldereta de ternera o de marisco y la carne con tomate son otros guisos que deleitan a los peregrinos. El arroz campero, las migas con sardinas y el guiso de habas con chocos son platos que evocan los sabores del campo y del mar. La carrillada en salsa es otro plato estrella, al igual que el salmorejo y el gazpacho, dos sopas frías que son perfectas para refrescar a los peregrinos durante los días calurosos.

La gastronomía del Rocío es un reflejo de la rica cultura culinaria de Andalucía, una mezcla de sabores del mar y de la tierra que deleitan a los peregrinos año tras año. Así que, si tienes la oportunidad de unirte a la romería, no olvides disfrutar de estas delicias culinarias que, sin duda, harán de tu viaje una experiencia inolvidable.