Quique y En-Nesyri acaban a gritos tras la sustitución del marroquí

Una imagen vale más que mil palabras. En el minuto 60, Quique Sánchez Flores decidió retirar a Youssef En-Nesyri. El marroquí, desde que vio su dorsal anunciado en el cartelón, se molestó.

Un cambio que no tuvo mucho sentido porque aunque no estuviera bien, más desaparecido estaba Isaac Romero, que no ha tenido este domingo su día ante el Celta.

En-Nesyri, cuando salió del campo se lo hizo saber a su entrenador cuando pasó por delante. Quique, que en un primer momento no entró al trapo y medio rehuyó a En-Nesyri, se dirigió a él tras verlo golpear una botella que había en el suelo, fruto de la rabia por ser sustituido.

Ambos se pusieron a discutir a gritos y Lucas Ocampos, que también fue sustituido en la misma ventana, tuvo que separarlos. Marcão y Dmitrovic, tranquilizaron al marroquí.

El delantero, según ha comentado el entrenador tras el partido en Gol, le estaba pidiendo explicaciones levantando las manos, algo que no le ha gustado y por ello se lo ha recriminado.

Quique Sánchez Flores analiza lo sucedido

Tras haber levantado revuelo, Quique Flores ha explicado lo sucedido: "No me gusta que me levanten las manos los jugadores, ni en mi equipo ni cuando veo fútbol. Aspavientos, levantar manos, pedir explicaciones... No es el lugar, ni es el momento ni es la ocasión".

El madrileño puede llegar a entender la reacción de En-Nesyri por las altas pulsaciones producidas por el partido y el momento: "Estamos en unas pulsaciones muy altas, pero quiero un respeto entre iguales. "En-Nesyri debe entender que es un afortunado porque a día de hoy es titular en el Sevilla, pero cualquier compañero de los que tiene alrededor también puede jugar parte de sus minutos o más minutos que él".

Una situación tensa que refleja el momento deportivo que vive el Sevilla y una imagen que se recordará y dará que hablar.