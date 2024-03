Muere Juanma Díaz, el profesor sevillano que luchó contra el cáncer en redes sociales

La noticia llegó pasada las 12 de la noche. En su perfil de X (antiguo Twitter), la familia colgaba el siguiente mensaje: "Aquí estoy! ¡Os hablo desde el tercer anillo! Ya he llegado... y estoy rodeado de toda mi gente, a la que no veía desde hacía mucho tiempo. ¡Estoy muy feliz! Muy feliz de ver todo lo que me habéis regalado durante esta lucha." Con este mensaje la familia comunicaba el fallecimiento de Juanma Díaz.

El licenciado en Matemáticas visibilizó mucho su enfermedad en redes sociales con el lema #YomeCuro y #SeguimosJuanma. El también escritor fue uno de los impulsores del uso de las tecnologías en la enseñanza pública en Andalucía. Impartió varios cursos de formación de esta temática. Era muy cofrade, devoto y hermano de Los Gitanos como mostraba en su perfil de X, además de ser sevillista y llevar el lema del "Dicen que nunca se rinden". Antes de fallecer dejó claro que se debía seguir luchando contra esta enfermedad: ¡Apoyad la investigación! ¡No os olvidéis de seguir en la lucha!" concluía la familia en el mensaje de X.

Las reacciones en redes sociales

El profesor sevillano se hizo viral en redes por ser un referente en la investigación contra el cáncer. Era un ejemplo a seguir en redes sociales y consiguió una gran legión de seguidores. Las reacciones no han parado desde anoche. Sus compañeros de profesión no podían contener la emoción: "Juanma ya no está con nosotros. Es un día muy triste y un ejemplo que muchos mantendrán vivo. Un profesor como hay pocos y que deberían abundar", dejaba este mensaje Luis Rull.

"Educar con el ejemplo es la manera más eficaz de educar. Acciones, palabras y gestos que den sentido pleno a tu discurso, que lo hagan realidad, que inspiren", decía el profe Ramón.

"No nos has dejado: Vivir en los corazones que dejamos tras nosotros, eso no es morir", contaba la maestra de educación infantil Patricia Huertas. Estos son solo algunos de los cientos de mensajes que se han aglutinado en las redes sociales. A pesar de que hay personas que no lo conocían, se dejaba querer mucho en las redes sociales por la bondad y la cercanía que transmitía.