El puente de la SE-40 que cruzará el Guadalquivir será el tercero más alto del mundo para el paso de barcos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha desembarcado hoy en Sevilla con los proyectos que el Gobierno está desarrollando en la provincia y con anuncios debajo del brazo. Algunas de las novedades más destacadas están vinculadas a la SE-40 y también a la AP-4.

En este sentido, ha anunciado una inversión de 210 millones de euros para dos nuevos tramos de la SE-40, unas actuaciones que se licitarán entre mayo y agosto de este año. Así, ha concretado que el primero será el Valencina-Salteras que abordará en mayo y, el segundo, Espartinas-Valencina, en agosto. "Son más de 30 kilómetros", ha abundado.

Recreación del puente sobre la SE-40. / MITMA

A ello se suma la aprobación este jueves del proyecto de trazado del puente que unirá Coria del Río y Dos Hermanas por la zona sur. "Será el tercero con más gálibo [la distancia entre la parte inferior de la superestructura y el nivel medio del curso de agua] del mundo", ha anunciado Juan Pedro Fernández Palomino, director general de Carreteras, quien ha participado en la presentación. A este respecto, ha asegurado que tendrá 70.8 metros de altura, solo por detrás del Puente Centenario de Panamá (80 metros) y del Puente Salvador-Itaparica en Brasil (85) y que está en fase de ejecución.

El acto para abordar los proyectos del Gobierno para la provincia se ha celebrado en la Diputación de Sevilla, donde ha estado rodeado de alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia, así como del presidente de la administración provincial, Javier Fernández, y del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. También han asistido representantes de otros sectores, como el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus.

Óscar Puente ha anunciado las inversiones del Gobierno para Sevilla, como la SE-40. / El Correo

"Un duelo al sol"

El que no ha acudido es José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, con el que ha protagonizado una polémica a lo largo de la semana que comenzó este martes cuando el primer edil hispalense aseguraba que el ministro de Transportes le habría bloqueado en la red social 'X' (antes Twitter), un desplante que llegaría después de que este denunciara hace algo más de un mes haber sido ignorado por el ministro en su visita a la ciudad.

Un hecho que negó Puente. "Está invitado a todos los actos de este viernes a los que asisto" en la capital hispalense, ha asegurado el ministro. "Yo, encantado de verme con él, pero lo que no me pareció bien es que me pidieran una reunión como si me pidieran un duelo al sol. No me gusta que me desafíen y encima no era cierto que lo bloqueara en Twitter. Cuando hay voluntad de entendimiento sí, pero así, no", ha sentenciado Puente.

Este viernes, y continuando con el "duelo", el alcalde no ha asistido a la presentación y ha contraprogramado junto al presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, para hablar sobre las deudas pendientes del Gobierno con Sevilla.

Un tercer carril en la AP-4 entre Sevilla y Las Cabezas

Durante su intervención, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que el próximo mes de mayo está previsto adjudicar los dos contratos para la redacción de los proyectos de construcción del tercer carril de la autovía A-4 entre Sevilla y Dos Hermanas y de la autopista AP-4 entre esta última localidad y Las Cabezas de San Juan, incluyendo la mejora del enlace.

Las actuaciones se desarrollarán a lo largo de 41 kilómetros y cuentan con un presupuesto estimado de 175 millones de euros (IVA incluido). Cifra que se eleva hasta los 268 millones de euros, incluyendo la construcción de nuevos enlaces actuales y la rehabilitación del firme, en ambas vías entre Cádiz y Sevilla para mejorar la funcionalidad de las infraestructuras.

“Se trata de unas actuaciones necesarias que ya tenemos programadas y que beneficiarán a unas 85.000 personas que diariamente utilizar las vías, al mejorar sus tiempos de viaje en su movilidad cotidiana”, ha recalcado Puente.

Conexión Santa Justa-Aeropuerto

En cuanto a la conexión Santa Justa-Aeropuerto -una de las obras más demandadas en la ciudad- el ministro se ha mostrado optimista. "Cuando diga cosas positivas espero que sea creíble porque estamos con el estudio de viabilidad, que espero tener pronto, y va bien, "los números son buenos y pinta bien".

Así, ha esperado que este mismo año se pueda dar "el siguiente paso" para acometer esta infraestructura -que sería el estudio informativo y sobre impacto medioambiental- para continuar dando pasos hasta su licitación. "Igual que digo que la conexión Madrid-Burgos no pinta bien, en este caso, hablamos de una conexión con la que soy optimista y espero avanzar este mismo año", ha adelantado.

Actuaciones en la red ferroviaria

Por otro lado, el ministro socialista ha asegurado que, una vez finalicen las actuaciones en marcha y planificadas para el desarrollo y mejora de la infraestructura ferroviaria, Sevilla quedará conectada en tren con todas las capitales andaluzas en menos de tres horas y media.