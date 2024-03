El alcalde de Sevilla pide por carta a Óscar Puente un encuentro: "Merecemos unas infraestructuras acordes a la importancia de la ciudad"

Nuevo capítulo en el cruce de declaraciones entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras sus desavenencias en la tarde de este martes por un supuesto bloqueo de Puente a Sanz en la red social 'X' (Twitter), el alcalde sevillano ha aprovechado que al parecer ya está desbloqueado y que el ministro visitará la ciudad este viernes para mandarle una carta y solicitar un encuentro.

"Aprovechando que ayer me desbloqueó de las redes y me pude enterar de que el viernes vuelve a Sevilla, he enviado otra carta a Óscar Puente para vernos y tratar los asuntos de urgencia que tiene el Gobierno central con nuestra ciudad", ha publicado Sanz en su perfil. En concreto, menciona tres aspectos, que luego desarrolla en la carta: SE40, S.Justa-Aeropuerto y Cercanías.

Ya en el documento mandado al ministro de Transportes, Sanz explica que al haber conocido la "inminente visita a la ciudad de Sevilla", se pone en contacto con él "una vez más" para hacerle llegar "la situación por la que atraviesan las infraestructuras que Sevilla tiene pendiente desde hace varias décadas".

"Los sevillanos no nos merecemos unas infraestructuras que no estén a la altura de Sevilla. Somos la capital de Andalucía y la cuarta ciudad de España. Merecemos unas infraestructuras acordes a la importancia histórica y actual de Sevilla", defiende el alcalde.

Las peticiones de Sanz a Puente

A continuación, José Luis Sanz desarrolla en la carta las tres peticiones que le viene haciendo al responsable de Transportes desde hace un tiempo. En primer lugar, pide que "se termine cuanto antes la SE-40, que nunca ha estado tan parada como hasta ahora".

Con respecto a la red de Cercanías, reclama "inversiones reales" que permitan "cerrar el anillo". Y también transmite la necesidad, "de una vez por todas", de que sea una realidad "la conexión ferroviaria entre el Aeropuerto de San Pablo con la estación de Santa Justa".

"Para el progreso y el desarrollo de nuestra ciudad estas infraestructuras son de vital importancia", resume. Y para poder decírselo en persona, ruega que "dentro de su apretada agenda tenga a bien encontrar un hueco para poder reunirse con este alcalde de la capital de Andalucía".

"Me pongo a su total disposición para cerrar los detalles de la misma, dada la importancia que para Sevilla supone encontrar respuesta a estas necesidades", concluye el alcalde, deseando que en esta ocasión "sí encuentre respuesta" y se produzca el encuentro "este mismo viernes"

Una relación de 'tira y afloja'

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visitó Sevilla el pasado mes de febrero. Concretamente, fue a Espartinas para la inauguración del enlace del municipio con la SE-40 / A-49, pero no se encontró con el alcalde de Sevilla, algo que este no se tomó bien.

Sanz le reprochó que no se hubiera reunido con él para tratar temas de infraestructuras pendientes en Sevilla. "Todavía sigo esperando a que el ministro Óscar Puente me dé cita para tratar los problemas de infraestructuras que tiene Sevilla. Hoy hubiera sido una buena oportunidad, pero seguimos sin saber nada de la SE40, de la conexión aeropuerto-Santa Justa y del cierre del cercanías", dijo en su día.

Y este martes, el alcalde denunció que había sido bloqueado en redes sociales por el ministro, algo que Puente negó. "Dice mucho del talante de un señor que es ministro de Transportes del Gobierno de España, que tiene que defender los intereses de todas las comunidades autónomas. Me parece una anécdota", afirmó Sanz al respecto.

"Tengo bloqueados a muchos cargos del PP. Y no pasa nada. Sin embargo, no es el caso", negaba Puente. Tras este último episodio, queda en el aire si finalmente se producirá una reunión este viernes entre el alcalde de Sevilla y el ministro de Transportes.

Sevilla Quiere Metro también manda una carta a Puente

La Asociación Sevilla Quiere Metro también ha enviado una carta a Óscar Puente, en la que pide al Gobierno un "mecanismo de compensación" para Sevilla por el "largo tiempo" en que, "en contraste" con otras grandes capitales, "no ha tenido financiación estatal para la explotación del sistema de transporte". En concreto, la asociación calcula que "Sevilla ha perdido una financiación para el transporte de en torno a 400 millones desde el año 2002, por analogía con Valencia".

En una nota remitida a Europa Press, Sevilla Quiere Metro recuerda que el Gobierno apoya "desde hace varios años" la financiación de los sistemas de movilidad y transporte terrestre regular de pasajeros en ciertas áreas metropolitanas españolas, citando las de Barcelona, Valencia, Madrid y Canarias. En el caso del consorcio hispalense "nunca ha recibido financiación estatal para el transporte regular de viajeros (explotación)", apunta la entidad.

"La falta de financiación estatal para el transporte durante décadas ha generado una gran merma en la competitividad del área metropolitana, haciendo crónica su pobreza en transporte. Por esta razón, solicitamos respetuosamente, señor ministro, que Sevilla sea incluida en la asignación de fondos de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), recibiendo el Consorcio de Transportes de Sevilla una financiación para la explotación comparable a la que actualmente se otorga a Valencia, por su similar tamaño de área metropolitana", se recoge en la misiva.

No es la única petición que hace Sevilla Quiere Metro al ministro. La Junta, señala Sevilla Quiere Metro, "está preparando los proyectos constructivos pendientes y estará en disposición de recibir cofinanciación para el tramo sur de la línea 3 a principios del próximo año mientras que está comenzando la actualización del proyecto de la línea 2, y estará en disposición de recibir cofinanciación a lo largo de los próximos años".

En tercer lugar, y en relación con la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto, Sevilla Quiere Metro reclama "la máxima celeridad al tratarse de una infraestructura altamente demandada en la ciudad", por lo que "resultaría apropiado que la redacción del proyecto constructivo se licite este mismo 2024 para poder iniciar las obras en 2026 a más tardar".

"Vale la pena incidir que las tres peticiones formuladas se encuentran completamente alineadas con la política del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de impulso de una movilidad segura y sostenible de los ciudadanos. Esta política ha sido recogida por el Ministerio en su proyecto de ley de movilidad sostenible y también en la estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, con un horizonte 2030, en consonancia con los principios del Pacto Verde Europeo, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París", relata la asociación.

En esta estrategia, continúa, "se contempla el estímulo de los medios de transporte colectivos y compartidos y, especialmente, los de bajas emisiones como el ferrocarril". La Asociación Sevilla Quiere Metro "tiende la mano" al ministro para "avanzar de forma definitiva en las anteriores peticiones" y subraya que "Sevilla no puede, en ningún caso, seguir acumulando retrasos en sus infraestructuras de movilidad más vitales, ya sea por motivos administrativos, técnicos, económicos o políticos. Es necesario que exista un clima de cooperación entre todas las administraciones para lograr superar los retrasos acumulados en la capital de Andalucía".