Quique Flores: "Las Palmas tiene ese momento en el que atrae y es donde nosotros deberíamos hacer daño"

El Sevilla FC se ha ejercitado este viernes dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros a dos días de medirse en Gran Canaria a Las Palmas.

Como suele ser habitual, la rebaja en el plano físico pre partido, la ha llevado a cabo en el gimnasio.

Tras el entrenamiento antes de viajar a las Canarias, Quique Sánchez Flores ha comparecido ante los medios analizando la situación del Sevilla FC y el escenario que se pueden encontrar en el territorio insular.

UD Las Palmas

Valorando al rival, a la Unión Deportiva Las Palmas, que acumula seis partidos sin conocer la victoria, explicó que es un equipo al que le gusta tener la posesión y atraer al rival: "La UD Las Palmas es un equipo que cuando defiende lo hace rápidamente hacia delante, con lo cual no te permite enlazar muchos pases en las fases iniciales, porque rápidamente tira a los jugadores hacia delante y te acorta los espacios y te lo hace difícil. A todos los equipos les ha costado mantener el balón".

Las Palmas tiene ese momento en el que atrae y en ese momento en el que atrae es clave, donde nosotros deberíamos estar en una situación elegida para hacer daño", comentaba sobre el equipo de García Pimienta.

"Tiene varios registros Las Palmas. Si nos hundimos mucho van a encontrar la jugada, con toda seguridad, porque combina muy bien. Si salen de la presión alta van a jugar rápido y son peligrosos. Si estamos en el bloque medio van a buscar el desmarque vertical continuamente, como hicieron contra Osasuna, y también son peligrosos. La amenaza la vamos a tener siempre. Hay que convivir con ella y nosotros a nuestro partido".

Cómo ve al vestuario tras el parón

"Los chicos han venido ilusionados, con ganas, muy pensativos en el siguiente encuentro y ahora ya sólo tenemos enfocado y de frente el importantísimo partido que tenemos el próximo domingo, en un campo difícil ante un rival complicado, complejo, con un modelo muy definido. Y donde nosotros queremos seguir subiendo puntos y haciendo un porcentaje lo suficientemente bueno para cumplir el objetivo".

"Queremos de alguna manera ir certificando resultados positivos que nos permitan un final de temporada donde los jugadores realmente demuestren en los últimos partidos que en un estado de esperanza y de optimismo es mucho mejor que jugar en un estado precario y con demasiada angustia. Sé lo que debilita eso, sé lo que le quita a los jugadores, por eso debemos ser prácticos, ir al resultado, a sacarlo lo más rápido posible y lo antes posible más allá del rival, de forma que los jugadores puedan demostrar que ellos tienen un potencial muy superior a lo que vemos. Está en nuestra mano que sea así".

Apoyos a Quique por parte del Sevilla FC

"Detrás de dos palabras bonitas después de un resultado puede mejorar mucho y detrás de una mala decisión de un partido o de una derrota puede cambiar muchísimo. Por lo tanto, a mí todo lo que me importa es ser buena persona, ser buen entrenador, ser sincero, ser honrado, hacer las cosas bien, dejar el Sevilla, no dejarlo, me refiero, llegar con el Sevilla a puerto, dejarlo en la dirección correcta, llevarlo a la dirección correcta y con eso estaría lo que queda de temporada", dejando entreabierta la puerta a su no continuidad al término de la temporada.

"Es fundamental que seamos capaces de transmitir con nuestro trabajo y nuestra intención dentro de la profesión que lo que hacemos lo hacemos honradamente y podamos conseguir el objetivo del Sevilla que este año es muy crítico, pero que en números no estamos tan mal. Resulta que en los últimos 14 partidos no estamos tan mal a pesar de haber regalado un montón de partidos en las primeras cinco partidos, y habernos llevado un disgusto gordo hace dos semanas".

Ocampos, posiciones y participación en Gran Canaria

"Cada vez que he enfrentado a Lucas Ocampos con otros equipo, siempre he pensado que si estuviera en el banquillo, mejor que en el campo, por lo tanto, donde juegue Lucas siempre está bien. Antes de llevarlo a las posiciones siempre he hablado con Lucas porque hay que pedirle cosas diferentes dependiendo de donde juegue.

"Me gustaría, y él lo sabe, que desde el carril él fuera más extremo que defensa, y este es un sistema que se define más defensivo o más ofensivo en función del recorrido de sus carriles, y de sus participaciones y sus llegadas arriba, o no. Y a mí me gustaría que los carriles fueran más ofensivos, llegaran más, sacaran más centros, y fueran más determinantes. Ponemos jugadores que creo que lo pueden hacer, y creo que Lucas ahí puede hacer. Sí, estará en Las Palmas".

Episodios racistas en el Coliseum

"Va a tener solución, no tengo ninguna duda. Y vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos y espero que algunos de vosotros tan jóvenes podáis llegar a verlo, pero yo estoy convencido de que al final los decentes sacarán a los indecentes de los estadios de juego. Estas personas que sorprenden al espectáculo, al final, esto es un espectáculo de privilegiados que ejercen un deporte que les gusta a mucha gente. El que va a un estadio así a ver a los privilegiados debe sentirse un privilegiado, también por estar viendo ese espectáculo, y estos privilegiados deben saber comportarse"

Sergio Ramos y su futuro en el Sevilla

"Al final tenemos un piel con piel muy divertido. Porque nos llevamos como si fuésemos o bien compañeros de juego o bien compañeros como entrenador y jugador. Nos hablamos a veces como exfutbolista y exfutbolista o yo como entrenador y exfutbolista. Y hablamos mucho de los tiempos, de lo que van cambiando, de lo que son. Entonces yo con Sergio tengo la sensación siempre de que entreno a un excelentísimo jugador, a un magnífico jugador, que tenemos la suerte de tenerlo en la plantilla".

"Me siento un privilegiado por haber podido formar parte del número de entrenadores de tanto nivel que ha tenido Sergio a lo largo de su carrera. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Que bueno sería para el Sevilla tener un jugador así. Porque es un jugador que todo entrenador que necesita un brazo armado dentro del campo, pues este es uno de esos.