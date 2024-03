Puente anuncia la licitación de dos nuevos tramos de la SE-40 por 210 millones de euros antes de agosto

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado una inversión de 210 millones de euros para dos nuevos tramos de la SE-40, unas actuaciones que se licitarán entre mayo y agosto de este año, en una entrevista realizada en Radio Sevilla.

"Hoy vengo a Sevilla para anunciar, entre otras medidas, que vamos a licitar de aquí a cinco meses dos tramos de la SE-40, aunque también hablaremos de la redacción de los proyectos de la parte norte de la circunvalación, así como de su cruce por el Río Gualdalquivir", ha subrayado Puentes.

En este sentido, ha concretado que el primer tramo será el Valencina-Salteras que abordará en mayo y, el segundo, Espartinas-Valencina, en agosto. "Son más de 30 kilómetros", ha abundado.

Puente del Centenario

Sobre la obra que actualmente se lleva a cabo en el Puente del Centenario, Puente ha comenzado diciendo que no habla de plazos, y ha asegurado que está a un 25% de ejecución, aunque ha pronosticado que, si bien la intención es que la actuación concluya en 2025, "me cuesta creer que lleguemos, aunque en 2026, como tarde, estará".

A este respecto ha recordado los problemas con los que se ha encontrado esta intervención, relacionadas fundamentalmente con el suministro de acero y la coincidencia de la obra con la guerra de Ucrania. "Es una obra de una complejidad enorme", ha subrayado.

Conexión Santa Justa-Aeropuerto

En cuanto a la conexión Santa Justa-Aeropuerto -una de las obras más demandadas en la ciudad- el ministro se ha mostrado optimista. "Cuando diga cosas positivas espero que sea creíble porque estamos con el estudio de viabilidad, que espero tener pronto, y va bien, "los números son buenos y pinta bien".

Así, ha esperado que este mismo año se pueda dar "el siguiente paso" para acometer esta infraestructura -que sería el estudio informativo y sobre impacto medioambiental- para continuar dando pasos hasta su licitación. "Igual que digo que la conexión Madrid Burgos no pinta bien, en este caso, hablamos de una conexión con la que soy optimista y espero avanzar este mismo año", ha adelantado.

Ampliación de la AP4

El ministro ha anunciado además que se abordará la construcción de un tercer carril en los dos sentidos de la AP4 en la parte más cercana a Sevilla y ha descartado volver al peaje que existía hace unos años.

En cualquier caso, ha reclamado que se aborde "un sistema justo", donde no haya territorios donde el mantenimiento de las carreteras solo se pague vía impuestos y otros donde tengan una doble carga con el pago de peajes.

Asimismo, ha afirmado que hoy se anunciarán "la renovación de algunos accesos y mejoras", como la ampliación de los carriles.

Polémica con el alcalde de Sevilla

Respecto a la polémica surgida esta semana con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que "está invitado a todos los actos de este viernes a los que asisto" en la capital hispalense. "Yo, encantado de verme con él, pero lo que no me pareció bien es que me pidieran una reunión como si me pidieran un duelo al sol. No me gusta que me desafíen y encima no era cierto que lo bloqueara en Twitter. Cuando hay voluntad de entendimiento sí, pero así, no", ha sentenciado Puente.