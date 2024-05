El Sevilla recibe a un Cádiz que se aferra a la salvación

El campeonato nacional se aproxima a su fin y el Sevilla FC recibe al Cádiz CF en un encuentro con poco aliciente en la tabla para los nervionenses, pero con la emotiva cifra de 500 partidos en Primera División para Jesús Navas.

Lo cierto es que LaLiga está casi decidida y quedan pocos alicientes y luchas por posiciones.

La batalla por el descenso, con un alto porcentaje de no sufrir variaciones, tendrá al Cádiz CF, único candidato con escasas opciones de lograr la permanencia, como rival del Sevilla FC este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los pupilos de Quique Sánchez Flores quieren volver a la senda de la victoria tras estrellarse en La Cerámica en un encuentro donde Jesús Navas, capitán sevillista, reconoció en el intermedio del mismo y a la conclusión que no fueron capaces de tener el balón.

No sólo ahí se quedó el problema del Sevilla ante el Villarreal, que como repasó el técnico madrileño en rueda de prensa, pudo perder en cinco minutos o en la última jugada como sucedió tras un cabezazo de Sørloth en el que desplazó a Kike Salas y pudo haber sido anulado.

El resultado a nivel clasificatorio únicamente merma la buena dinámica que atravesaba el equipo de Nervión, con 13 de 15 puntos sumados en los últimos cinco partidos.

Por ello, ante el conjunto gaditano, desea recuperar ese fútbol que una vez lograda la permanencia desplegó ante el Granada hace dos fechas en el Sánchez-Pizjuán.

El aviso de Quique a la plantilla frente al Cádiz

Frente al Cádiz el escenario y la situación del choque puede ser parecida: un rival que llega necesitado y al que sólo le valen los tres puntos, que en palabras de Quique “les gusta centrar y meter gente en el área. Sabemos que es un equipo que nos llevará a los duelos. Son equipos necesitados. Esperamos un equipo incómodo como el Granada”.

“Vamos a jugar contra un equipo que se juega la categoría. Si hacemos el partido de Villarreal no ganamos. Si tenemos a En-Nesyri a cinco goles de ser máximo goleador, vamos a alimentar a ese jugador, que Navas vaya a la Eurocopa, y Acuña y Ocampos a la Copa América. Hay retos que tienen que ver con lo individual y está bien que el grupo sea consciente que siempre queda algo por hacer", prosiguió el madrileño en sala de prensa.

La vuelta de Badé al eje de la zaga y la entrada de Lukebakio por Suso

Una de las principales novedades del once de Quique Sánchez Flores podría ser la entrada de Dodi Lukebakio en lugar de Suso, que en La Cerámica no tuvo una participación destacada y no ayudó en la circulación de balón.

Con la entrada del belga ganaría el Sevilla desborde y verticalidad además de rapidez. Marcó en el último en casa ante el Granada y la titularidad puede ser un premio justo para Lukebakio.

Otra novedad será el regreso de Loïc Badé a la zaga defensiva. El central francés cumplió sanción por acumulación de amarillas ante el Villarreal y podría volver a ocupar su puesto junto a Ramos y Kike Salas. Esto provocaría que Marcos Acuña pasara al carril zurdo en la línea de cinco defensas, desplazando a Lucas Ocampos a la banda derecha y actuando por delante del capitán Jesús Navas, que cumplirá 500 partidos en Primera División con el Sevilla FC en este encuentro.

Jesús Navas, 500 partidos con el Sevilla Fútbol Club en Primera División

El 23 de noviembre de 2003 hacía su debut Jesús Navas con el dorsal 31 en el primer equipo del Sevilla Fútbol Club jugando 12 minutos en la derrota por 0-1 contra el RCD Espanyol.

Los datos de Jesús Navas en 1ª División 499 partidos hasta la fecha en la máxima categoría del fútbol español con 236 victorias, 112 empates y 151 derrotas. Un total de 25 goles y 73 asistencias en los 39.832 minutos disputados.

Pepe Castro entrega a Jesús Navas la camiseta conmemorativa por los 500 partidos oficiales en el Sevilla FC / Sevilla FC

Desde el club nervionense ya se entregó la camiseta conmemorativa a Jesús Navas cuando cumplió 500 partidos oficiales con el Sevilla en todas las competiciones. Lo hizo ante el Athletic Club en la temporada 2019/20.

Como informa la entidad, "no habrá entrega de camisetas, porque nunca damos camisetas con partidos de Liga sino con partidos en competición oficial".

Si el palaciego renovara y continuara ligado al Sevilla una temporada más, el año que viene seguramente se le haría entrega de la camiseta. Ahora mismo acumula 687 partidos entre todas las competiciones, y de disputar los tres restantes de esta campaña, quedaría a tan sólo diez de los 700 partidos oficiales como rojiblanco.

A partir de las 19:30 horas, el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias, auxiliado desde el VAR por Carlos Del Cerro Grande, dará comienzo al derbi andaluz entre un Sevilla que busca recuperar sensaciones y un Cádiz al que sólo un triunfo lo mantiene con vida en Primera División.