"Somos trabajadoras, no sirvientas": la lucha feminista a través de los carteles del Día de la Mujer

"Avancemos en la igualdad", reza un cartel de Comisiones Obreras por el Día de la Mujer de 1995. Casi tres décadas después, ese lema suena tan necesario como entonces. Justo esa sensación es la que transmite la exposición 'Mujeres, historia de la lucha', inaugurada este martes en la sede andaluza de este sindicato. La muestra, que se expondrá en el resto de provincias de Andalucía, se compone de 18 carteles conmemorativos del 8M recuperados del archivo histórico de CCOO. El mensaje es claro: el tiempo pasa, pero muchas de estas demandas siguen aún vigentes.

"Esta exposición revela de forma gráfica la lucha que lleva haciendo Comisiones Obreras desde su origen para conquistar la igualdad de oportunidades tanto en las empresas como en la sociedad", ha explicado Nuria López, secretaria general de CCOO Andalucía. "Cada cartel es una reivindicación conseguida o alguna que queda pendiente, como la igualdad real. Refleja un avance, un derecho que el sindicato quiere seguir conquistando y defendiendo", ha añadido López en el vestíbulo de la sede del sindicato (c/ Cardenal Bueno Monreal, 58), donde se exhiben los carteles.

De las trabajadoras del campo a las del hogar

De los más de 100 pósteres del Día de la Mujer que conforman el archivo de la delegación andaluza de Comisiones Obreras, se han seleccionado "aquellos que reflejan de forma simbólica esa batalla en distintos sectores: desde el campo, al sector industrial o el hogar", tal y como ha detallado la secretaria general.

"Tenemos uno de 1981 donde ya reclamamos la dignidad para las trabajadoras del hogar, un tema que está de actualidad 40 años después", ha afirmado Pepa Bermudo, secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO Sevilla. "Gracias a esa lucha histórica hemos conseguido avances en los derechos de este colectivo".

Cuatro carteles de la exposición 'Mujeres, historia de la lucha' / CARLOS DONCEL

"Hay carteles expuestos que reclaman planes de igualdad, y hemos logrado que sean obligatorios en las empresas con más de 50 empleados", ha comentado Bermudo. Unos planes de igualdad "que incumplen, pese a ser fundamentales, un 47% de las compañías andaluzas", tal y como ha puntualizado Patricia Laguna, secretaria de la Mujer de CCOO Andalucía.

"Vamos a seguir siendo el sindicato feminista"

"Buena parte de la salud de la que goza CCOO se concreta en la histórica vinculación con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Es una organización feminista desde su origen y que hoy lo tiene reflejado en sus estatutos y sobre todo en su labor cotidiana", ha declarado Carlos Aristu, secretario general de CCOO Sevilla, en el acto de inauguración de la exposición, que se podrá ver hasta el 26 de abril. "CCOO va a seguir siendo el sindicato feminista, y eso se ve en que cada vez son más mujeres que hombres las que se afilian".

"El 51% de la afiliación son mujeres. Y en cuanto a la representación sindical, suponen el 44% de los más de 15.500 delegados sindicales que tenemos en nuestra comunidad", ha precisado Nuria López. "En la primera Ejecutiva había solo había hombres, y hoy hay nueve mujeres y seis hombres en la Ejecutiva andaluza. Eso demuestra los pasos que se van dando en esta materia", ha señalado López.

La secretaria general de CCOO Andalucía ha querido también resaltar el papel de las mujeres en la lucha sindical: "Las mujeres han liderado el 58% de las huelgas que se han realizado para mejorar las condiciones de sus compañeros y compañeras. Hay que destacar el papel que están llevando a cabo para defender sus derechos".

"Hay gobiernos que hacen boicot a los avances conseguidos"

Esta exposición llega en un momento en el que, según Nuria López, "hay gobiernos como el andaluz que hacen boicot a los avances que las mujeres habíamos conseguido en materia de igualdad". "Recortan presupuestos contra violencia machista o implantan un teléfono de violencia intrafamiliar para tapar un problema: que nos están matando", ha subrayado la secretaria general de CCOO Andalucía. "Se ponen un lazo morado el 8M, pero cuando tienen que legislar a favor de las mujeres, se borran de la foto".

"Nuestro sindicato es un actor feminista de primer orden, como hemos demostrado denunciando que el Ayuntamiento de Sevilla le ha abierto las puertas al movimiento antiabortista en pleno siglo XXI. O con el intento de desmantelar un servicio de atención a las mujeres en la ciudad más necesario que nunca, como demuestran las estadísticas de violencia machista", ha manifestado Carlos Aristu.

"Hay muchas luchas que tenemos que seguir batallando. Vamos a continuar en primera línea por los intereses de la mujer trabajadora", ha aseverado Patricia Laguna. "Igualdad real ya", pide un cartel de 2008. "Somos trabajadoras, no sirvientas", reclama otro de 1981 que muestra un dibujo de una empleada del hogar. Los lemas, años y años después, no pierden vigencia. Y aunque en el diseño de todos ellos aparezca el Día Internacional de la Mujer, las reclamaciones no se circunscriben solo a esa fecha. Porque como ha señalado Nuria López, "todos los días son 8 de marzo para nosotras".