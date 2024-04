Adiós a la 'ley seca' en Los Remedios durante la Feria de Abril

"Entendemos que la solución al consumo de alcohol en la vía pública no es castigar a los comerciantes y vecinos que cumplen escrupulosamente la ley, sino perseguir a los infractores". De esta forma, el Ayuntamiento de Sevilla ha zanjado la polémica que la ley seca genera cada vez que llega la Feria de Abril entre los comerciantes y hosteleros de Los Remedios.

Tal como ha dado a conocer el Consistorio hispalense, después de numerosas quejas por las limitaciones de años anteriores en Los Remedios, el Ayuntamiento ha decidido mantener la misma normativa de venta y apertura para la hostelería y comercio que el resto del año. Asegura, además, que esta decisión "ha sido consensuada con las principales asociaciones del sector".

Recuerdan que las limitaciones a la hostelería y comercios de alimentación "no han reducido el fenómeno del botellón en los alrededores de la Feria", sin embargo, considera el Ayuntamiento, sí han supuesto un "injusto castigo a los vecinos de Los Remedios", ya que no podían adquirir los productos a los que el resto de sevillanos podían acceder libremente. Del mismo modo, las zonas que no tenían restricciones eran casi tan cercanas como las que sí tenían.

Por ello, la Policía Local vigilará con detenimiento los alrededores de la Feria para evitar las botellonas así como los establecimientos que se mantengan abiertos fuera de su horario de apertura, especialmente los que vendan alcohol a menores, los cuales serán precintados en caso de incumplimiento.

El Ayuntamiendo ha dado a conocer que las asociaciones de vecinos y comerciantes de Los Remedios han sido informadas, durante estos días previios a la Feria, de estas medidas a través de CECOP, "teniendo el firme compromiso de las autoridades gubernativas y policiales de la ciudad para su cumplimiento".